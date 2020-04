Audi-eventyret bare fortsetter

Årets bileventyr så langt heter Audi e-tron. Den store elektriske suv-en er landets og Sørlandets desidert mest solgte bilmodell etter første kvartal av 2020.

Fire svært fornøyde Audi-selgere samlet rundt siste tilskudd på e-tron-familien. Denne heter e-tron Sportback. Fra venstre salgskonsulent Andreas Kvammen, daglig leder Terje Olsen, salgs- og markedssjef Ole Jakob Stranden og salgskonsulent Kristian Westgaard. Foto: Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: – Helt fantastisk, og koronaepidemien ser ikke ut til å ha dempet på kjøpelysten så langt, sier salgs- og markedssjef hos Gumpens Auto Øst, Ole Jakob Stranden.

Mens daglig leder legger til: Et eventyr for oss som bilforhandler. Vi har mer enn fordoblet omsetningen sammenliknet med fjoråret, sier Terje Olsen. Og legger til at bilforhandleren som feirer ti år i år aldri har vært i nærheten av slike salgstall som elektriske Audi e-tron har vært hovedbidragsyter til.

Dobbelt så stor

Med tett på 4000 registrerte Audi e-tron per 31. mars er den tyske elbilen omtrent dobbelt så stor på norgesstatistikken som nummer to, Volkswagen Golf. Lokalt har Audi-forhandleren i Sørlandsparken sendt 161 nye Audi e-tron på sørlandsveiene fra 1. januar til 31. mars. Også her er VW Golf på andreplass med 100 nye biler.

Interessen var enorm da Audi e-tron ble vist frem for første gang i Kristiansand i oktober 2018. Foto: Tor Mjaaland

Men det er ingen typisk billigbil som knuser konkurrentene. Noen har kalt Audi e-tron for den nye Folkevognen, men prisen er ikke helt folkelig. Billigste utgave, Audi e-tron 50, starter rundt en halv million kroner, mens de fleste av 55-utgaven har en pris fra rundt 700.000 til 800.000 kroner, avhengig av utstyr kunden velger.

Så langt er salget jevnt fordelt mellom e-tron 55 og e-tron 50, største forskjellen er at sistnevnte har noe kortere elektrisk rekkevidde.

Rask levering

Salgs- og markedssjefen har flere forklaringer på det eventyrlige salget i Norge.

– Med så tøff konkurranse som det nå er i elbilmarkedet, er det avgjørende at vi hele tiden kan levere biler raskt til kundene, sier Stranden som nylig kjøpte inn 60 nye Audi e-tron like før fabrikkene i Tyskland stengte på grunn av koronakrisen. Han hadde 25 igjen på lager like før påske. Det bekymrer ham ikke:

– Vi har ikke hatt avbestillinger på grunn av koronakrisen og tror fortsatt på høyt salg, sier Stranden som gjerne nevner opp flere forklaringer på storsalget:

– Kundene får en stor og velutstyrt elektrisk familie-suv med firehjulstrekk med luftfjæring som standard og mulighet for hengerfeste, sier Stranden som forteller at de har tilpasset både salg, levering og opplæring av kundene til den aktuelle situasjonen.

Leverer hjemme

– Biler blir levert hjemme hos kundene om de ønsker det, og det er laget instruktive opplæringsvideoer med sikte på dagens smittefare, sier Ole Jakob Stranden.

Vi møte daglig leder, salgssjefen og to selgere i utstillingshallen der de nylig hadde fått inn neste tilskudd på Audi e-tron stammen, nemlig e-tron Sport Back.

– En bil for de som setter design minst like høyt som det praktiske, for «bilfeinschmeckerne», er de fire enige om. Den blir et par titusen kroner dyrere enn dagens storselger.

Mot slutten av året kommer også en e-tron med tre motorer. Her er det kraft og villskap som er prioritert, noe på bekostning av kjørelengden, er meldingen fra Audi-fabrikken.

Og daglig leder Terje Olsen gir massevis av honnør til alle ansatte som har stått voldsomt på. En firedobling av salget sammenliknet med første kvartal 2019 sier det meste om situasjonen hos Audi-forhandleren i Sørlandsparken.