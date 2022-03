Mangel på nybiler kan være en av årsakene til at bruktbilmarkedet avtok litt i fjerde kvartal 2021. Dieselbiler utgjorde nesten halvparten av markedet hos Finn motor i denne perioden.

– Mitt inntrykk av fjerde kvartal i 2021 samlet sett, er at markedet fortsatt har vært preget av korona og restriksjoner. Dette har gitt utslag i flere ting. Vi har for eksempel hatt lange ventetider på leveranser på blant annet biler i nybilmarkedet. Dette påvirker også bruktmarkedet, sier Eirik Håstein, leder for Finn motor i en pressemelding fra selskapet.

Han ser stor etterspørsel etter bruktbiler, som igjen gir høy omløpshastighet. Men mange forhandlere opplever at det kan være vanskelig å få tak i brukte biler, selv om det er mye biler i omløp. Etterspørselen etter elbiler er økende.

– Det blir spennende å se hvordan 2022 blir, men markedet ser ut til å ha startet godt både med tanke på volum og trafikk, sier Eirik Håstein, leder for Finn Motor. Foto: Caroline Roka

Økende elbilandel

Elbilandelen på Finn ligger nå på 14 prosent. I fjerde kvartal 2021 har gjennomsnittlig publiseringstid hatt en nedgående trend, og gjennomsnittsprisen er økende, skriver selskapet i pressemeldingen og forklarer dette med økt etterspørsel, og nyere, større og dyrere elbiler som kommer ut i bruktmarkedet, mener Håstein.

Han slår også fast at dieselbilen langt fra er død. Det er mange som selger denne drivstofftypen, og det er den det finnes mest av i bruktmarkedet. Det ser ut til at folk fortsatt ønsker å kjøpe diesel, selv om elbil er den drivstofftypen som selges raskest i fjerde kvartal.

Antall annonser på Finn økte med 11 prosent i 2021, åtte prosent i fjerde kvartal. Foto: Finn Motor

Avtok mot slutten av 2021

– Vi må helt tilbake til 2014 for å se dieselsalg opp mot 50 prosent – de påfølgende årene sank dette betydelig hvert eneste år. Ser man derfor på historiske nybiltall, kan vi kanskje forvente at dieselbil-trenden nå snur, uttaler Finn motor-sjefen i pressemeldingen.

Bilmarkedet utmerker seg mest når det gjelder volumvekst, men båt er det markedet som i løpet av året har vist en trend med lavere tilbudsside, samtidig som det også er lavere etterspørsel.

– Det blir spennende å se hvordan 2022 blir, men markedet ser ut til å ha startet godt både med tanke på volum og trafikk. Vi er ekstra spente på hvordan båt- og MC-markedene blir når de våkner til liv igjen i løpet av en drøy måned, sier Eirik Håstein i Finn motor.