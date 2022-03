Mange elbilister har fått et lite «rekkeviddesjokk» når kuldegrader og snøføre preger norske veier. Nå skal de få vite hvor langt bilen kan kjøre på vinterstid.

For nå kommer endelig en offisiell rekkeviddemåling for elbiler i vintertemperatur. NAF har lenge etterlyst en bransjestandard for hva bilselgerne skal opplyse om når de selger elbiler.

Bransjenettstedet Bilnytt.no skriver at det nylig er startet samtaler om å innføre en ny rekkeviddestandard for elbiler som gjelder i kaldt vær med sikte på å innlemme dette i det globale regelverket som utarbeides i FN-regi.

Nå ser det ut til at dette vil føre til en konkret endring av det europeiske regelverket når det gjelder oppgitt rekkevidde.

– Diskusjoner om en ny og bedre tilpasset WLTP-norm foregår nå på EU-nivå og vil i beste fall kunne implementeres fra 2023 for nye typegodkjenninger, sier Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL), til Bilnytt.no.

Vintertester

NAF applauderer for dette og viser i en pressemelding til egne vintertester av 82 elbiler som forteller at rekkevidden på bilene blir redusert med alt fra fire til 32 prosent vinterstid. Variasjonene er store mellom de ulike bilmerkene.

– Derfor er det en gledens dag nå når bilbransjen har blitt med på laget og skal få på plass en såkalt vinter-WLTP. Dette kan gå såpass fort at tallene kan være klare allerede fra neste år, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Etter NAFs mening er dette en OK temperatur også for nordiske vinterforhold. De offisielle tallene som kommer fra en slik test hjelper forbrukerne i elbilvalget.

Minst ett år

– Dette er helt i tråd med det vi har krevd. Noen har trodd at NAF vil ha en egen norsk vintertest av rekkevidde. Det stemmer ikke. Vi har alltid ment at det må komme på plass en offisiell test innenfor WLTP-systemet, slår Camilla Ryste fast.

Elbilkjøperne i Norge må vente i hvert fall ett år før tallene er en del av den offisielle informasjonen om bilene, antagelig vil det ta et par år før det er på plass.

– Fram til da må elbilkjøperne være bevisste på at rekkevidden blir redusert på vinterstid. Så det gjelder å spørre og grave når man vurderer en bil. Vi har testet 82 elbilmodeller og testresultatene vil være til god hjelp så lenge det ikke finnes offisielle tall for vinterrekkevidde, avslutter Camilla Ryste i NAF.