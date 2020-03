BMWs elektriske gigant i ørkentest

BMWs neste elektriske gigant, foreløpig med navnet iNEXT, testes for tiden i det BMW kaller arktiske landskap i Arjeplog i Sverige og under andre ytterpunkter i Kalahari-ørkenen i Sør -Afrika.

Den stor el-suven til BMW er her avbildet under testing i Kalahari-ørkenen i Sør-Afrika. Foto: Enes Kucevic

Tor Mjaaland

Med rundt fem meter lengde og lovet elektrisk rekkevidde på 600 kilometer, tar den tyske bilprodusenten nye steg innen ladbare biler når den settes i serieproduksjon neste år. Bilen, som får autonom kjøring på det som kalles nivå 3, skal produseres i 100 testeksemplarer før serieproduksjonen starter i Dingolfing i Tyskland.

I en pressemelding fra BMW skriver selskapet at kontrastene mellom Arjeplog og Kalahari representerer spennet av værforhold som en bil skal håndtere – fra is, kulde og mørke, til støv, varme og intense solstråler. Prototypene av BMW iNEXT utfordres nå på veier av sand, rullestein og grus, og utsettes for større påkjenninger enn hva de serieproduserte bilene noen gang trolig vil oppleve.

Her går det unna så ørkensanden spruter rundt elbilen BMW iNEXT under testing i Kalahari-ørkenen. Foto: Enes Kucevic

Testes i hete

Med temperaturer som er høye nok til å overopphete ethvert mobiltelefonbatteri, blir også det integrerte kjølesystemet til høyspenningsbatteriet, den elektriske motoren og elektronikken testet maksimalt. Klimaanlegget, som driftes av en varmepumpe, får også kjenne på utfordringene med å kjøle ned bilen innvendig mens solen steker på utsiden.

Under de omfattende varmetestene blir prototypene gjentatte ganger utsatt for solvarmen i flere timer og senere avkjølt. På denne måten tester ingeniørene ikke bare driften av de elektriske systemene, men også temperaturstabiliteten til materialene som er brukt i interiøret. Ingen knirkelyder eller andre ulyder aksepteres, selv ved brå temperatursvingninger.

Spesielt ratt

Den såkalte studiemodellen av BMW iNEXT målte 5055 mm i lengden, 1690 mm i høyden og 2062 mm i bredden, altså litt større enn den nye generasjonen BMW X5. Ifølge BMW skiller ikke prototypene seg mye fra denne.

Rattet i bilen blir spesielt. Dette for å lette overgangen mellom vanlig aktiv kjøring og autonom kjøring. Det får form av en polygon-design – flatt på toppen og bunnen med runde sider. Den utradisjonelle geometrien kan minne om ratt som man finner i flere racerbiler og fly. Dermed kan man umiddelbart se styringsgraden på rattet under autonom kjøring.

BMW lover forøvrig 25 nye ladbare modeller innen 2023.