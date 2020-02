Prøvekjørt: Ford Puma ST-Line: Nye Puma biter fra seg på bagasjeromplass

Noen husker nok sportscoupéen Ford Puma fra slutten av 1990-tallet. Den ble ingen stor suksess. Nå biter Pumaen utvilsomt hardere når den dukker opp som ny kompakt-suv.

Nye Ford Puma er en kompakt suv med overraskende mye plass til passasjerer og bagasje. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Ford er på offensiven og har fått masse oppmerksomhet rundt elbilen Mustang Mach-E som allerede er vist fram på Sørlandet. Den ladbare suv-en Kuga er også underveis, i ny utgave og størrelse. Og i disse dager lanseres altså kompakt-suven Puma med samme navn som bilen fra 90-tallet.

Oppkalt etter det muskuløse rovpattedyret i kattefamilien som helst jakter i ensomhet på natten, har nye Puma utvilsomt noe å leve opp til. Etter noen timer bak rattet slår vi fast at Fords nye «villdyr» innfrir. Men kanskje ikke på muskler og styrke, selv om den faktisk er morsom og litt «villdyr» på tur i sportmodus.

I ST-line utgave med røde sømmer på forsetene og massasje i ryggen, er det både stil og komfort i førersetet. Foto: Tor Mjaaland

Bagasjevinner

Mest imponerer bilen på hva den leverer av plass til folk og spesielt bagasje på de 419 centimetrene som er til disposisjon i lengderetning. Bagasjerommet på hele 456 liter er utvilsomt en vinner i klassen og større enn mange biler som tar langt mer plass i trafikken. Megaboxen, som Ford kaller oppbevaringsrommet under gulvet i bagasjerommet, har plass til et par golfbager, hevder Ford. Her er det også praktisk å legge våte sko og tøy. Med syntetisk trekk og dreneringsplugg skal det være enkelt å rengjøre.

Bagasjerom på 456 liter er imponerende for en kompakt suv på 4,19 meter lengde. Foto: Tor Mjaaland

«Megaboxen» under bagasjeromgulvet tar unna en god del last. Foto: Tor Mjaaland

Også innvendig er det bra med plass. Stolene foran er laget ekstra tynne for ikke å stjele plass fra folket bak, uten at det føles å ha gått ut over komforten. Med tre forskjellige massasjevalg i ryggen, burde fører og forsetepassasjer ha det greit underveis.

Mildhybrid

Nye Puma er en såkalt mildhybrid der en elektromotor integreres med den lille, men energiske tresylindrede, enliters bensinmotoren. Totalt gir det 155 hk til disposisjon og ni sekunder fra null til 100 km/t. Ikke superraskt, akkurat, men helt greit. På svingete veier og ved forbikjøringer føler du faktisk at du har bra med ressurser til disposisjon.

Salgskonsulenten hos Bay Auto, Inge Rosenvold, er stolt over alt han får plass til i bagasjerommet. Foto: Tor Mjaaland

Elektromotoren skal bidra til ekstra dreiemoment og redusere bensinforbruket med inntil ni prosent, opplyser Ford. 0,56 liter på mila er akseptabelt på bilen som blir aller morsomst å leke med i sportmodus. Du kan velge mellom økonomi-, normal-, glatt føre-, grusveg eller sportmodus. I sistnevnte stilling koples støttefunksjoner ut, og du opplever litt av kattedyret den er oppkalt etter.

En stor og svært intuitiv 12,3 tommer skjerm styrer det meste. Dashbordet er ryddig og oversiktlig. Foto: Tor Mjaaland

Mye utstyr

Ford har puttet mye teknologi inn i det mange vil kalle en romslig småbil med god bakkeklaring og ikke minst god oversikt fra førersetet. Vi nevner fartsholder som kan tilpasse hastigheten etter trafikkskiltene, automatisk nødbrems, varsling dersom du er i ferd med å kjøre inn på en vei i feil retning, et system som varsler ulykke eller andre farlige forhold lenger fram på veien, varsling for kryssende trafikk når du rygger og det Ford kaller «road edge detection som styrer bilen inn om den treffer grus eller gress utenfor veien.

Og for dem av oss som ikke elsker lukeparkering, tilbyr Puma selvkjørende parkeringsassistent som med et tastetrykk parkerer bilen.

Plassen bak er helt grei, men tre voksne må ha det litt «småintimt». Foto: Tor Mjaaland

Manuelt gir

Til nå leveres bilen enten med 125 hk eller 155 hk, begge som mildhybrider med manuell girkasse. I en tid der svært mange gjerne overlater giringen til automatikken, må vi likevel innrømme at girkassen fra Ford imponerer, presis og med tydelige varsler når du bør gire opp eller ned. I løpet av våren kommer visstnok en utgave med automatgir. Det er slett ikke sikkert at denne er det beste valget.

Innvendig kan det meste styres via en 12,3 tommers skjerm. Med digital kompetanse på heller labert nivå, ble vi imponert over oss selv og bilen fordi vi kjapt fant ut av de fleste valgmuligheter.

Du kan velge mellom en rekke forskjellige kjøremodus, fra glatt veibane via normal, eco, grus til sportmodus. Foto: Tor Mjaaland

Når du i tillegg kan la Bang og Olufsens ti høyttalere trøkke til, for eksempel på NRK klassisk, er den stillegående pumaen som et lite konsertlokale å regne med en opplevelse av at nye Puma kan hjelpe Ford tilbake til en mer fremskutt plass i bilverdenen. For det haster, faktisk.

Ford viser gjerne hvor navnet på bilen er hentet, nemlig fra rovdyret pumaen i kattefamilien. Foto: Tor Mjaaland

Fakta:

Bil: Ford Puma ST-Line mildhybrid

Pris: fra kr 289.700,-

Pris prøvd bil: 371.400,-

Motor: 1,0 liter Ecoboost

Batteri: 0,45 kWh

Total effekt: 155 hk

Dreiemoment: 240 Nm

Toppfart: 200 km/t

0–100 km/t: 9,0 sek.

Forbruk blandet: 0,55 l/mil (WLTP)

Utslipp CO2: 125 gram/km

Lengde/bredde/høyde: 4186/1930/1537 mm

Vekt: 1280 kg

Bagasjevolum: 456 liter

Kjøreegenskaper

Morsom spesielt på svingete veier. Ikke den aller kjappeste, men tar deg behagelig og svært stille frem.

Design

Her har ingeniører og designere gjort en god jobb. Ford er kanskje ikke kjent for dristighet, men Puma fremstår tiltalende. Ryddig og enkelt innvendig.

Økonomi

Innstegsprisen er det lite å klage over. Bilen vi prøvde er 100.000 dyrere. Da møter den tøffe konkurrenter. Mildhybridens forbruk på 0,55 l/mil er OK.

Pluss

Et stort pluss for bagasjeplassen. Der er Puma på topp. Morsomme på veien, herlig lydanlegg. Imponerende utstyrsliste på sikkerhet og førerstøtte.

Minus

Den manuelle girkassen er bra, men savner nok automatgiret. (kommer snart). Mildhybrid gir relativt liten bensinsparing.