Voldsom økning i bruktbilsalget

Bruktbilsalget går rett til værs, mens nybilsalget er i ferd med å normalisere seg. Fortsatt er det usikkerhet i bilbransjen om hvordan bilåret 2020 ender.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Leder av Kristiansand Bilforhandlerforening, Terje Jochumsen, forteller om stor etterspørsel etter bruktbiler. Flere forhandlere har såkalt «all time high» denne sommeren. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Det er noe av virkelighetsbeskrivelsen fra leder av Kristiansand Bilforhandlerforening, Terje Jochumsen, etter årets sju første måneder. Han forteller om en voldsom etterspørsel etter bruktbiler med en økning på 27 prosent på landsbasis både i juni og juli måned. Totalt har antall eierskifter i Norge, inkludert nye og brukte biler, økt med 6,5 prosent hittil i år.

– Det er flere forklaringer på den økte etterspørselen etter nyere bruktbiler, sier Jochumsen. Han regner med at norgesferie for svært mange er en av årsakene til høyt bruktbilsalg denne sommeren.

– Men også økte nybilpriser på grunn av høy eurokurs og mangel på nybiler i segment folk etterspør, kan være forklaringer på høyt bruktbilsalg, sier Jochumsen. At folk i disse korona-tider oppfordres til ikke å benytte kollektivtransport, har etter bilbransjesjefens mening ført til økt viktighet for bilen.

Attraktive bruktbiler

Med økte nybilpriser vil en tre år gammel bruktbil ha en kjøpspris på 60-65 prosent av en ny modell.

– Med gode garantier på bruktbiler der servicemønsteret er fulgt, er dette attraktive bilder for mange, erfarer Jochumsen. Han tror også at en del kunder velger å anskaffe bruktbil i påvente av nye modeller som er underveis de nærmeste månedene og årene.

– Hvor viktig er bruktbilene for bransjen, Jochumsen?

– Bruktbilen er modellen vi alltid har. Både i volum og for forhandlernes økonomi er bruktbilene svært viktige. Han peker også på at bruktimporten så å si er stanset opp på grunn av høy eurokurs. Det betyr økt bruktbilsalg for merkeforhandlerne.

Audi e-tron, elbilen som er desidert mest solgt både i Norge og Kristiansand etter årets sju første måneder. Foto: Tor Mjaaland

Flere velger bil

– Samtidig vet vi at stadig flere ser at bilen er viktig både for jobbreiser, kjøring til barnehager og fritidsreiser. Mange velger i dag bil i stedet for fly når de skal fra Sørlandet til Oslo, mener «bilmannen» Jochumsen som også er visekonsernsjef i Gumpen Gruppen. Og som med glede noterer seg at Gumpen-merkene Volkswagen, Audi og Skoda topper registreringsstatistikken for nybiler i Kristiansand etter årets sju første måneder.

– I Kristiansand hadde vi en økning på 20 prosent på antall nybilregistreringer i juli. Fortsatt ligger vi godt etter fjoråret, men tallene forteller at vi er på vei mot mer normale tilstander etter at det hele stanset opp i mars og april, sier lederen av Bilforhandlerforeningen.

Mercedes har en voldsom økning i salget av nye biler, ikke minst takket være elbilen EQC. Foto: Tor Mjaaland

Bedre enn fryktet

Han tror at nybilåret 2020 blir bedre enn de fryktet for noen måneder siden, men at det kan bli mange merkelige utslag på registreringsstatistikkene i månedene fremover. Det forklarer han med mangel på nybiler på grunn av stans i produksjonen grunnet koronaepidemien samt forsinkelser på transport til Norge. Nye Volkswagen ID.3 står for eksempel klar på havna i Bremerhaven og venter på skipstransport til Norge der mange tusen bestillinger ligger og venter.

– Og så gjelder det å ha de rette bilene i forhold til hva kundene etterspør. Med et elbilmarked på rundt 50 prosent og stadig økende, viser salgstall for for eksempel Mercedes og Audi viktigheten av elbiler folk ønsker seg, sier Terje Jochumsen.