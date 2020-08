Test BMW 330e xDrive Touring: «Miljø-stasjonsvogn» på høyt nivå

Vi vet kanskje ikke hva vi går glipp av, de mange av oss som absolutt skal ha suv eller elbil. Etter en tur i nye ladbare BMW 330e xDrive Touring, er det kanskje på tide å tenke nytt?

Ingen store utvendige endringer på nye BMW 330e xDrive Touring. Nyheten er først og fremst at den nå går fem-seks mil på strøm. Foto: Tor Mjaaland

For noen år siden skulle halve Norge ha stasjonsvogn. År ut og år inn. Men så ble det suv for folket, – sitte høyt, se ned på andre bilister og krenge litt mer i svingene. Eller elbil, etter at disse har flommet avgiftsfritt inn over landet.

Men BMW, og flere andre bilprodusenter, gir ikke slipp på stasjonsvognen. Nå er de også blitt ladbare med stadig lengre kjørelengde på strøm. Nyeste tilskudd er den ladbare 3-serie fra BMW. For noen måneder siden kom den som sedan. Nå er stasjonsvogna, eller Touring-utgaven som fabrikken i Bayern kaller slike, klar for Norge. Med BMWs anerkjente firehjulsdrift, hengerfeste, lekkert design og krefter og kjøreglede i solide porsjoner.

Innvendig design er på høyt nivå i BMW 330e xDrive Touring. Rett og slett lekkert. Foto: Tor Mjaaland

Humør

For denne bilen blir du rett og slett i perlehumør av å kjøre. Passe stiv, passe myk, stillegående unntatt når du slipper alt som finnes av krefter løs i sportmodus og med en herlig bakkekontakt. Under panseret finner du en to-liters firesylindret twinpower turbo bensinmotor med 184 hk som er koblet sammen med en elektrisk motor som bidrar med 83 kW/113 hk.

Fra førersetet i BMW 330e xDrive Touring vil vi tro de aller fleste har en god opplevelse. Her er det både kjøreegenskaper og krefter i toppklasse. Foto: Tor Mjaaland

Samlet effekt på de to motorene er 252 hk, og maks dreiemoment 420 Nm. Med den nye standardfunksjonen Xtraboost, hvor det lagres ekstra energi i høyspenningsbatteriet på 12 kWt, kan effekten økes med ytterligere 40 hk for moro og for kortere perioder. Da går det unna. Og vi mistenker BMW-ingenørene for å ha lagt på litt ekstra godlyd.

Plassen bak er ikke enorm, men bra til to voksne, litt trangt om det skal sitte tre personer der. Foto: Tor Mjaaland

Seks mil

Mye av kjøringen kan du foreta på strøm. Du velger mellom ren elektrisk kjøring, hybrid eller spormodus. Rundt seks mil klarer du kanskje på strøm under bykjøring, litt mindre på landevei eller motorvei. Det betyr hyggelige driftsomkostninger. Når avgiftene også er av det svært beskjedne slaget, blir startprisen på bilen litt over halvmillionen.

Bilen vi kjørte, en eDrive M Sport, var fullstappet med utstyr som laserlys, skinntrukket dashbord, Harman Kardon-lyd, panorama soltak, en M Sport-pakke til rundt 50.000 kroner og mye mer. Så den passerte faktisk 800.000 kroner i kjøpspris.

Stort glasstak på den velutstyrte utgaven av BMW 330e xDrive Touring vi prøvde. Foto: Tor Mjaaland

BMW-teknologene har også klart å holde bagasjerommet like langt og like bredt som i den fossile utgaven. Litt volum mister du i høyden, men bagasjerommet virker rommelig selv om det «bare» måler 410 liter. Med tilhengervekt opp til 1500 kilo, burde norske bilisters hengerhysteri være OK dekket.

BMWs xDrive

Og her er det BMWs kjente firehjulsdrift xDrive som gjelder med permanent kraftoverføring mellom akslene, uavhengig av om bilen kjøres elektrisk eller på bensinmotoren. Her slår BMW de aller fleste både på teknologi og 4X4-kvalitet.

Bagasjevolum er oppgitt til 410 liter. Men bagasjerommet virker faktisk større. Foto: Tor Mjaaland

Utvendig er det ikke de store forandringer å oppdage i forhold til tildigere Touring-utgaver i 3-serien. Det er slik BMW alltid gjør det. Innvendig er det lekkert og oversiktlig. BMWs Live Cockpit med navigasjon og Apple carplay er standard.

Nyt turen!

Men glem for noen minutter utstyr, design, priser, kjørelengde og bagasjeplass. Og nyt kjøreturen. For der er det få som kan måle seg med denne bilen, iallfall i prisklassen rundt en halv million kroner. At det er en bil som ber om en del ekstrautstyr, underslår vi ikke og antyder at realistisk pris ligger fra 600.000 kroner og oppover.

BMWs tøffe og karakteristiske grill er selvsagt med også på BMW 330e xDrive Touring. Foto: Tor Mjaaland

Fakta Fakta: Bil: BMW 330e xDrive Touring Model M Sport

Pris: Fra kr 524.480,-

Pris prøvd bil: kr 803.904,-

Motor: 2,0 liter bensin + elmotor

Bensinmotor effekt: 184 hk

El-motor effekt: 83 kW/113 hk

Systemeffekt: Opp til 292 hk

Dreiemoment: 450 Nm

Toppfart: 230 km/t

Toppfart elektrisk: 140 km/t

0–100 km/t: 5,9 sek.

Forbruk blandet kjøring: 0,21 l/mil

Elektrisk rekkevidde: 60 km (WLTP)

Utslipp CO2: 43–49 g/km

Lengde/bredde/høyde: 4709/1827/1440 mm

Vekt: 1905 kg

Bagasjevolum: 410 liter

Hengervekt: 1500 kg

Du får ikke den største stasjonsvogna i klassen. Men 3-serien har som de fleste andre vokst jevnt og trutt og holder for mange husstander. Og har du hørt bilgromlyden ved kickdown i sportmodus, er det lett å bli forelsket i nok et tilskudd fra BMW med ladekontakt. Det er blitt mange av dem etterhvert.

Kjøreegenskaper

Det er få stasjonsvogner som gir like mye kjøreglede som denne. Her er krefter i massevis, herlig presis styring og behagelig stillegående motorer, både på strøm og bensin.

Design

BMW er ikke akkurat dristige når det gjelder design. Her er det gjenkjennelighet til tusen. Men stilig er det. Innvendig «berre lekkert».

Økonomi

BMW har aldri gitt seg ut for å lage billigbiler. Men hjulpet av norsk avgiftssystem blir startprisen til å leve med. Med jevnlig lading blir den daglige driften en hyggelig kostnad.

Pluss

Kjøreegenskaper på høyeste nivå, kjapphet og bra elektrisk kjørelengde gir mange plusspoeng.

Minus

Skal du plukke fra utstyrslisten, blir bilen raskt i dyreste laget. Plass til folk og bagasje litt mindre enn hos en del konkurrenter.