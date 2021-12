Juryen mente utseendet helt soleklart gjorde Hyundais Ioniq 5 til en av de ti finalistene i første runde av årets kåring. «Uansett hva du måtte mene – denne bilen har et design det er umulig å forholde seg likegyldig til», heter det i pressemeldingen fra NAF-magasinet.

Da Fædrelandsvennen prøvde bilen for første gang i juli, skrev avisen at denne var en klar kandidat til tittelen Årets bilkjøp. I Motors biltester fikk bilen tidenes høyeste poengsum, da den ble testet i sommer. I finalen ble den tett fulgt av Tesla Model Y på andreplass.

Venstre-leder i bystyret i Kristiansand, Ivar Bergundhaugen, var en av de første som mottok Tesla Model Y på Sørlandet. Bilen ble nummer to i kåringen Årets beste bilkjøp, bare slått av Ioniq5. Foto: Tor Mjaaland

«Dens praktiske egenskaper, og pris, gjorde at den til slutt trakk det lengste strået av alle i årets kåring, i skarp konkurranse med Tesla Model Y», heter det i begrunnelsen fra juryen.

Vinner på lading

Det var altså ladeegenskapene som avgjorde, bilen har et system på 800 volt som gir en ladefart opp til 200 kW.

Motors beregninger viser også at den er billigere å eie og kjøre enn en Tesla Model Y. Prisen per kilometer er 6,09 kroner mot 7,00 kroner for Tesla Y. Den laveste kilometerprisen blant finalistene har Cupra Born, som ender på en tredjeplass i kåringen, med en pris på 4,56 kroner per kilometer. Så er dette også en annen og klart mindre type bil.

Bare elbiler

De sju andre finalistene i rangert rekkefølge var: Kia EV6, VW ID.4, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-E, Nio ES8, BMW iX og BYD Tang. Med andre ord, det var utelukkende elbiler som nådde finalen.

Juryen besto av Øivind A. Monn-Iversen, journalist og testansvarlig i Motor, Anette Berve, rådgiver i forbrukeravdelingen i NAF, Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF, Marianne Søhagen, seniorrådgiver for trafikksikkerhet i NAF, Ulrica Risberg, markeds- og kommunikasjonsdirektør i NAF og Peter Raaum, ansvarlig redaktør i Motor.