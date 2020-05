Prøvekjørt: Mercedes A 250e: Et godt alternativ til elbilen

Hvorfor kjøpe elbil når du kan kjøre elektrisk hele uka og ha bensin på tanken til helgeturer? Har du daglig kjørelengde på under seks, sju mil, kan du være «elbilsjåfør» i nye Mercedes A 250e.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nye Mercedes-Benz A 250e er både stilig og litt småfrekk på samme tid. Høyt utstyrsnivå og lang elektrisk rekkevidde trekker opp. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Mercedes gjør som de fleste konkurrentene, lanserer ladbare utgaver av de fleste modellene. En folkelig versjon er nye A 250e, der du får Mercedes-kvalitet og lang elektrisk kjørelengde til rundt 400.000 kroner. Med oppgitt elektrisk rekkevidde på over 60 kilometer kombinert med jevnlig lading, burde det være enkelt å komme ned i årlig drivstofforbruk på under 0,2 liter.

Dermed blir valget mellom elbil eller ladbar hybrid mer og mer relevant når nye ladbare hybrider kommer med elektrisk rekkevidde som nærmer seg det elbilene hadde i første generasjon. Til elbilens mange fordeler teller selvsagt null i avgifter og fortsatt lav betaling ved bompassering og parkering.

Slik ser nye Mercedes A 250e ut bakfra. Foto: Tor Mjaaland

Velutstyrt

Velger du den ladbare utgaven av nye A 250, får du en bra utstyrspakke med på kjøpet. Den inneholder blant annet led-lys, åttetrinns automatgirkasse, ryggekamera, automatisk filholder og forhåndsoppvarming eller kjøling av bilen. Også Mercedes' nye brukergrensesnitt MBUX er på plass, med funksjoner som stemmestyring og såkalt utvidet virkelighetsnavigasjon.

Det er ikke mye som skiller den ladbare utgaven av Mercedes A 250e fra bensinutgavene. Men denne blir nok bestselgeren i Norge. Foto: Tor Mjaaland

Du får også en solid kraftpakke gjennom kombinasjonen av en firesylindret bensinmotor på 160 hk og en elmotor på 102 hk, som skal gi såkalt systemeffekt på 218 hk. Og det holder i massevis, A 250 e er en kjappis av en bil med i overkant av seks sekunder fra null til ett hundre kilometer i timen. I en tid der mange er blitt bortskjemt med superraske elbiler, er A 250 e mer enn rask nok både i bytrafikk og på landeveien.

Mercedes er flinke til å skape stil og luksusfølelse inni bilen. Foto: Tor Mjaaland

Fiffig eksosløsning

I tillegg er bensinmotoren blant de snille når det gjelder forbruk og sniker seg ikke særlig over halvliteren om du er på langtur og kjører med senkede skuldre.

Mercedes har tidligere trøblet litt med å få plass til batterier i de ladbare utgavene. Blant annet resulterte det i bagasjerom i to høyder i stasjonsvognutgaven av GLC e. Nå er det et tilbakelagt stadium. En fiffig måte å la eksosrørene avsluttes midt under bilen sørger for at bagasjevolumet er som i den fossile utgaven, riktignok ikke mer enn drøyt 300 liter. Men det virker faktisk større og sluker en bra mengde medbrakt last.

Bakseteplassen er middels god, omtrent som hos mange av konkurrentene i klassen. Foto: Tor Mjaaland

Mange kjøremodus

Det er lett å finne seg til rette i førersetet der også de med behov for lengre setepute blir tilgodesett. Bilen er behagelig stillegående både med og uten elmotor. Du starter alltid elektrisk der den holder seg til det nærmer seg tomt batteri. Underveis har du en rekke kjøremodus å velge mellom; eco, battery level som beholder strømmengden på batteriet, electric, comfort, sport og individuell tilpasning. Faktisk nesten i meste laget av gode valgmuligheter.

Med to integrerte skjermer har Mercedes utvilsomt lyktes i å skape et topp moderne førermiljø. Foto: Tor Mjaaland

Enkelte elbiler har en ganske voldsom bremsing dersom du velger kraftigste regenerering for å fylle litt opp på batteriene. På denne ladbare hybriden kan du justere regenereringen under elektrisk kjøring med «padlene» på rattet, men uten at du registrerer særlig kraftig oppbremsing om du slipper gasspedalen.

Her sitter både fører og forsetepassasjer godt. Seteforlenger for de som føler behov for det. Foto: Tor Mjaaland

Elbiler er konkurrenter

Konkurrentene til siste tilskudd på plug in-gjengen hos Mercedes er etter hvert ganske mange innen dette segmentet. Men kanskje er det de mange elbilene som er de hardeste konkurrentene.

Etter noen mil i denne forstår vi godt om valget blir en ladbar Mercedes fremfor en elbil. Du får kjøreopplevelse, utstyr og Mercedes-kvalitet til en fornuftig pris, kjører miljøgrønt i det daglige og slipper å bry deg om lading på lengre turer. Høres ikke det ganske greit ut?

Fakta

Bil: Mercedes A 250 e

Pris: Fra kr 406.900,-

Pris prøvd bil: ca 480.000,-

Bensinmotor: 1,3 liter

Effekt: 160 hk

Dreiemoment: 250 Nm

Elmotor: 102 hk

Dreiemoment: 300 Nm

Systemeffekt: 218 hk/350 Nm

Batteri: 15,6 kWh

0–100 km/t: 6,7 sek

Toppfart; 240 km/t

Toppfart el-kjløring: 140 km/t

Forbruk (WLTP): 0,14 l/mil

Lengde/bredde/høyde: 467/179/145 cm

Vekt: 1645 kilo

Hengervekt: 1600 kilo

Bagasjevolum: 315 liter

Kjøreegenskaper

Lettkjørt og kjapp, stillegående og i tillegg morsom på svingete veier. Du føler Mercedes-kvalitet tvers gjennom bilens egenskaper.

Design

Ingen overdreven dristighet når det gjelder design, her lukter det Mercedes også utvendig. Men vi synes bilen er stilig, ikke minst på innvendig look.

Økonomi

Mercedes A 250e er nok ikke billigst i klassen, men med lengre elektrisk kjørelengde enn mange konkurrenter, tar du kanskje noe av det inn igjen om du er en flink lader.

Pluss

A 250 e har mange egenskaper som gjør den lett å like. Morsom og kjapp på veien, stilig og komfortabel innvendig.

Minus

Bagasjeplass og benplass bak begrenset. Lite bruk for padlene på rattet. Merket lite til regenerering i elektrisk modus og ved girskifte under bensinkjøring er automatkassen best.