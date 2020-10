Prøvekjørt: Citroën C5 Aircross plug in: Fikk franske følelser for denne

Den er superkomfortabel, digital tidløs og elegant innvendig. Så stillegående at du lurer på om du har startet turen. Den er ladbar og fransk og hyggelig priset.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Citroën C5 Aircross plug-in hybrid er en kompakt suv med høy bakkeklaring og bra bagasjeplass til en svært hyggelig pris. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Citroën C5 Aircross plug-in hybrid er søster, eller bror om du vil, til Opel Crossland og Peugeot 3008. Alle lages av franske PSA-Gruppen. Så store forskjeller er det ikke på bilene, men Citroen-versjonen har en klar fordel: Bagasjeplassen er bedre fordi denne ikke er utstyrt med firehjulsdrift.

Noen vil sikkert sutre litt over at en høyreist suv med solid bakkeklaring «bare» har forhjulsdrift. De aller fleste vil oppleve at fremkommelighet og kjøreegenskaper mer enn holder hos C5 Aircross, og i tillegg har den så mye mer.

Innvendig design, infotainment og skjermer har stilig fransk design. Foto: Tor Mjaaland

Hyggelig økonomi

Vi starter gjerne med driftsøkonomien, for den blir hyggelig. Med 13,2 kWt på batteriene blir den elektriske kjørelengden bra, oppgitt til 55 km, i lett terreng er vår erfaring at den nærmer seg 60 kilometer. Og bensinturbomotoren på 1,6 liter er også rimelig på forbruk som ender på 0,15 l/mil etter WLTP-normen.

Baksetene kan stilles individuelt, og det er lasteluke i midten til for eksempel ski. Foto: Tor Mjaaland

Bra sittekomfort også bak, men kanskje ikke all verdens benplass. Foto: Tor Mjaaland

La oss holde oss litt til pengene. For med en innkjøpspris på fra 400.000 kroner for billigste utgave til topputgaven med alt mulig utstyr til cirka 450.000 kroner, knuser Citroën C5 Aircross for eksempel en konkurrent som nye ladbare Ford Kuga. Også den forhjulsdrevet men med litt mer plass. At du får mye tur for pengene i den franske utgaven, er det liten tvil om.

Slik ser Citroën C5 Aircross plug-in hybrid ut forfra. Foto: Tor Mjaaland

Fransk forelskelse

Etter sju år med prøving av nye biler, der det har skjedd ekstremt mye på denne sektoren, er vi blitt mer og mer forelsket i franske biler. Denne danner intet unntak. Her er fransk teknologi på høyt nivå, interiøret nesten på premiumnivå og mange lure løsninger.

Bagasjerommet er litt mindre enn på fossilutgavene av bilen, men kan justeres fra 460 liter til 600 liter ved å skyve på de tre separate setene i bakre rekke. Nå skal det riktignok legges til at med setene i fremste posisjon med maks bagasjevolum, er det bare plass for «fyrstikkben» i baksetet. «Som kunne vært litt bredere», vil vi tro kan være kommentaren om tre voksne er på baksetetur.

Sittekomfort og utsikt fra førersetet er prima. Foto: Tor Mjaaland

Sportmodus

Totalt har du 225 hestekrefter til disposisjon. Det betyr at den ikke er blant de raskeste av de ladbare hybridene, men i overkant av åtte sekunder fra null til 100 km/t burde holde for de fleste. Kanskje ikke heller så veldig sportslig i kjøreopplevelsen, men det tar du igjen i kjørekomfort, gode seter og en god bilopplevelse. Citroëns «Advanced Comfort», som inkluderer de spesielle demperne med hydrauliske endestoppere, skal ifølge fabrikken bidra til dette.

Skal du raskt opp i fart, tar det noen tideler før alle hestekreftene reagerer. Det kan du lett fikse opp i ved å kjøre i sportmodus. Da får du umiddelbar respons.

Her er Citroën C5 Aircross plug-in hybrid sett bakfra. Foto: Tor Mjaaland

Høyt over bakken

Innvendig har vi allerede nevnt at den er elegant, litt plast er det riktignok, men myke materialer dominerer og gjør det ganske lekkert. Du sitter høyt med god oversikt og flyter avgårde. Vil tro at dette er en bil der trøtthetsfølelsen sjelden melder seg. Og med bakkeklaring på 23 cm, mer enn Toyota Landcruiser, blir du neppe våt på beina.

Modellen vi kjørte, Shine, var svært velutstyrt, blant annet med et godt ryggekamera. Foto: Tor Mjaaland

En app er tilgjengelig for kontroll på alt fra lading og batteristatus til forvarming. En 5 kW elektrisk varmer sørger for sistnevnte, den fungerer alltid når du er plugget i, og ellers dersom batterikapasiteten er over 15 prosent.

Bagasjerommet er bra stort på en bil på 4,5 meter lengde. det kan utvides til 600 liter ved å skyve baksetene forover. Foto: Tor Mjaaland

På ønskelisten

Den digitale instrumenteringen er ny med visninger tilpasset ladbar hybrid. Det betyr at infotainmentsystemet med 8-tommers skjerm har egne skjermbilder som forteller det du trenger vite om alt fra forbruk til lading.

Konklusjonen må bli at dersom du jakter på en komfortabel ladbar suv, med spenstig utseende og praktiske løsninger, burde Citroën C5 Aircross på ønskelisten. For her får du rett og slett mye for pengene sammenlignet med mange arge konkurrenter.

Kjøreegenskaper

Er du ute etter maksimal komfort, treffer C5 Aircross plug in godt. Den er svært lettkjørt og stillegående som få. Andre plug-in hybrider er nok raskere på sprinten.

Design

Utvendig design er som på den fossile utgaven vi har blitt vant med. Tøft og tidløst. Innvendig er det fornyelse, heldigitalt og behagelig stilig.

Økonomi

Her er C5 Aircross plug-in hybrid en klar vinner. Både på innkjøpspris og kjørekostnader.

Pluss

Vi gir toppkarakter for kjøreopplevelse og komfort. Det samme for økonomi og et praktisk baksete. I det hele tatt mye å glede seg over her.

Minus

Ikke like rask som en del konkurrenter, litt smalt baksete. Og noen vil nok etterlyse firehjulsdrift på en høyreist suv.

Fakta Citroen C5 Aircross plug-in Pris: Fra 403.900,- (Feel), Pris prøvd bil, Shine: 433.900,-

Fossil motor: 1,6 liter turbo

Effekt: 180 hk

Effekt elmotor: 110 hk

Dreiemoment elmotor: 320 Nm

Systemeffekt: 225 hk

Dreiemoment: 360 Nm

Batterikapasitet: 13,2 kWt

Toppfart: 225 km/t

0–100 km/t: 8,7 sek.

Forbruk: 0,15 l/mil

Utslipp CO2: 32 gram/km

Egenvekt: 1770 kg

Tilhengervekt: 1300 kg

Lengde/bredde/høyde: 4500/1960/1690 mm

Bakkeklaring: 23 cm

Bagasjevolum: 460–600 liter