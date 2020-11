Her leverer han Audi e-tron nr. 500

Tro det eller ei, men den nye folkebilen i Norge heter Audi e-tron, elbilen i prisklassen fra 600.000 til 900.000 kroner. Hos forhandleren i Sørlandsparken trillet nylig e-tron nr. 500 ut av butikken.

En fornøyd selger Andreas Kvammen overrekker nøklene til Audi e-tron nummer 500 til en sikkert like fornøyd Geir Løvslett. Aldri har forhandleren solgt så mange eksemplarer av en enkeltmodell. Foto: Tor Mjaaland

– Tror nok den blir en grei bil for meg, sa Geir Løvslett fra Mandal som skal jobbpendle med den nye elbilen mellom sørlandsbyen og Stavanger. Han tok ikke akkurat i bruk de store ordene da han mottok Audi e-tron nummer 500 fra Gumpens Auto Øst, men la etterhvert til «veldig grei» om bilen det er registrert ca 8500 av i Norge hittil i år. Gumpens Auto Øst har levert ut 500 eksemplarer av på halvannet år – en salgsrekord de neppe hadde drømt om. Den store og velutstyrte elbilen ligger et hav foran bilmodell nummer to på statistikken, Volkswagens nye elbil ID.3.

Markeds- og salgssjef Ole Jakob Stranden hos Gumpens Auto Øst sammen med luksuseksemplaret av bestselgeren i Kristiansand, på Sørlandet og i Norge i år, Audi e-tron. Bilen han står foran er e-tron 60 med tre elektromotorer. Foto: Tor Mjaaland

Flink selger

Mandalitten, som har en Audi A4 fra før av, hadde flere gode forklaringer på at det ble e-tron denne gang.

– Den har lang nok rekkevidde til å klare avstanden Mandal-Stavanger uten lading, også på vinterføre, har masse utstyr, og så er den jo flott å se på, mente den nybakte elbileieren og la til:

– Så var det jo også en flink selger, da, sa Løvslett og pekte på Andreas Kvammen, som akkurat hadde overrakt nøklene til ham.

Og selgeren av e-tron nummer 500 slo fast at det har vært «helt vilt» når det gjelder interessen og kjøpsiveren for denne bilen.

– En veldig hot bil i markedet, mente Kvammen og minnet en åpenbart ladeklar kjøper Løvslett om at med en av markedets raskeste ladinger på 150 kW går det kjapt å fylle tanken på Audi e-tron.

En spesialdesignet kakebil fra Moseid Bakeri markerte salgsrekorden hos Audi-forhandleren. Foto: Tor Mjaaland

Rekord

Fornøyd var også salgs- og markedssjef Ole Jakob Stranden som sammen med kollegene leverte første Audi e-tron i mars 2019.

– Så har det tatt helt av, ikke minst etter at vi lanserte e-tron 50 med litt færre hestekrefter og rekkevidde til startpris på 599.000 kroner, sier Stranden som kategorisk slår fast at aldri har en Audi-modell solgt som e-tron har gjort. Så langt i år utgjør den nøyaktig 90 prosent av det totale Audi-salget i Norge. Også neste år vil elbilene ta godt over 90 prosent av Audi-salget, regner han med.

– Vi merket det jo allerede da vi lanserte bilen senhøsten 2018. Interessen var enorm, stinn brakke her på forretningen, sier Stranden og oppsummerer gjerne: Audi e-tron er mest solgte elbil, mest solgte suv, mest solgte bilmodell. Og legger til: – Bedre kan det vel ikke bli?

Elektrisk framtid

Og han har nok av forklaringer klar på e-tron-suksessen:

– En fullverdig familiebil, Audis fantastiske quattro-system, luftfjæring som standard, høy ladehastighet, høy bakkeklaring og et utseende som folk tydelig elsker.

Vi stanser ham der og ber ham si litt om den elektriske framtida. Men lar ham først oppsummere dagens e-tron-status:

– Vi har e-tron 55, e-tron 50 og de to også i Sportback-utgave for feinschmeckerne. Så har vi toppmodellen e-tron 60 med tre motorer, forteller Stranden før han gir seg i kast med det som kommer av nytt:

– Viktigste bil her blir Q4 e-tron, en suv bygget på samme plattform som VW ID.4 og Skoda Enyaq. Den blir klar til levering sommeren 2021, får opp til 45 mil rekkevidde og kommer også i Sportback-utgave utpå høsten neste år. .

590 hk

Rosinen i pølsa, eller flaggskipet blant elbilene til Audi, har han gjemt til slutt:

– Til våren kommer e-tron GT med 590 hk og 0–100 km/t på 3,5 sekunder.

Den blir neppe folkebilen, slik Stranden slår fast at e-tron er blitt.

– Men salget av e-tron har vist at norske bilkjøpere er villig til å betale for kvalitet, slår han lettere optimistisk fast.