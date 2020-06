Prøvekjørt: Mazda MX-5: En sommerflørt med verdens mest solgte

Sommeren kom på tidligbesøk til Sørlandet. Da var det på med solbrillene, en passende caps og vi «kledde på oss» en lekker, liten cabriolet. Verdens mest solgte, visstnok.

Den er ikke stor, men får likevel forelskede blikk etter seg, cabrioleten Mazda MX-5. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Mazda MX-5 er et lite smykke av en bil, nå utstyrt med en to liters bensinmotor på 184 hestekrefter. Det har utvilsomt gjort en morsom bil litt mer gøyal og smilet enda bredere hos føreren.

Og ja, du må nesten kle den lille bilen på deg, for her er det ikke mer plass enn at det for en gangs skyld er helt greit med 1,75 meter over bakken og egenvekt på rundt 75 kilo.

Cabriolet er visstnok utryddingstruet i Norge. De som tidligere hadde en slik bil som ekstra leketøy i bilparken, har nå «safet» og kjøpt en elbil eller to. Da går de glipp av mye sommermoro bak rattet. Det slår vi kjapt fast etter noen luftige timer bak rattet i den 1000 kilo lette roadsteren som skal være mest solgt av sitt slag i verden 31 år etter at den ble lansert.

Det er 31 år siden førsteutgaven av Mazda MX-5 så dagens lys. Da med de karakateristiske vippelyktene. Foto: Tor Mjaaland

Litt bråkjekk

Og med nesten 200 hk på 1030 kilo bil sier det seg selv at det blir moro. Ikke minst på svingete veier der lille MX-5 sitter som støpt. Rundt seks sekunder fra null til 100 km/t høres kanskje ikke så imponerende ut, men med turtall opp mot 7000 omdreininger, både føles og høres kjapt ut. Den manuelle girkassen med den superkorte girspaken må være en av de beste på markedet, og styringen er så presis og direkte at du nesten står i fare for å bli litt bråkjekk på bilens vegne.

Ryddig, enkelt og oversiktlig er stikkord for interiør og dashbord. Foto: Tor Mjaaland

For i Mazda MX-5 kjører du gokart på luksusnivå. Interiøret er enkelt, nesten uten knapper og brytere og lett å bli dus med. Med det runde, lille hjulet mellom setene styrer du infotainment enkelt og greit, en løsning vi alltid har likt hos Mazda.

Dus med naturen

En bil som denne bør selvsagt helst kjøres takløst – ikke taktløst, for all del. Da er du nesten ute i naturen og cruiser rolig avsted. For biler i dette segmentet gir kanskje aller mest kjørenytelse på lavt turtall i rolig fart på småveier der du nesten kan slå av en prat med folk du passerer.

13 sekunder tar det visstnok å få opp taket om ei sommerlig regnbyge skulle overraske. Foto: Tor Mjaaland

Og kommer det ei regnbyge, tar det ikke mange sekundene å få på taket. Et vipp på en liten bryter, som du holder inne i 10–15 sekunder, og du sitter tørt og trygt og hadde tålt både nedbør og fravær av sommervarme. Vi kjørte utgaven med hardtop, kan også fås med softtop eller kalesje.

Slik ser Mazda MX-5 ut med taket oppe. Foto: Tor Mjaaland

Sikkerhet

Så vil nok noen si at en sporty roadster må være kostbar moro. Sammenliknet med annet tilgjengelig leketøy, er MX-5 ikke akkurat billig moro. Men å få så mye bilmoro og japansk kvalitet for rundt 400.000 kroner, burde ikke skremme vannet av de som vil oppleve noe nytt og annerledes bak bilrattet.

Og selv om vi anbefaler rolig kjøring i sommerbrisen, er det trygt å vite at du får med et bra utvalg av sikkerhetssystemer. Funksjoner som blindsoneovervåking og filskiftvarsler og autobremssystemer som kan identifisere både biler og fotgjengere, gir trygghet også når du kanskje er minstemann på veien.

Det meste er smått på Mazda MX-5, også hanskerommet mellom seteryggene. Foto: Tor Mjaaland

Godt humør uansett

Og vil du løfte bilen noen ekstra hakk, velger du Recaro sportsseter og sitter nesten som støpt når svingene kommer litt brått på. Matrix led hovedlys fikk vi lite bruk for i sterkt sollys, men sikkert godt å ha når du kjører roadster litt utenom sesongen.

Under «hanskerommet» er det plass til en kaffekopp eller kanskje heller litt kjølende drikke i sommervarmen. Foto: Tor Mjaaland

Mazda MX-5 kom altså til verden for 31 år siden. Da med de karakteristiske «vippelyktene» foran. De ble forlatt i 1997, uten at det er grunn til å gråte over det. Bilen har fått mange priser, ikke minst for design. Fortjent, mener vi, men MX-5 er mye mer enn lekkert utseende. Så får du leve med at du kanskje har verdens minste bagasjerom, men tilstrekkelig til en bag med tøy og utstyr for noen dagers sommercruise. Er været på din side, får du en herlig bilopplevelse. Er værgudene i ulage, melder vi om godt humør uansett bak rattet i Mazda MX-5.

Kjøreegenskaper

Her blir forventningene utvilsom innfridd. Styring og girkasse er direkte og gir en herlig veifølelse. Som å kjøre gokart på luksusnivå.

Design

Om design kan det ofte være mange og sterke meninger. Her kan jeg ikke forstå annet enn at de også må være samstemte. For dette er et lite smykke av en bil.

Økonomi

En sportsbil til 350.000 kroner er slett ikke galt. Men du bør unne deg 184-hesteren som med softtop starter på 383.700,-. Forbruk gjennom noen sommermåneder vil neppe ødelegge økonomien når dette er på 0,59 l/mil.

Pluss

Mazda MX-5 får toppkarakter for både kjøreegenskaper og design. En cabriolet/roadster som ikke tar knekken på familieøkonomien.

Minus

Kunne gjerne hatt noen flere innstillingsmuligheter på førersetet. Bagasjeplassen minimal, men det er jo slett ikke det viktigste på denne bilen.

Fakta Fakta Bil: Mazda MX-5

Pris: fra kr 355.500,- (1,5 liter)

Pris prøvd bil: 429.100,-

Motor; 2,0 liter bensin

Effekt: 184 hk/205 Nm

0–100 km/t: 6,3 sek.

Toppfart: 218 km/t

Forbruk /WLTP): 0,59 l/mil

Lengde/bredde/høyde: 391/173/122 cm

Vekt: 1030 kilo

Bagasjevolum: 130 liter