– For mye fokus på rullemotstand

Mange elbileiere har for mye fokus på dekkenes rullemotstand. – Nå er det på tide å tenke på sikkerheten, mener produktsjefen hos Dekkmann.

Produktsjefen hos Dekkmann, Torleiv Haukenes, ber elbileiere tenke mer på sikkerhet enn minimal rullemotstand. Foto: Dekkmann

Tor Mjaaland

Antallet elbiler i Norge har eksplodert de siste årene, og så fort elbilene inntok norske veier kom også dekktipsene for elbileiere. Lengst mulig rekkevidde har vært et mantra i elbilverdenen.

Og ett ord gikk igjen, nemlig rullemotstand. Jo mindre rullemotstand i dekket, jo bedre rekkevidde på batteriet med det resultat at man kan kjøre lenger. Nå mener produktsjef i Dekkmann, Torleiv Haukenes, at det er på tide å tenke nytt for de fleste elbileiere.

– Tiden hvor nesten alt fokus har vært på rullemotstand er forbi. Nå er det på tide å tenke mer på sikkerhet, uttaler han i en pressemelding fra selskapet.

Økt bremselengde

– Det å lage et dekk dreier seg om kompromisser. Det er umulig å lage et dekk som er best på alt. Skal du ha et dekk som har svært lav rullemotstand, må du ofre noe. Det du ofte ofrer er bremselengde på våt asfalt. Jeg kjører selv en tung elbil, og prioriterer sikkerhet med gode bremseegenskaper framfor rullemotstand og rekkevidde.

Haukenes mener vi kan dele elbilene inn i to grupper. De mindre bilene med kort rekkevidde som stort sett brukes i byene, og de større familiebilene med lang rekkevidde.

– De første elbilene som kom på markedet, var gjerne små bybiler. For de er det helt greit å ha mye fokus på rullemotstand. Hvis rekkevidden er på rundt ti mil, så kan noen kilometer ekstra på grunn av lav rullemotstand i dekkene bety en del. Dette er også biler som stort sett kjører på små veier og i lave hastigheter.

Store elbiler

De siste årene har det imidlertid kommet en rekke store elektriske familiebiler på markedet, og det er her Haukenes mener mange må tenke nytt.

– Vår erfaring fra våre Dekkmann-avdelinger er at mange ikke har forstått at tunge og store elbiler trenger dekk som har så gode egenskaper som mulig når det kommer til unnamanøver og nedbremsing på våt vei. For mange av dem som har en stor elbil, har for stort fokus på rullemotstand etter vår mening. Har du en elbil med en rekkevidde på rundt 50 mil, så anbefaler vi at man heller ofrer noen få kilometer ved å velge bort et dekk med lav rullemotstand og heller ta hensyn til at man har en tung bil som må ha så sikre dekk som mulig.