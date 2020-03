Denne suv-en burde treffe godt i Norge

Mercedes ar hatt et par tøffe år i Norge, men nå renner det formelig ut nye modeller. Allerede i mars kommer kompakt-suven GLB, med mulighet for plass til sju personer.

Om få dager kommer nye Mercedes-Benz GLB til Norge. Her er bilen i langt mer sydligere strøk. Foto: Daimler AG

Tor Mjaaland

Dette bør være en bil som treffer det norske markedet godt. Og med en startpris på 486.000 kroner, burde den også stille sterkt i den tøffe konkurransen i denne klassen. Som vanlig kan den leveres med Mercedes sitt anerkjente firehjulstrekk, noe de fleste norske bilkjøpere etter alt å dømme havner på.

– En kompakt premium-suv med god plassutnyttelse er unikt på det norske markedet. GLB introduseres med en rekke effektive motorer. I kombinasjon med 4Matic firehjulsdrift har den alle egenskapene som skal til for å bli en suksess, sier Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz hos Bertel O. Steen

Det er plass til en tredje seterad i Mercedes GLB, men passer nok best for unger. Foto: Daimler AG

To små bakerst

GLB er den første kompakt-suven med en ekstra seterad. Her er det plass til to ekstra passasjerer på inntil 168 cm. Sikkerheten er ifølge en pressemelding fra Mercedes-Benz høyt prioritet også for disse, med uttrekkbare hodestøtter, setebelter med strammefunksjon, airbag for sidevinduene, og Isofix. Dette gjør det mulig å feste totalt fire barneseter på en trygg måte.

7-seteren er tilgjengelig med adaptive led-lykter som i kombinasjon med off-road-pakken har en egen modus for kjøring i terrenget. Dette skal gjøre det lettere å se hindringer i mørket ved at svinglyset er kontinuerlig slått på i hastigheter under 50 km/t.

Selvkjørende

I likhet med resten av kompaktfamilien har GLB de samme assistansesystemene man finner i dagens S-Klasse, Takket være økt datakraft og nye sensorer som gjør det mulig «å se» opptil 500 meter framover kan bilen kjøre semiautonomt i kø og på motorvei. Systemet benytter også kart- og navigasjonsdata for å hjelpe sjåføren i en rekke situasjoner, som å tilpasse hastigheten når bilen nærmer seg svinger, veikryss eller rundkjøringer.

Motorer

I første omgang blir GLB tilgjengelig med fem bensin- og dieselmotorer, med og uten 4Matic. Motorene spenner fra 150 hk diesel til bensinmotoren i AMF GLB 35 på over 300 hk.

Innstegsmodellen GLB 200 får den nyutviklede M282-motoren med sylinderkutt for redusert forbruk og utslipp. Denne yter 163 hk med et forbruk rundt 0,6 liter per mil. Prisen for denne starter altså på 486.000 kroner.