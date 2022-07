Måten ladeselskapene har tatt betalt for hurtiglading, har vært omdiskutert. Nå er Ebilforeningen fornøyd, men ser at det er store prisvariasjoner.

Etter at alle ladeselskapene i Norge i hovedsak har gått over til kilowattime-priser, er det enklere for elbilister å sammenligne priser på strøm til lading av elbilen, skriver Norsk Elbilforening i en pressemelding.

– Kilowattime er den nye literen. Nå er det faktisk mulig for elbilister å få oversikt. Før var det klin umulig, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun sikter til tidligere, nokså forvirrende prismodeller, der elbilistene noen steder har betalt per minutt og andre steder per kilowattime – eller en kombinasjon av disse.

Billigst å lade i nord

Prisoversikten Elbilforeningen har laget viser at ladeselskapet Ishavskraft, som har ladere i Troms og Finnmark, er billigst. Her betaler elbilister 4,25 kroner per kilowattimer for hurtiglading og 4,75 kroner per kilowattimer for lynlading.

– Dyrest er Ionity, og de er ganske mye dyrere enn resten av selskapene, sier Bu.

Her må du ut med 8,40 øre for én kilowattime når du lynlader. Ionity er eid av flere bilmerker, som kan gi en mer gunstig rabattavtale på ladingen. Denne oversikten viser drop-in prisene som gjelder for alle.

Tesla har ikke faste drop-in priser. De fleste stedene i Norge har Tesla åpnet opp for andre bilmerker, og prisene varierer fra sted til sted.

Påslag etter 80 prosent

Norsk elbilforening har lenge bedt ladeselskapene innføre kilowatt-timeprising. Bu er fornøyd med at de siste ladeselskapene endret prismodellene sine før årets sommerferie, som for 65 prosent av elbilistene også blir en elbilferie.

Noen tar et påslag etter en viss tid for å redusere sjansen for kø på ladestasjonen.

– Det er greit. God ladeskikk er uansett å stoppe ladingen når du har nådd 80 prosent, som er grensen ett av ladeselskapene legger opp til, før de tar et lite påslag, sier Bu i pressemeldingen.

Hva er forskjellen på hurtiglading og lynlading?