Sjefen på tur med VW-framtida

Han er på signingsferd med Volkswagens nye elbil, ID3, Møller-direktør Ulf Tore Hekneby. I Kristiansand fikk «bilen som betyr alt» for importør og forhandlere, en sommervarm velkomst.

Gumpen-sjef Per Helge Gumpen har satt seg til rette bak rattet i elbilen VW ID.3, bilen som ifølge ham og adm. direktør Ulf Tore Hekneby hos importøren Harald A. Møller betyr alt for Volkswagen. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

I løpet av noen få dager har administrerende direktør hos Norges største bilimportør, Harald A. Møller, besøkt 25 Volkswagen-forhandlere og kjørt 2400 kilometer i elbilen VW ID.3. Bilen, en prototyp fortsatt på tyske skilter, skal videreføre Volkswagen-hegemoniet som startet med Bobla og fortsatte med Golf.

– Gumpens Auto Vest er en av våre beste og viktigste forhandlere, som vi heier skikkelig på, sier mannen som har kjørt den nye elbilen lengst i Norge og kanskje også internasjonalt. Mens Gumpen-sjef Per Helge Gumpen smiler passe sørlandsk beskjedent over ros samtidig som han slår fast at denne bilen kommer til å bli bestselgeren på Sørlandet.

ID.3 er bygget som elbil helt fra grunnen av, som den aller første elbilen fra Volkswagen. – Som en Golf utvendig og en Passat innvendig, er Per Helge Gumpen og Ulf Tore Hekneby enige om. Foto: Tor Mjaaland

Storbilfølelse

– Også i Norge, satser vi på, supplerer Møller-sjefen. Som har fått prøvd ID.3, bygget som elbil helt fra grunnen av, på svingete vestlandsveier, over Dovre, på motorveier, i sol og regn, og er ikke i tvil: – I denne bilen får jeg storbilfølelse til tross for at bilen utvendig er som en Golf. ID.3 er behagelig, kjapp med over 200 hk til disposisjon og når folk spør om den er stillegående, svarer jeg: «Det har jeg faktisk ikke tenkt på, så stille går den, sier Hekneby som har fått testet forskjellige ladesystemer underveis og erfart at også det går kjapt unna.

Hos Gumpen sto ansatte og potensielle kunder i kø for å se på og prøvesitte bilen som de kan overta i perioden september-oktober.

– Våre forventninger er kjempehøye. Vi sitter bare og venter på ID.3 og gleder oss til å kunne starte leveringen, sier Per Helge Gumpen.

– Her er det plass nok, mener Per Helge Gumpen i førersetet, 1,94 m høy og Ulf Tore Hekneby bak, 1,91 meter over bakken. Foto: Tor Mjaaland

1,94 meter høy

At den innvendige plassen i bilen som for alvor starter Volkswagens elektriske tidsalder, er god, viste både han og Hekneby med henholdsvis 1,94 og 1,91 meter over bakken. De fikk åpenbart komfortabel plass til både kropp og ben der de blidt plasserte seg bak hverandre i nybilen.

ID.3 er også i det norske markedet uhyre viktig for Volkswagen. Av årets produksjon på 30.000 ID.3, tar Norge over en tredjedel av bilene.

Slik ser Volkswagen ID.3 ut bakfra. Foto: Tor Mjaaland

– Vi har erfart at vi får en stadig sterkere stemme innad i Volkswagen-konsernet etter at det norske elbilmarkedet tok av, sier Hekneby som snakker varmt om hvor viktig det er at ID.3 er bygget som elbil fra bunnen av. Med batterier under golvet som gir lavt tyngdepunkt, høy sittestilling slik nordmenn liker, hjulene plassert lengst ut i hjørne for å gi mest mulig innvendig plass og bakhjulstrekk.

– Det siste gir en utrolig liten svingradius, sier mannen som etter noen tusen kilometer bak ID.3-rattet er blitt styrket i troen på at denne bilen blir en vinner.

Det er hengerfeste på ID.3, men bare til last som f. eks sykler, ikke tilhenger. Foto: Tor Mjaaland

Solgte underveis

At han på en grytidlig julimorgen underveis til Kristiansand opplevde nye salg både i Lyngdal og Mandal, ødela ikke akkurat humøret. Samtidig lover han mer elektrisk moro fra Volkswagen.

– Vi får en rekke biler i elektriske ID-serien. Allerede rundt nyttår kommer suv-en ID.4. Også den kommer til å treffe godt i det norske markedet, mener sjefen for Volkswagen-importøren som bare de ti siste årlig har sørget for at det har rullet ut nærmere en kvart million nye Volkswagen personbiler på norske veier. I tillegg til at merket er totalt dominerende på varebiler.

I fjor var over halvparten av de nye registrerte VW-personbilene elbiler. Det er en andel som kan bli større.