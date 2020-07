Prøvekjørt Peugeot 3008 plug in: Sier gjerne «au revoir» til denne

Den er fransk, frekk i linjene, har topp fremkommelighet og imponerende elektrisk rekkevidde. Men den er ikke direkte billig og litt mindre enn harde konkurrenter.

Peugeot 3008 4x4 plug in imponerer med masse utstyr, tøft design, morsomme kjøreegenskaper og lang elektrisk rekkevidde. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Ladbare suv-er med firehjulstrekk står høyt i kurs i det norske markedet. Det har Mitsubishi Outlander til fulle vist og vært en bestselger i flere år.

Nå dukker det opp konkurrenter til Outlander, og først ute er Peugeot med sin 3008 plug in. Den er utvilsomt morsommere å kjøre, mer moderne og kanskje både stiligere og tøffere enn Mitsubishis suksess-suv. Men den koster mer og har mindre plass.

Likevel er 3008 GT Line Plug-in en bil som sjarmerer oss skikkelig. For mange vil den være mer enn romslig nok, og du føler deg en tanke fransk og litt småtøff når du ikler deg denne. Som forresten får en søstermodell i form av Opel Grandland fra samme PSA-konsernet. Et eksempel på hvordan internasjonal bilindustri i dag fungerer med tett samarbeid og store eierkonstellasjoner.

Peugeot 3008 viser gjerne frem den tøffe bakenden. Med 300 hk til disposisjon har den også grunn til å kjekke seg litt. Foto: Tor Mjaaland

Krefter

Og her er det nok av krefter i form av hele tre motorer, en turbo-bensin på 200 hk, en elmotor foran på 110 hk og en tilsvarende bak med samme effekten. Totalt har du såkalt systemeffekt på 300 hk til disposisjon. Det betyr under seks sekunder på «100 kilometers-sprinten», mer enn godt nok og kjappere enn konkurrentene. Toppfart på hele 240 km/t er det også klasse over.

Peugeots digitale cockpit viser fransk teknologi på høyt nivå. Foto: Tor Mjaaland

Kjører du elektrisk, er det elmotoren på bakhjula som står for jobben, i hybrid drift veksler det mellom elmotorer og bensinmotor. Og mens en del ladbare suv-er har gitt bensinsjokk på langturer, så bør denne klare mellom 0,5 og 0,6 liter med normal kjøring. Det er bra. Er du en ihuga lader, blir årsforbruket på bensin hyggelig lavt. Etter den strenge WLTP-normen er snittforbruket satt til 0,13 l/mil. Lavere enn det har vi ikke sett hos noen plug in-konkurrenter.

Seter med god sidestøtte gir bra komfort både for fører og forsetepassasjer. Foto: Tor Mjaaland

Imponerende rekkevidde

Elektrisk rekkevidde varierer på de ladbare modellene. Med batterikapasitet på 13,2 kW har Peugeot 3008 i ladbar utgave nærmere seks mil til disposisjon før bensinmotorene må trå til. Oppgitt rekkevidde er på 59 kilometer, over fem mil bør du klare greit, var vår erfaring. Til gjengjeld veier bilen rundt 400 kilo mer enn fossilutgavene og får litt redusert hengervekt. 1250 kilo er likevel helt greit og nok for de fleste.

Den massive grillen på Peugeot 3008 plug in forteller kanskje at «her kommer jeg». Foto: Tor Mjaaland

Hvordan er så bilen på tur? Du starter i elektrisk modus, om du ikke velger Sport allerede fra avgang. Tråkker du til og vil ha full akselerasjon, får du hjelp av alle 300 hestekreftene og et dreiemoment på 520 Nm. Under normal kjøring går det hele behagelig sømløst, ved kraftig fartsøkning tar det litt tid før du «letter».

Selv om bilen er under 4,50 meter lang er benplassen bak god. Foto: Tor Mjaaland

Bagasjerom på 390 liter er nok litt mindre enn potensielle konkurrenter. Foto: Tor Mjaaland

Au revoir!

3008 i ladbar versjon oppfører seg både sporty og behagelig på veien. Bilen gjør absolutt ikke skam på begrepet fransk komfort, er støysvak, svelger dype hull i veien og har bakkeklaring på over 21 cm uten å virke for høy i forhold til størrelsen. Styringen er superpresis, her er det go kart-følelse fra første stund. Og med siste utgave av Peugeots i-cockpit blir du igjen minnet på at frensk teknologi ligger langt fremme.

Baksetepassasjerene kan selv styre temperature. Også 12 volts utgang bak. Foto: Tor Mjaaland

Så var det prisen, da. Med svak krone så har også Peugeot vært nødt til å havne på den «gale» siden av halvmillionen. Men også konkurrentene tar nok noen jafs oppover prisstigen den nærmeste tida. Og da er vår konklusjon at du neppe får en morsommere, kjappere og stiligere ladbar hybrid til rundt 550.000 kroner. Med firehjulstrekk, bøttevis av ekstra- og sikkerhetsutstyr og ikke minst en dose fransk design og komfort. «Au revoir», sier vi til firehjulstrekkeren Peugeot 3008 plug in....

På modellen vi kjørte var det elektronisk åpning og lukking av bakdør. Foto: Tor Mjaaland

Fakta Fakta Bil: Peugeot 3008 GT-Line Plug in

Pris: Fra 529.900,-

Pris prøvd bil: 555.900,-

Bensinmotor: 1,6 liter

Effekt: 200 hk

Dreiemoment: 300 Nm

El-motor foran 110 hk/320 NM

El-motor bak: 110 hk/166 Nm

Systemeffekt: 300 hk/520 Nm

0–100 km/t: 5,9 sek.

Toppfart: 240 km/t

Forbruk: 0,13 l/mil (WLTP)

Utslipp CO2: 32 gram/km

Tankvolum: 43 liter

Lengde/bredde/høyde: 448/191/162 cm

Bagasjevolum: 390/1528 liter

Vekt: 1840 kg

Hengervekt: 1250 kg

Kjøreegenskaper

Den er kjapp, morsom på veien, direkte på styringen samtidig som opplever fransk komfort. En bil det rett og slett er artig å kjøre.

Design

Franskmennene laget nok enda mer spesielle biler for noen tiår siden. Men fortsatt viser de designkunst på høyt nivå. Her står utseende og kjøreegenskaper i skjønn forening.

Økonomi

Bra elektrisk rekkevidde kombinert med lavt bensinforbruk bør gjøre «finansministeren» i husstanden lykkelig. Litt i dyreste laget i innkjøp.

Pluss

Nok av krefter, artige kjøreegenskaper, lovprist firehjulstrekk og flott design kombinert med en utstsyrstung bil setter fart på humøret.

Minus

Reagerer litt trengt når du trykker gassen «i bånn». Bagasjerommet i snaueste laget og innkjøpsprisen i høyeste laget.