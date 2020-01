Beste Honda-forhandler i landet tredje år på rad

Først fikk han melding om at det var slutt på Honda-salget. Så kom gladmeldingen om at det fortsatt blir Honda hos Mobile Sørlandsparken. Så kom beskjeden om at de igjen er best i landet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Best i landet tredje året på rad». Ikke underlig at salgsansvarlig for Honda hos Mobile Sørlandsparken, Halvor Barikmo, er både stolt og glad. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Halvor Barikmo har solgt Honda i rundt 20 år. Og for tredje året på rad har han som salgsansvarlig fått den svært hyggelige meldingen om at de er beste forhandler i landet og har solgt klart flest nye biler det siste året.

– Selvsagt gøy å slå forhandlere i langt større byer enn Kristiansand, og det med god margin, sier den erfarne bilselgeren som kan plassere en ny vinnerplakett i det nye bilvarehuset i Sørlandsparken.

Desember-rekord

Når vi spør ham om «vinneroppskriften», svarer han hardt arbeid, mange lojale kunder og tett oppfølging gjennom mange år, som forklaringer på at de igjen gikk til topps. Avslutningen på fjoråret ble formidabel, sett med Honda-øyne. Hele 15 nye biler leverte Barikmo ut i desember, det er 250 prosent over det budsjetterte.

Den desiderte bestselgeren til Honda er hybridutgaven av suv-en CR-V. Foto: Tor Mjaaland

Noen enkel sak å selge Honda i disse tider er det ikke. For så langt har den japanske bilprodusenten hverken hatt elbiler eller ladbare biler å tilby.

– Men kundene vet at Honda står for kvalitet, og det er en av grunnene til at vi har solgt rundt 100 nye biler i 2019, sier Barikmo som ved flere anledninger har måttet ringe til kolleger for å skaffe nye biler til kjøpelystne kunder.

Sa opp agenturet

En skikkelig nedtur ble det på høsten da beskjeden kom om at eieren av Mobile Gruppen hadde sagt opp agenturet på Honda. Dermed forsvant tilsynelatende sju Honda-forretninger rundt om i landet over natten.

– Men gleden var stor da løsningen ble at to av Mobile-forhandlerne, Asker og Sørlandsparken, skal fortsette som før med Honda i sortimentet, sier Barikmo som er optimist når det gjelder fremtiden for merket.

– Det kommer mye spennende fremover, blant annet en liten retrodesignet elbil, Honda e, allerede før sommeren. Den har jeg skrevet flere kontrakter på, sier salgsansvarlig for Honda, og forteller om en bil med høyt utstyrsnivå, to store skjermer på dashbordet og flere andre fancy detaljer på bilen.

Endte bra

– At den «bare» har 220 kilometers elektrisk rekkevidde, tror jeg ikke er noe problem. Kanskje er det den mest miljøvennlige batteristørrelsen på en bil nummer to i husstanden der gjennomsnittlig daglig kjøring ligger mellom 30 og 50 kilometer, mener Barikmo som også presiserer at det dreier seg om konstant rekkevidde uavhengig av temperatur og føre. Han forteller også om en ny hybrid Honda Jazz i to versjoner som han kan tilby i løpet av året og at de er lovet seks nye biler som går på strøm innen 2022.

– Honda har ikke akkurat truffet blink i det norske avgiftssystemet så langt. Men nå har de våknet og skal levere biler som vi forventer gir oss et skikkelig løft i årene fremover, sier Halvor Barikmo etter et år med ned- og oppturer, men som endte så bra med rekordsalg i desember og best i landet for hele året.

Foto: Mjaaland, Tor

Publisert: Publisert 17. januar 2020 22:45

Mest lest akkurat nå