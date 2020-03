Prøvekjørt: Honda e Advance: Denne retro elbilen vil begeistre mange

Gratulerer Honda! Dere har laget en sjarmør av en elbil som mange kommer til å elske, som konkurrentene må se opp for og som viser at Honda våger litt mer enn mange andre.

Retro i formen, både ut- og innvendig, er elektriske Honda e. Men den er fullstappet av high-tech. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Navnet er så enkelt som det kan være, nemlig Honda e. Vi har allerede sett bilinteresserte flokke seg rundt bilen da den ble vist første gang på Sørlandet, og interessen blir neppe mindre etter en prøvetur.

En retro elbil, blir Honda e kalt. Og det henger sammen med at det er hentet inspirasjon fra familiemedlem Civic da den ble lansert på 1970-tallet, både ut- og innvendig. Det kommer vi tilbake til.

Samtidig som det er mye morsom teknologi i bilen, kjører den som en drøm. Det er langt mer enn nostalgi og retrotanker som preger bilen.

Hele dashbordet er fylt med skjermer, fra sidespeilene som er erstattet av kamera med skjermer via de to store 12,6 tommers skjermene. Foto: Tor Mjaaland

Ønsker du å bli underholdt av svømmende gullfisk, kan du velge det. Til høyre skjermen som viser utsikten bakover via det ytre kameraet. Foto: Tor Mjaaland

Digitalt akvarium

Hele dashbordet består av fem sammenhengende skjermer med to digitale kameraspeil ytterst på hver side. Her kan medpassasjeren spille Fortnite på skjermen, eller legge opp reiseruten på navigasjonsskjermen og flytte denne over til førerens skjerm. Eller velge å ha gullfisk svømmende rundt i et digitalt akvarium på begge skjermene. Rett og slett til å bli i godt humør av.

Setetrekk og baksetesofa som i norske hjem på 70-tallet, gir massevis av nostalgi samtidig som sittekvalitet holder mål.

En stor sofa, omtrent som vi hadde på på 70-tallet her hjemme, gir god komfort i baksetet. Foto: Tor Mjaaland

Honda har ventet lenge med å komme på elbilbanen. Men nå starter det japanske selskapet sterkt. Honda lover forresten seks elektriske biler de neste 36 månedene, så her kan det være mer moro i vente.

Litt retrofølelse får vi også når vi ser Honda e bakfra. Foto: Tor Mjaaland

Mens vi er i godt lune, må vi nesten innom prisen. For den gir også grunn til fortsatt god stemning. Rundt 250.000 kroner er innstegsprisen for testutgaven vi kjørte – kalt Advance – med 136 hk. Med 153 hk koster den 282.000 kroner. Da er den fullstappet med utstyr, kjøreglede, morsomt design og komfort. Den peker faktisk litt nese til en del konkurrenter.

Rekkevidden

Er det ikke noe ved Honda e som kunne vært bedre? Jo da, bagasjerommet på 171 liter er selvsagt ikke klasseledende. Men plassen til fører og passasjerer er overraskende god i en bil som ikke måler mer enn 3,89 meter i lengderetning.

De runde lyktene foran minner om biler fra flere tiår tilbake. Foto: Tor Mjaaland

Rekkevidden er heller ikke best i klassen, 22 mil er det mange som slår. Men tenker du at Honda e er bybilen, hverdagsbilen du nyter hver kilometer i fram og tilbake til jobb, til butikken, trening eller besøk hos svigermor, har du mer enn nok av kilometer å rutte med. Med andre ord en urban elbil, enkel å håndtere i trafikken som i tillegg parkerer for deg når du ønsker det.

Ladeluka er ikke akkurat diskret plassert på nye Honda e. Foto: Tor Mjaaland

Super svingradius

Honda e er bakhjulsdrevet og skiller seg litt fra konkurrentene også her. Kjøremessig virker det som et godt valg. I tillegg har Honda klart å få til en svingradius som må være i verdensklasse. Vi har hørt om biler som snur på en femøring. Med 4,3 meter svingradius må vi benytte to-øringen som målestokk, om noen av leserne husker den.

Honda e imponerer som sagt på mange måter

Bagasjerommet er av det beskjedne slaget, på 171 liter. Foto: Tor Mjaaland

Mixen mellom retro design og high-tech, med et hav av skjermer, massevis av førerstøtte , sikkerhet og nyheten «Honda Personal Assistant», er imponerende. Sistnevnte bruker kunstig intelligens for å svare deg på ulike spørsmål du måtte ha ved å benytte kommandoen «Ok Honda».

Sidespeilene er erstattet av to kameraer med skjermer inni bilen. Foto: Tor Mjaaland

Du får også en nyutviklet applikasjon med tilgang til ladefunksjoner, kjøretøystatus, klimakontroll, sikkerhet og stedsovervåking. Den støtter også en«digital nøkkel» – som gjør at du kan gi andre tilgang til bilen, uten den fysiske nøkkelen.

Og nettopp det siste, å gi andre tilgang til bilen, kan bli høyst aktuelt. For Honda e kommer til å begeistre mange, det er det liten tvil om.

Svingradius på 4,3 meter er imponerende og gjør det enkelt å manøvrere Honda e i tett og trang bytrafikk. Foto: Tor Mjaaland

Fakta

Bil: Honda e Advance

Pris: Fra 253.300,-

Pris prøvd bil: 282.000,-

Motor: elektrisk

Effekt: 153 hk

0–100 km/t: 8,2 sek

Toppfart: 145 km/t

Batteri: 35,5 kWh

Lading: AC 6,6 kW, DC 100 kW

Rekkevidde: 220 km (WLTP)

Bagasjevolum: 171 liter

Lengde/høyde bredde: 3,89/1,75/1,51 meter

Vekt: 1514 kg

Kjøreegenskaper

Honda e er lettkjørt, svært stillegående med følelse av at du kjører en større bil enn en liten elbil. I bytrafikk smidig med ekstremt lav svingradius. Rask opp til 80–90 km/t, litt tregere deretter.

Design

Her har Honda våget mer enn de fleste bilfabrikker og laget en annerledes bil, En vellykket blanding av retro-look og high-tech.

Økonomi

Kjøpspris på fra 250.000 kroner må sies å være hyggelig lav. Vi anbefaler Advance til 282.000 der du får mye utstyr for litt ekstra penger.

Pluss

Gøyalt design, masse spennende teknologi og god plassutnyttelse innvendig. Også prisen på bilen teller positivt.

Minus

Bagasjeplassen er naturlig nok ikke stor i en såpass liten bil. Elektrisk rekkevidde på opp mot 22 mil er også mindre enn mange konkurrenter i markedet.