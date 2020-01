Med frontruten som filmlerret

Bilprodusentene tar stadig nye teknologisprang. I Las Vegas viser BMW det aller siste som kan komme på nye biler i årene framover. Og her er det mye high tech innenfor infotainment-området.

Her er frontruten benyttet som filmlerret mens lyssettingen i kabinen endres og gjenskaper følelsen av å være i en kinosal. Foto: BMW

Consumer Electronics Show er ifølge en pressemelding fra BMW blant verdens største messer for forbrukerteknologi. Her viser flere av de store bilprodusentene nye konsepter på hvordan ny teknologi kan tas i bruk de kommende årene. På årets messe presenterte BMW tre konsepter som på hver sin måte demonstrerer ny teknologi i bruk i hverdagen.

BMW selv mener at et av høydepunktene på BMW-standen var «BMW i Interaction EASE», et konsept om samspillet mellom den fremtidige autonome bilen og passasjerene.

Allerede i 2015 ble «BMW Gesture Control» introdusert. Med ulike håndbevegelser i «løse luften» foran instrumentpanelet, kunne man for eksempel justere volumet på infotainmentsystemet eller motta og avslå telefonsamtaler. Siden har stadig flere funksjoner blitt lagt til.

En skjerm fra taket er en del av det fremtidige infotainmentsystemet i BMW-biler. Foto: BMW

Førerens blikk

I nyeste generasjon BMW iDrive infotainmentsystem registrerer bilen også førerens blikk. Dermed vil for eksempel den adaptive cruise kontrollen ikke starte etter et stopp i et kryss hvis føreren ser ut av sidevinduet mens bilen står rolig. Når føreren snur hodet og ser fremover, vil den adaptive cruise kontrollen igjen automatisk starte.

I «BMW i Interaction EASE» løftes denne teknologien enda et hakk videre. Basert på hva passasjerene faktisk ser og peker på, kan head-up displayet, som fyller hele frontruten, vise detaljer og informasjon om bygninger, butikker, serveringssteder utenfor bilen – som et digitalt filter på virkeligheten. I et annet modus kan hele frontruten benyttes som filmlerret og lyssettingen i kabinen endres og gjenskaper følelsen av å være i en kinosal.

Her er bilbeltet integrert i stolen som kan vippes som en lenestol. Passasjeren er «pakket inn» i en hel rekke airbager. Foto: Tom Kirkpatrick

Lenestoler

Et annet eksempel er stoldesign med funksjoner som blir å finne i serieproduksjon i løpet av de neste årene. Det luksuriøse passasjersetet kan tiltes opptil 60 grader bakover og gir nærmest følelsen av å sitte i en komfortabel lenestol. Setebeltet er integrert i stoldesignen og gir derfor også god sikkerhet når stolen er vippet tilbake. Et eget airbagsystem vil også sørge for nærmest å pakke inn passasjeren som sitter i stolen ved en eventuell ulykke.

