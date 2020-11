Denne bilen går inn i historisk VW-trio

Folkevogn-Bobla var en milepæl i bilhistorien. Volkswagen Golf feide konkurrentene av banen. Nå gjør elektriske VW ID.3 det samme og går inn i en historisk biltrio fra Volkswagen.

Noen fornøyde Gumpens Auto Vest-ansatte i godt selskap med tre Volkswagen-suksesser, VW ID.3, VW Golf og Folkevogn-Bobla. Fra venstre Morten Sogn, Christian Næss, Arthur Hansen, Morten Krambo, Magnus Engestøl og Magne Svardal. Foto: Tor Mjaaland

– I september leverte vi 81 nye Volkswagen ID.3, i oktober 64, og vi har tegnet 77 nye kontrakter på ID.3 og ID.4 siste måneden, forteller daglig leder hos Gumpens Auto Vest, Magne Svardal.

Dermed er den første elektriske bilen fra det tyske konsernet, som er bygget som elbil helt fra grunnen av, suverent på topp på registreringsstatistikken både lokalt og nasjonalt. De første bilene ble levert rundt 1. september, og på de fire månedene som da var igjen av året, kommer ID.3 til å klatre til en plass blant de 3-4 mest solgte bilmodellene i Kristiansand for året som helhet. Hos Gumpens Auto Vest har de aldri levert ut så mange biler av en enkeltmodell som med ID.3 de to siste månedene.

ID.3 må fortsatt holde seg litt i bakgrunnen i forhold til Bobla som er solgt i over 20 millioner eksemplarer og VW Golf i mer enn 23 millioner i verden. På to måneder er det registrert nesten 4500 nye ID.3 i Norge. Foto: Tor Mjaaland

Elektrisk år

– Vi håpet og trodde på suksess, men dette er nesten mer enn vi forventet, sier den nøkterne Konsmo-mannen som konstaterer at 2020 blir et elektrisk år også hos Volkswagen-forhandleren. Hittil i år er 73 prosent av bilene som har rullet ut av forretningen helelektriske.

– Og det er først nå det elektriske eventyret starter med den nye klimanøytrale produksjonsplattformen MEB der en rekke ID-modeller skal komme de nærmeste månedene og åra, sier Svardal.

Med den større ID.4 som forventes fra januar neste år, med mulighet for hengerfeste og firehjulstrekk, regner Svardal med at el-andelen i 2021 passerer 80 prosent av nybilene. Det «hårete» norske målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie fra 2025, tror Svardal kan nås for Volkswagens del allerede i 2023.

Markedssjef Morten Sogn i nye ID.3 og daglig leder Magne Svardal utenfor bilen som knuser konkurrentene denne høsten. Foto: Tor Mjaaland

Bakhjulstrekk

Hva er Gumpen-sjefens forklaring på det voldsomme salget av ID.3. Den er nemlig ikke blant de billigste elbilene på det opphetede norske elbilmarkedet?

– Jeg tror det er mange faktorer som spiller inn. Stikkord som stor innvendig plass, svært stillegående, gode kjøreegenskaper, ekstrem lav svingradius, bra rekkevidde og rask lading, betyr åpenbart mye for mange av kundene, mener Magne Svardal og legger til:

– Så er bakhjulsdrift utvilsomt en suksessfaktor, sier den mangeårige rallykjøreren og forklarer at vektfordelingen i bilen betyr trygghet for framkommelighet på vinterføre, omtrent som for Bobla med motoren bak da den debuterte på 1950-tallet. Mannen fra de indre bygder har allerede testet ID.3-kjøreegenskapene på sleipe bygdeveier og konstaterer at den holder nesten mer enn den lover.

Strøm av ID.-biler

– Bakhjulstrekk er for denne bilen et genitrekk når det gjelder framkommelighet, slår han fast og gruer seg åpenbart ikke til sørlandsk vinterføre.

– Men så mange leveranser av en helt ny modell må jo også by på utfordringer?

– Det er klart at vi har hatt vårt å stri med. Men vi prøver å løse utfordringene til beste for kundene, for eksempel med lånebiler, og får mange gode tilbakemeldinger, sier Svardal som ser den elektriske fremtiden lyst i møte.

ID.4 er allerede nevnt, mot slutten av 2021 kommer en stor suv, ID.5. Deretter, i 2022 følger stasjonsvogna ID.Vision, den nye folkevognbussen ID.Buzz og en varebil ID.Cargo med hele 55 mil elektriske rekkevidde.

– Både vi som jobber her og kundene som etterspør stadig flere elbiler, har mye å glede seg til, slår Gumpens Auto Vest-sjefen Magne Svardal fast.

Akkurat nå gleder han seg over salgstallene denne høsten.