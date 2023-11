– De siste tre årene har avgiftene kommet raskt både på å kjøpe og eie elbil. Det er en uheldig utvikling, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Det er åpenbart Norsk Elbilforening svært enig med NAF i. I et år der elbilandelen omtrent har stått på stedet hvil på cirka 83 prosent, frykter generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen at politikerne skal lene seg tilbake og si seg fornøyd. Uten å ha oppnådd 100 prosent elbilandel for nye biler fra 2025.

– For første gang har Norge en mulighet til å nå et klimamål. Det er viktig nasjonalt, men også svært viktige signaler til andre land om at det er mulig med 100 prosent elbilandel, sier Christina Bu som er spent på hva statsbudsjettforhandlingene ender opp med.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening frykter at norske politikere sier seg fornøyd med en elbilandel i nybilmarkedet på under 90 prosent. Foto: Elbilforeningen

Konkrete innspill

Generalseketæren i Elbilforeningen er tydelig på at avgiftssystemet må endres slik at andelen nye elbiler i næringsmarkedet øker. Det betyr at det må gjøres mer attraktivt å velge elbil for de store utleiefirmaene og i leasingmarkedet der andelen elbiler er dramatisk lavere enn i privatmarkedet.

Bu minner om fjorårets overraskelse da det ble innført vektavgift og moms. Det siste på biler med kjøpspris på over 500.000 kroner.

– Vi har gitt mange svært konkrete innspill overfor politikerne den siste tiden for å få landet et statsbudsjett for 2024 som gjør at vi når 2025-målet, sier Christina Bu.

NAF, på sin side, minner om at det i 2022 var avgiftsfritt å kjøpe elbil, mens 2020 var det siste avgiftsfrie året for å eie en elbil. De nye avgiftene har gjort elbilene flere titalls tusen kroner dyrere.

– Regjeringen har nå i to statsbudsjett stukket store kjepper i hjulene for å nå målet om å kun selge elbiler som nye biler fra 2025, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF. Foto: NAF

Dyrere bompasseringer

– Selv en moderat elbil har gått opp 12 000 kroner på grunn av vektavgiften, sier Handagard i NAF.

Mens Christina BU og Elbilforeningen peker på at også bompasseringene har blitt dyrere. Nå kan kommunene ta 70 prosent av fullpris for elbiler som passerer bommene.

– Varebilmarkedet henger etter i elektrifiseringen. Da er det viktig slik Oslo har gjort, nemlig å frita el-varebiler for bomavgift. Det har ført til sterk økning i salget av elektriske varebiler, sier Bu.

Lave kontrakttall

Både Elbilforeningen og NAF gir uttrykk for at avgiftsøkningene kombinert med prisstigning og renteøkninger har ført til at utskiftningen av den fossile bilparken til elbiler går tregere enn ønsket.

– Samtidig har den knallharde konkurransen ført til svært gode tilbud på nye biler, sier Christina Bu. Hun vet at antall kontrakter på nye biler er lavt, og at registreringsstatistikken for 2023 er preget av kontrakter som ble inngått i 2022, før de dramatiske rente- og prisøkningene.

Tregere utskifting

NAF har plukket ut fire biler i forskjellig prisklasse og sett på hvordan nye avgifter slår ut. En Peugeot e-208 har gått opp nær 12.000 kroner i pris, bestselgeren Tesla Model Y har fått avgift og moms på nær 26.000 kroner i tillegg, mens Audi Q8 e-tron og BMW iX xDrive50 har gått opp henholdsvis 71. 457 kroner og 116.677 kroner.

– Regjeringen har nå i to statsbudsjett stukket store kjepper i hjulene for å nå målet om å kun selge elbiler som nye biler fra 2025, sier Handagard.

– Vi mener avgiften på å eie elbil ikke burde være høyere enn avgiften på å eie en bensin- eller dieselbil, sier hun.

Slik har elbilavgiftene økt på fire ulike elbilmodeller: