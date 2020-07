Juni: Volvo på topp, diesel-Octavia mest solgte modell

Bilsalget på Sørlandet er på full fart mot normale tilstander. Volvo imponerer og er mest solgte bilmerke i Kristiansand i juni. Elbilandelen ble på bare 40 prosent i sommermåneden.

Høyt salg av den ladbare suv-en XC40 har ført Volvo til topps på juniregistreringen i Kristiansand. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Det som er normalt er at Volkswagen er på topp etter første halvår. Men i år med Audi på andreplass og allerede nevnte Skoda på tredjeplass. Dermed tredobbelt til Gumpen Gruppen i Kristiansand etter halvkjørt 2020.

Vanligvis finner vi Toyota på sølvplassen etter Volkswagen, i år må merket nøye seg med en beskjeden sjetteplass knepent slått av Volvo og Hyundai som begge snek seg en enslig bil foran Toyota. Den japanske giganten venter på nye modeller som skal gi et løft tilbake til mer normale Toyota-tilstander.

Skoda Octavia i utgående modell har solgt voldsomt den siste tiden. Med dieselmotor ble den mest solgte bilmodellen i Kristiansand i juni. Foto: Tor Mjaaland

Utgående modeller

Normalt er det det heller ikke at Volvo blir mestselgende bilmerke i en måned. Det skjedde i juni da det ble registrert 50 nye Volvo mot 49 biler fra Volkswagen. Stort salg av den kompakte ladbare suv-en XC40 løftet voldsomt for svenskene som har slitt med å levere like godt som i det sterke fjoråret.

Bak registreringstallene ligger det alltid noen forklaringer. At Skoda Octavia er en høyt elsket dieselbil, er ingen nyhet. Men ny modell er i vente, og dermed har det vært gode tilbud på utgående Octavia som endte som mest solgte modell i juni. Noe av det samme gjelder el-bilen VW e-Golf. Den erstattes av nye ID.3, og dermed har det vært hyggelig å være kjøper av e-Golf, bilen som har vært en bestselger helt siden den ble lansert for flere år siden.

Takket være elektriske e-tron har Audi gått til himmels på registreringsstatistikken i år. Audi e-tron er mest solgte bilmodell både i Kristiansand og i landet totalt. Foto: Tor Mjaaland

Audi-løft

Etter at det nesten ble full stans i bilsalget da Norge stengte dørene i mars, er det nå tilbake til mer normale tilstander. Mens nedgangen i mai var på 34,7 prosent målt mot fjoråret, var det i juni på 19,8 prosent. Og Kristiansand ligger fire, fem prosent bedre an enn Norge totalt etter årets seks første måneder.

Elbilandelen i juni ble på «bare» 40 prosent, mot 51 prosent totalt i 2020. Andelen ladbare hybrider øker jevnt og trutt. 24,4 prosent var andelen i juni, 19 prosent så langt i år.

At Audi er på andreplass på registreringsstatistikken, forteller om et voldsomt Audi-løft». Det kan de takke elbilen e-tron for. Hele 233 av 252 nyregistrerte Audi hittil i år er Audi e-tron. Bilen er desidert mest solgte modell både i Norge og på Sørlandet hittil i år.

Hyundai imponerer

Et merke som imponerer stort i år er Hyundai. En delt fjerdeplass på registreringsstatistikken etter årets seks første måneder er sterkt. Koreanerne kan takke de to elbilene Kona og Ioniq for suksessen. De to står for 138 av 151 nyregistreringer i år. Ikke minst Kona har imponert på mange tester, mens Ioniq har solgt jevnt og trutt i mange år.

Mercedes har hatt noen tunge år. Nå er det grunn til litt optimisme der i gården, en økning på 70 prosent i juni og over 50 prosent hittil i år bærer bud om lysere tider. Riktignok målt mot svært svake fjorårstall.

Tesla taperen

I den andre enden av skalaen er Tesla en av de store taperne. En nedgang på 91,1 prosent i juni og 82,6 prosent hittil i år, er svakt fra amerikanerne. Men plutselig kommer det noen båtlaster med Tesla-modeller, og da blir det igjen et USA-løft.

Neste modell, Tesla Y – en sjuseter suv – er ventet til Norge neste år. Den kan gi ny Tesla-boom. De første leveransene er i gang i USA, men der meldes det om kvalitetsproblemer på de første leverte bilene.

Og i mellomtiden kommer det stadig nye elektriske og plug in-modeller på markedet. Både fra Europa og fra Asia. Konkurransen om elbilkundene blir formidabel de neste par årene.