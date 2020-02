De satser grønt og sparer penger

Rørleggerne i Lund VVS skifter ut alle dieselbilene med elektriske varebiler. Det sparer de mye penger på. De tror de får et konkurransefortrinn ved å satse miljøvennlig.

Rørleggerne Vidar Hansen (t.v.) og Håkon Nilsen i Lund VVS skifter nå ut de tre dieselbilene med tre elektriske Nissan e NV200. Foto: Tor Mjaaland

Mens det så langt har gått heller sent med å få næringslivet over på utslippsfrie varebiler, velger Lund VVS i Kristiansand helelektrisk overgang på bilfronten. De tror andre snart følger etter.

I disse dager overtar de den tredje elektriske Nissan e NV200 etter nyttår, bilen som er suveren bestselger blant elektriske varebiler i Norge så langt.

– Det viktigste for oss er nok at vi reduserer bilkostnadene med 50.000-60.000 kroner per bil i året, sier to av eierne av rørleggerfirmaet, Vidar Hansen og Håkon Nilsen.

Sammen med tredjemann på eiersiden, Kjell Rune Storholm, skal de nå kjøre elektrisk til de mange oppdragene rundt i Stor-Kristiansand.

En fornøyd salgskonsulent hos Sørlandets Bilsenter, Cham Chhoeuk (t.v.) sier at det var raskt gjort å overbevise rørleggerne Håkon Nilsen og Vidar Hansen i Lund VVS om å satse på elbiler. Foto: Tor Mjaaland

Greit til Bortelid

– Oppdrag på Bortelid går også kjempefint, sier Håkon Nilsen, som nylig hadde et hytteoppdrag der.

– Etter endt jobb hurtigladet jeg et kvarters tid ved butikken på Bortelid mens jeg tok meg en kjapp kopp kaffe. Og kjørte langt rimeligere og mer behagelig på turen hjem enn jeg ville ha gjort i den gamle dieselbilen, sier Nilsen.

Salgskonsulent Cham Chhoeuk hos Sørlandets Bilsenter forteller om godt motiverte elbilkunder som åpenbart hadde bestemt seg for overgang til elbiler da han møtte dem i forretningen.

– Veldig gøy at det er firmaer som tenker økonomi og miljø og satser på elektriske varebiler fra oss, sier Chhoeuk.

I et varebilmarked der det elektriske tilbudet har vært begrenset så langt, har Nissans e-NV 200 åpenbart truffet godt i markedet.

– Spesielt etter at batterikapasiteten ble økt fra 24 til 40 kW med rekkevidde rundt 250 kilometer, har stadig flere vist interesse for bilen, sier Cham Chhoeuk.

– Her er tilstrekkelig med plass til utstyret vårt, sier Håkon Nilsen. – Og rekkevidden på 250 kilometer, holder for oss, legger Vidar Hansen til. Foto: Tor Mjaaland

Helelektriske rørleggere

At de to rørleggerne vi møtte var godt motivert for el-overgang henger nok sammen med at begge kjører elbil også privat.

– Komforten er jo langt høyere i en elbil enn i en dieselbil. Disse er jo en drømt å kjøre, slår Vidar Hansen fast.

Han viser til at med mange oppdrag i løpet av en dag, blir bilen et viktig arbeidsredskap der de tilbringer flere timer daglig.

I regnestykket der sluttsummen er reduserte årlige kostnader per bil på nærmere 60.000 kroner, inngår drivstoffutgifter, bompasseringer og rimeligere service.

Men også miljøsiden teller med når Lund VVS velger utslippsfrie biler.

– Vi tror dette blir et stadig viktigere konkurransefortrinn når det gjelder å sikre oss oppdrag, sier rørleggerne Hansen og Nilsen som regner med at både offentlig og privat virksomhet får press på seg til å velge grønt når nye jobber skal tildeles.

Enova-støtte

Ladeutfordringer bare smiler de av, vant som de er med elbiler fra før av.

– Vi lader hjemme og skal installere hjemmeladere på 16 ampere. Da er bilen fulladet neste morgen, sier Håkon Nilsen.

– Og skulle det bli ekstra mye tung kjøring en kald vinterdag, er det jo nok av hurtigladere rundt i distriktet, legger han til.

Støtten på 25.000 kroner per bil fra Enova teller også med når Lund VVS velger elektriske biler.

– Det reduserer bra på de månedlige leasingkostnadene, skyter salgskonsulenten inn.

– Vi opplever allerede nå at andre rørleggere er nysgjerrige og vil høre om erfaringene vi har gjort så langt med elbilene. Gøy å være i forkant av utviklingen, slår rørleggerne fra Lund VVS smilende fast.