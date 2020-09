De smiler fortsatt hos Ford-forhandleren

De smilte hos Ford-forhandler Bay Auto in Sørlandsparken da registreringstallene for juli ble klare. De har fortsatt god grunn til å smile.

En stolt Ford-gjeng kan konstatere seier på registreringsstatistikken to måneder på rad. Fra venstre Eline Sofie Skarstein, Inge Rosenvold, Atle Myhrstad og Erik Dåsnes. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: For også i august er det Ford som har registrert flest nye biler i Kristiansand. I en måned der flere av de store merkene venter på nye biler, ble det en nedgang i det totale antallet nyregistreringer på cirka ni prosent sammenliknet med august i fjor.

Men Ford var best igjen og det uten elbiler i sortimentet. Det er imponerende.

– Det har vært en eventyrlig ettersommer for oss, sier daglig leder Atle Myhrstad hos Bay Auto. Han takker og skryter av kundene som har valgt Ford, og peker på den ladbare suv-en Ford Kuga som mestselgende.

– Men også hybridutgaven av Ford Puma selger godt, sier Myhrstad som vet at han sammen med kollegene også har en spennende elbil i vente utpå vinteren, nemlig Ford Mustang Mach-E.

Elbiler drar lasset

For det er utvilsomt flere av bilmerkene som tilbyr elbiler som har den største fremgangen. Det gjelder for eksempel Audi og Hyundai. Men felles for disse er at elbilene utgjør en dominerende del av bilene de har levert. Ved utgangen av august var det registrert 321 nye Audi i Kristiansand, 285 av disse var elektriske.

Audi e-tron var mest solgte bilmodell i Kristiansand i august, slik den har vært måned etter måned i 2020. Foto: Tor Mjaaland

Hos Hyundai er situasjonen den samme. Etter åtte måneder er det registrert 199 nye Hyundai, bare 15 av disse var uten elektromotor. Men Hyundai har samtidig hatt en voldsom vekst, opp 85,7 prosent i august og 44,2 prosent så langt i år. En sterk fjerdeplass på registreringsstatistikken i Kristiansand etter årets åtte første måneder, er imponerende.

Også hos Nissan har elbilsalget vært dominerende i mange år. Av 162 nye biler som er registrert hittil i år er 157 elbiler.

Nye Ford Kuga selger godt i ladbar utgave. Den var nest mest solgte modell i Kristiansand i august, bare slsått av Audi e-tron. Foto: Tor Mjaaland

Kuga bestselger

Tilbake til Ford og gode tall to måneder på rad etter at det tradisjonsrike merket har hatt noen tunge år. Den ladbare suv-en Ford Kuga er nå bestselgeren der i gården. Men også nykommeren Ford Puma er populær og selger godt. De to ligger på henholdsvis andre og fjerdeplass på den lokale statistikken for august.

Vi nevnte at flere forhandlere venter på nye bilmodeller. Det gjelder for de to store, Volkswagen og Toyota, som hadde en nedgang i registreringstallene på henholdsvis 60 og 47 prosent i august. Hos Volkswagen er det den nye elbilen ID.3 som skal få opp dampen, hos Toyota ladbar utgave av Rav4 og ny Yaris-modell. Begge er like om hjørnet. Også Skoda har tilbakegang i august sammenliknet med fjoråret. En viktig forklaring på det er at de er tom for storselgeren Octavia. Ny modell dukker snart opp.

Audi e-tron igjen på topp

Også BMW har en kraftig nedgang sammenlignet med august 2019. En viktig forklaring på det er at det ikke ble registrert en eneste elektrisk BMW i3 denne måneden. I samme måned i fjor var tallet 15 nye i3.

Og hos Mitsubishi, merket som er på vei ut av Europa i løpet av 2021, er det triste tall. Ingen nyregistreringer er notert i juli og august.

Audi e-tron er også i august på topp på nybilstatistikken i Kristiansand, slik den har vært i hele år. Suksessen er formidabel og har gitt Audi en økning på 117 prosent i år. Positivt for den tyske bilprodusenten er at de også leverte en god del andre modeller med fossile motorer i august.

Elbilandelen i Krstiansand ble på ca 46 prosent i aust, mens de ladbare hybridene utgjorde ca 20 prosent av nyregistreringene. Antall nye dieselbiler gikk kraftig ned og utgjorde bare åtte prosent av de nye bilene, mens de bensindrevne stod for 18,5 prosent og ikke ladbare hybrider 7,5 prosent.