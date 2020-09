De satser stort på campinglivet

De har satset 40 millioner kroner på nybygg, mener de har fått en ideell plassering og har massevis av erfaring fra bobil- og campingvognbransjen.

Denne gjengen har ambisjoner om å ta en stor del av kaka innen bobil- og campingvognmarkedet på Sørlandet. Fra venstre Kjetil Urdal, Rune Røinås, Petter Pedersen og Marius Alvær. Bak fra venstre: Norbert Sliwka, Egil Aas og Artur Tomaszewski Foto: Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Vi møtte Petter Pedersen og Rune Røinås i det 3000 kvadratmeter nybygget til Sør Caravan på Kjerlingland ved E 18 i Lillesand. Et steinkast fra europaveien har sørlendinger flest kort vei til den lokale satsingen på bobiler og campingvogner.

Når det gjelder erfaring, har de begge bakgrunn fra Sørlandets Caravansenter i Grimstad, Røinås på eiersiden i 30 år til familien solgte til Ferda for noen år siden. Han har ansvar for salg, mens Pedersen er daglig leder i Sør Caravan som også bidrar til nye arbeidsplasser i distriktet.

Daglig leder i Sør Caravan, Petter Pedersen foran nybygget på 3000 kvadratmeter på Kjerlingland i Lillesand. Foto: Tor Mjaaland

Forsiktig start

– I løpet av vinteren regner vi med å være rundt 15 ansatte, sier Pedersen som sammen med Røinås ønsket å gjenskape en lokal bedrift i dette markedet etter at de to store, Ferda og Kroken er blitt deler av landsomfattende kjeder.

De setter pris på at mange gamle kolleger fra Grimstad-bedriften har ønsket å være med i nye Sør Caravan, vel vitende om at dette er fagfolk med erfaring og kundekjennskap.

På Kjerlingland har de såvidt kommet i gang etter forsiktig og midlertidig drift litt lenger øst på Storemyr i påvente av at nybygget skulle stå klart. Som tok litt lenger tid enn ønsket og beregnet i det kommunale byråkratiet. Dermed ble de ikke skikkelig med på årets sesong der mange nordmenn dro på tur i eget land.

Rune Røinås (t.v.) er salgsansvarlig og hovedeier i Sør Caravan. I camingvogndøra daglig leder Petter Pedersen. Foto: Tor Mjaaland

Øker jevnt og pent

Samtidig avliver de myten om at «alle» kjøpte campingbil i år for å dra på tur.

– Så langt i år har salget av campingbiler gått ned med fem prosent i Norge, mens campingvognsalget har økt med ti prosent, sier Pedersen, mens Røinås legger til at jevn vekst kanskje er det beste både for kunder og bransje.

De tror at mange har leid vogn eller bil i år og håper at de har fått smaken på denne formen for ferie. Og at dette vil gi seg utslag i høstsalget som nå starter for alvor.

De mener selv at de har mye av det beste og mest aktuelle på markedet, som Benimar, Euramobil, La Strada og Knaus innen campingbiler, og Hobby og Fendt på vognsiden. Flere merker kan det bli, men en utfordring i år har vært å få biler og vogner fra produsentene.

Eksplodert

– Markedet i Tyskland har eksplodert i år, fra 5000 bobiler i fjor til 10.000 i samme perioden i år. Dermed er det kamp mellom forhandlerne for å sikre seg nye enheter, forteller Røinås som er trygg på at de skal ha god tilgang både på nye og brukte biler og vogner for levering når vårsola begynner å varme.

De regner med at omsetningen skal fordele seg jevnt mellom antall vogner og biler, men når en bobil koster to-tre ganger mer enn ei vogn, er det disse som betyr mest for totalomsetningen.

Sør Caravan tar også brukte biler og vogner i kommisjon for salg for kunder, og har bøttevis av plass til disse.

– Med 11,7 mål tomt rundt bygget skal det ikke stå på lagringsplass, sier Pedersen.

Verksted

Med eget, godkjent verksted, blant annet for Fiat campingbiler, mener de å ha lagt godt grunnlag for jevn drift gjennom året.

– Ettermarkedet er viktig, fra service til taksering av skader og reparasjon, sier Pedersen.

I denne biten inngår også montering av solcellepanel og hydrauliske støttebein. Det første fordi stadig flere ønsker å være selvhjulpen med strøm, støttebein for at de automatisk kan sette bil og vogn i vater og sove uten å skli ned i et hjørne.

– Mange vil også ha montert en såkalt «mover» som automatisk kjører campingvogna på plass der du ønsker den, forklarer Røinås og legger til at kjøpere av campingvogner og biler langt fra bare er godt voksne og etablerte mennesker.

– Vi opplever at yngre og aktive mennesker bruker bobil for å komme seg til steder der de kan drive friluftsaktiviteter, trene, sykle eller gå på turer, sier de to «camping-gründerne» som har fått mange positive meldinger etter at de for noen uker siden åpnet på Kjerlingland.

– Godt at dere kom. Flott plassering, sier gamle og nye kunder, forteller daglig leder og salgsansvarlig, Petter Pedersen og Rune Røinås. Og begge håper at grensene snart åpnes slik at bobilfolket kan krysse disse på helårs campingliv.

Kjøpte bobil nummer ti

Ekteparet Frode og Torbjørg Thorsen har akkurat skrevet under på kontrakt om kjøp av deres tiende bobil siden år 2000. Foto: Tor Mjaaland

– Dette blir vår tiende bobil siden vi kjøpte den første i år 2000, forteller ekteparet Torbjørg og Frode Thorsen fra Grimstad. Vi møtte dem da de var hos Sør Caravan og skrev kontrakt på den tidende bobilen, som de skal få levert når snøen smelter og vårsola skinner.

De er gamle kunder hos Rune Røinås fra tiden i Grimstad og var ikke i tvil om at det måtte bli handel hos Sør Caravan denne gangen.

– Jeg har jo gått på folkeskolen sammen med kona til Rune, så den familien kjenner jeg, sier Torbjørg som sammen med ektemann satte kursen mot Risør etter at kontrakten var underskrevet. På tur i den niende bobilen deres.

– Vi benytter enhver mulighet til å dra på tur, forteller de.

– Og vi drar gjerne inn i skogen, brenner bål og lever et friluftsliv takket være bobilen, sier ektemann Frode som kan fortelle om turer til Spania der de tilbakela opp mot 1000 mil på en tur. I år ble det bare norgesturer, på kryss og tvers fra Sørlandet til Trøndelag.

– Bilen vi nå bytter inn, har gått 58.000 kilometer på to år, forteller pensjonisten frode Thorsen.

Men når vi spør dem om yndlingsstedet for bobiltur, blir de hemmelighetsfulle:

– Det er et vakkert sted vi nesten har helt for oss selv. Ikke så langt herfra, sier Torbjørg Thorsen som åpenbart satser på at de fortsatt skal ha det stedet så å si alene. Der og da stortrives bobilekteparet fra Grimstad.