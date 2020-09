Snart kan du få USA-skilt

Synes du amerikanske biler i Norge bør få ha amerikanske bilskilt? Det lover samferdselsministeren blir mulig allerede fra i høst.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Slike skilt skal det bli mulig å få på norskregistrerte «amerikanere» fra oktober, lover samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Scandinavian Stockphoto

Tor Mjaaland

– Eiere av amerikanske biler i Norge har etterspurt amerikanske bilskilt lenge, og nå kommer muligheten. Den nye skilttypen skal etter planen lanseres 26. oktober i år. Skiltene kan tildeles biler hvor det ellers ville vært behov for tilpasninger for å få montert stort kjennemerke, uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Statens Vegvesen.

De amerikanske bilskiltene er på 30,3 cm x 15,3 cm, og bokstaver og tall plasseres på to rader. For å gjøre det enklere for bileiere, legges det opp til at de kan sende bilder som dokumentasjon for å vise at bilen har behov for slike kjennemerker, i stedet for at de må møte opp med bilen for å vise den fram.

Statens vegvesen vil også lagerføre skiltene slik at små kjennemerker og kjennemerker med amerikansk størrelse kan tildeles ved registrering. Det vil fortsatt være krav om at gamle kjennemerkene er innlevert før nye sendes til kunde i postoppkrav eller leveres ut fra trafikkstasjonen.

– Dette er en ordentlig gladnyhet for eiere av amerikanske biler. Men bilentusiastene kan vente seg enda en god nyhet. Vi vil nå også åpne for å kunne kombinere personlige kjennemerker både med amerikanske kjennemerker og andre små kjennemerker. For å få dette på plass kreves imidlertid en del tekniske endringer og regelverksendringer. Forslag til endringer i regelverket antar vi å være klare for høring denne høsten, sier Hareide i pressemeldingen fra vegvesenet.