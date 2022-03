Det er behov for 10.000 til 14.000 hurtigladere i Norge innen 2030. Det slås fast i et nytt kunnskapsgrunnlag utarbeidet av vegvesenet og Miljødirektoratet.

De to etatene har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet laget et kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy.

– Vårt kunnskapsgrunnlag viser at Norge trenger mellom 6000 og 10.000 flere hurtigladere til lette kjøretøy og 1500-2500 hurtigladere til tunge kjøretøy innen 2030, uttaler vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding

Og Elbilforeningen applauderer for det som nå legges fram:

Antall elektriske kjøretøy i 2021 og i 2030 dersom salgsmålene i Nasjonal transportplan (NTP) nås. Foto: Statens vegvesen og Miljødirektoratet.

Har etterlyst

– På vegne av våre medlemmer har vi i mange år etterlyst en plan for å sikre nok utbygging av ladere til alle de nye elbilene og få på plass enklere betalingsløsninger. Det solide faggrunnlaget som i dag ble lagt fram er et fantastisk første gjennomslag for vårt iherdige arbeid på vegne av norske elbilister, konstaterer Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

I dag er det i overkant av 4000 hurtigladere i Norge. Fagetatene legger til grunn at man bør ha rundt 125 elbiler per hurtiglader i 2025 og 175 elbiler per hurtiglader i 2030. Det betyr at man trenger om lag 9000 hurtigladere i 2025 og 11.000 i 2030.

To millioner elbiler

I pressemeldlingen fra Statens Vegvesen og Miljødirektoratet vises det til at salgsmålene i Nasjonal transportplan tilsier at vi i 2030 vil ha nærmere to millioner elektriske person- og varebiler og rundt 35.000 elektriske busser og lastebiler.

Halvparten av dagens hurtigladere leverer 50 kW, mens nye hurtigladere bygges med 150 kW. Ladingen vil altså kunne gå tre ganger så raskt på de nye laderne. Samtidig vil ikke alle bilene kunne lade så raskt. Det selges mange biler i dag som ikke kan lade på 150 kW, og disse vil fortsatt være på veien i 2030.

– Det skjer en raskt teknologisk utvikling som påvirker behovet for hurtiglading. Flere hurtigladere er nødvendig for å nå målene for elektriske kjøretøy, sier miljødirektør Ellen Hambro.

44 tonns ellastebiler

Mindre ellastebiler har vært på veiene i noen år, og større ellastebiler er på vei inn i markedet. Til høsten kan det rulle 44 tonns-lastebiler med en batteripakke på 540 kWt (en rekkevidde på inntil 380 kilometer) på norske veier.

– Hurtigladeinfrastruktur til ellastebiler er en forutsetning for å øke salget av disse. For å gjøre det mulig for mindre aktører å elektrifisere lastebilparken, trengs også offentlig tilgjengelig hurtigladeinfrastruktur, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.