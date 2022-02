Med en startpris på 459.900 kroner og en topputstyrt bil for under 500.000, tar Citroën med C5 X nok en gang plass i det såkalte storbilsegmentet. De gjør det med en helt ny utgave av stasjonsvogna med navnet C5 X. Med litt høyere bakkeklaring og elektrisk kjøring på mer enn 50 kilometer, betegner Citroen bilen som en dynamisk stasjonsvogn med en touch av suv. Bagasjerommet i den 4,80 meter lange bilen er på 485 liter, sikkert nok for de fleste. Men batteripakken tar åpenbart opp litt av plassen.

«Flyvende teppe»

Vi vet at franskmennene kan lage komfortable biler. Citroen betegner nye C5 X for et «flyvende teppe», åpenbart for å fortelle at her er komforten på topp.

– Vi gleder oss til å introdusere en bil som kombinerer alle kjerneverdiene til Citroën samlet i en bil. C5 X er gjennom kombinasjonen av komfort, ny teknologi og design enda et bevis på retningen som merket har valgt å følge, sier Ole S. Nedenes, merkesjef for Citroën hos Bertel O. Steen.

Når salget av nye Citroën C5 X nå starter er det med tre utstyrsnivåer: Feel Pack, Shine og Shine Pack. Ifølge Citroen er også billigste utgave til 459.900 kroner en velutstyrt bil med 19-tommers hjul og komfortseter. Går du opp 20.000 kroner får du utstyr som skinnseter, head-up-display og en ny 12-tommers infotainmentskjerm.

Ladbar hybrid

Toppnivået Shine Pack til kr 499.900 skal åpenbart gi ekstra luksusfølelse med laminerte vinduer for ekstra støydemping, perforerte seter i skinn og fire kameraer som gir oversikt i flest mulig situasjoner.

Citroën C5 X kommer fra start som ladbar hybrid med 225 hestekrefter og en elektrisk rekkevidde på over 50 kilometer.