Ni av ti bestselgere er elbiler

Volkswagen med elbilen ID.3 er suverent på registreringstoppen i Kristiansand i oktober som ble en historisk sterk bilmåned. Og der elbil-andelen igjen lå rundt 60 prosent.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Daglig leder Edvard Haugland kan konstatere at elbileventyret hos Oddemarka Auto fortsetter. I oktober var elektriske MG ZS nest mest solgte bil i Kristiansand, bare slått av Volkswagen ID.3 (Arkivfoto) Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Etter at bilmarkedet så å si stanset da Norge stengte i mars måned, har det bare gått en vei når det gjelder nybilmarkedet. I oktober økte antall nye biler med over 17 prosent i Kristiansand, og «koronaåret 2020» ser ut til å bli et minst like godt salgsår som 2019.

Igjen er det elbilene som dominerer voldsomt. Etter årets ti første måneder er ni av ti av de mest solgte modellene elektriske. Audi e-tron troner suverent på topp og kommer til å være der når status skal gjøres opp for 2020. Dieselbilen Skoda Octavia sniker seg inn på tiendeplass og følges deretter av elbiler på 11., 12. og 13. plass.

Hyundai Kona er på fjerdeplass på registreringsstatistikken i Kristiansand etter årets ti første måneder. Foto: Tor Mjaaland

MG ZS imponerer

En bil som stadig imponerer er den rimelige kinesiske suven MG ZS. Den selger fortsatt voldsomt og endte på andreplass i oktober med hele 35 nyregistreringer. Så bileventyret hos Oddemarka Auto fortsetter for fullt. Bak denne følger Audi e-tron og Toyota Rav4.

Sistnevnte merke, Toyota, mangler som kjent elbiler, men leverer nå svært godt på Rav4 etter at denne kom som ladbar hybrid. Også nye Yaris bidrar godt til at Toyota holder tredjeplassen etter årets ti første måneder og tar en klar andreplass i oktober.

Hyundai har hatt et knallsterkt år i Kristiansand og økt med over 40 prosent sammenliknet med fjoråret. Der er det elbilene Kona og Ioniq som trekker lasset så på si alene med førstnevnte klart i tet.

Elektrisk bilår

Andre merker som kan vise til solid framgang i år er Mercedes-Benz, opp 122 prosent i oktober og 80 prosent hittil i år, Ford opp 128 prosent i oktober og 39,8 prosent i år, Renault opp 250 prosent i oktober og 78,3 prosent i år og også Suzuki som økte med 88,9 og 40,8 prosent.

Sammen med de ladbare bilene som fikk en andel på ca 19 prosent i oktober, utgjør biler som kan kjøre på strøm nesten 80 prosent av nybilmarkedet. Det gjør forsåvidt også hybridene som ikke er ladbare, denne gruppa endte på 7,4 prosent. Verre er det for bensin- og dieselbilene som fikk en markedsandel på henholdsvis 8,1 og 5,7 prosent den siste måneden.

Ingen tvil, 2020 blir et elektrisk bilår på Sørlandet.