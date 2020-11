Prøvekjørt: Citroën ë-Jumpy: Firlingene bør få fart på el-salget

Vi har vært på varebiltur og slår fast at nå er tida inne for økt salg av elektriske varebiler. For både utvalg, kvalitet og rekkevidde bør tilfredsstille svært mange behov.

Citroën ë-Jumpy er an de elektriske firlingene bygget hos PSA i Frankrike. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Citroën ë-Jumpy het varebilen vi tilbragte noen timer i denne uka. Og kom tilbake med en klar følelse av at for svært mange vil dette være en ideell arbeidsbil. Den er stillegående, passe kjapp, har høy komfort, bra med lasteplass og tar henger opp til ett tonn.

Av egen erfaring senker vi faktisk skuldrene litt bak rattet i elbiler, ikke minst fordi alt går så stille for seg. Og vi kjører gjerne defensivt for å få flest mulig kilometer ut av batteriene. Vi skal ikke påstå at blodtrykket går ned, at helsa til sjåførene blir bedre og sykefraværet går ned, men det er jammen ikke langt unna!

Bak er det mye plass og enkel innlasting med bred bakdør og to skyvedører. Foto: Tor Mjaaland

Firlingbiler

Vi fortalte innledningsvis litt om den romslige varebilen Citroen ë-Jumpy. Forsåvidt kunne vi sagt nøyaktig det samme om Peugeot e-Expert, Opel Vivaro-e og Toyota Proace Electric. Hvorfor? Fordi det er snakk om eneggede firlingbiler. De lages på samme sted, på samme fabrikk og på samme plattform hos den franske giganten PSA, der Citroën, Peugeot og Opel hører hjemme. Men PSA har også en samarbeidsavtale med Toyota og produserer varebiler for den japanske bilgiganten.

Komforten for fører og passasjerer er på personbilnivå. Foto: Tor Mjaaland

Dermed er det fire forskjellige, konkurrerende merker som i disse tider lanserer elektriske varebiler med de samme spesifikasjonene og stort sett nokså like priser. Produksjonssamarbeid innad i grupper, som i PSA, men også mellom forskjellige bilprodusenter, blir mer og mer vanlig. Forhåpentlig til kundens beste fordi produksjon og utviklingskostnader blir rimeligere med stort volum.

For de som savner den gamle girstanga vil nok den lille girvelgeren være en liten overgang. Men den fungerer utmerket. Foto: Tor Mjaaland

Bra rekkevidde

Men nå må vi tilbake til varebilen som sikkert kommer til å slå an hos bedrifter som tenker økonomi. For med rekkevide på 330 kilometer, omregnet til rundt 45 mil ved bykjøring, vil ë-Jumpy og de tre søsknene dekke det daglige fraktbehovet hos svært mange. Med ladehastighet på 100 kW skal det ta rundt tre kvarter å fylle til 80 prosent av batterikapasiteten på utgaven med 75 kWt-batteri, en halvtime på den med 50 kWt. Sistnevnte har en oppgitt WLTP-rekkevidde på 220 km, også den lengre i mer saktegående bytrafikk.

Slik ser elektriske Citroen ë-Jumpy ut forfra. Foto: Tor Mjaaland

Ë-Jumpy leveres i to lengder der størstemann har lasterom på 6,1 kubikkmeter, minstemann 5,3. Og med valg mellom to batteristørrelser, som allerede nevnt. For en god del vil kanskje minste batteripakke være tilstrekkelig, men mye tyder på at størstemann blir bestselgeren. Her kommer nemlig Enova-støtten ved kjøp av elektriske varebiler inn. Den er nærmere 20.000 kroner høyere på 75-kWt-utgaven, og dermed blir prisforskjellen for kunden liten. Men rekkeviddeforskjell på 10–11 mil.

Få knapper og knaster i ë-Jumpy, ryggekamera pg førerstøtte som i en personbil. Foto: Tor Mjaaland

Stillegående

Firlingene er forhjulsdrevet med motoreffekt på 136 hestekrefter og dreiemoment på 260 Nm. Topphastigheten er begrenset til 130 km/t. Du kan velge mellom eco-kjøring, normal og sport. Du får flest kilometer ut av eco, men også minst sprut. Med lastekapasitet på 1200 kilo inni bilen og 1000 kg på hengeren, vil du nok merke at det ikke akkurat er en Audi e-tron eller en Tesla du kjører.

Men bilen er svært lettkjørt, stillegående også i motorveifart med god oversikt fra førersetet der du har plass til to passasjerer ved siden av deg. To store sidedører pluss bakdør gjør inn- og utlasting praktisk.

Einar Kolstad hos Mobile Sørlandsparken har stor tro på at salget av elektriske varebiler vil løfte seg. Foto: Tor Mjaaland

Under gulvet

Den store lastekapasiteten kan vi takke batteriplasseringen for. De befinner seg nemlig under lasteromsgulvet og har ingen konsekvenser for volumet i lasterommet.

Vi startet med å slå fast at nå er tida inne for at også varebilparken skal få fart på elektrifiseringen. Fortsatt vil det helt sikkert være en god del næringslivskunder som foretrekker diesel. Og er best tjent med det. Men både for firmaenes økonomi og vårt alles miljø, bør Citroën ë-Jumpy og de tre søsknene i tida framover levere solide bidrag.

Fakta Fakta Bil: Citroën ë-Jumpy

Pris: Fra 379.900,-

Pris prøvd bil (75 kWt, Lang): 439.000,-

Motor effekt: 136 hk

Dreiemoment: 260 Nm

Batteri: 75 kWt

Toppfart: 130 km/t

0–100 km/t: 11,1 sek

Rekkevidde (WLTP): 330 km

Lengde/bredde/høyde: 5308/1920/1900 mm

Vareromvolum: 6,1 kbm

Egenvekt inkludert fører (75 kg): 2128 kg Kjøreegenskaper Kanskje ikke så veldig spennende, men lettkjørt, stillegående, veldig bra svingradius og kjapp nok. Design At en stor varebil er vakker designet, skal vi ikke påstå. Men her er bruk viktigere enn utseendet. Helt greit, og innvendig enkelt og praktisk Økonomi For næringslivet vil ikke fritak for moms på elbiler bety så mye. derfor er det Enova-støtte på nesten 40.000 kroner på bilen. Dermed bidrar det til en OK kjøpspris. I drift vil det være god bedriftsøkonomi å kjøre elbil. Pluss Massevis av plass, kjørekomfort omtrent som en elektrisk personbil, store dører som letter inn- og utlasting. Minus Ikke så mye å trekke for i forhold til forventninger. Hadde vært OK med adaptiv cruisekontroll. Med fullastet bil og henger, vil nok 136 hk virke litt tamt.