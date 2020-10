Krever storstilt ladeopptrapping

Ferske tall fra ladestasjondatabasen Nobil viser at det er 3000 hurtigladere i Norge. Det er en økning på 815 hurtigladere sammenlignet med oktober 2019.

Det blir flere hurtigladere langs norske veier. Likevel mener Elbilforeningen det trengs en storstilt opptrapping fram mot 2025. Foto: Norsk Elbilforening

Det opplyser Norsk Elbilforenig i en pressemelding. Men foreningen er langt fra fornøyd med tempoet når det gjelder utbyggingen av hurtigladestasjoner. I dag er det 320.000 elbiler på norske veier. Norsk Elbilforening regner med at tallet passerer en million i 2025.

– Det er gledelig at tallet på nye hurtigladere øker år for år, og jeg ønsker å berømme ladebransjen som virkelig har lagt seg i selen og økt utbyggingstakten, slik at det er færre biler per hurtiglader nå, sammenlignet med januar i år, uttaler Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening i pressemeldingen.

Likevel er Bu bekymret for at utbyggingen går for sakte. Hun mener en solid jobb må gjøres om Stortingets mål om kun salg av nye nullutslippsbiler i 2025 skal nås.

– Vi trenger over 1000 nye ladere i året, om vi skal redusere ladekøene, heller enn å øke de, understreker Bu.

En undersøkelse Elbilforeningen gjennomførte i august i år, viste at en av tre elbilister hadde opplevd kø ofte eller alltid i løpet av ferien. Mange oppga også at hurtigladerne ikke virket. Et av de verste stedene for ladekø var ladestasjonen på Brokelandsheia.

– Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig, skal elbiler bli for alle. Det forutsetter storstilt og planmessig utbygging, og ladebransjen må bedre sine rutiner for å sikre at hurtigladerne som finnes, virker, mener generalsekretæren i Elbilforeningen.

Hun peker på at dersom alle skal ha en reell mulighet til å velge elbil, er det nødvendig at det er nok hurtigladere i distrikts-Norge. Bu forventer at statsråd Tina Bru raskt iverksetter de nye reglene for nettleie som kom fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), tidligere i høst. Dette vil være et viktig skritt på veien mot å gjøre det kommersielt lønnsomt å sette opp hurtigladere i hele landet.