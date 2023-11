Suzuki er ikke overraskende representert med en stor stand på hjemmebane, og det har vært knyttet mest spenning rundt elektriske Suzuki eVX. Denne modellen markerer begynnelsen på Suzuki sin satsning på elektriske kjøretøy, og er planlagt å bli lansert i slutten av neste år. Det skriver den norske importøren RSA i en pressemelding.

Suzuki eVX er ifølge denne en romslig familiebil, og modellen er intet unntak når det gjelder tradisjonen med firehjulsdrift. Det er en typisk kompaktbil med målene 430 x 180 x 160 cm. Mye tyder på at bilen blir svært lik neste elbil fra Toyota, også det en kompakt suv med firehjulsdrift. Vi har jo sett eksempler på Toyota-Suzuki-samarbeidet når det gjelder Rav4 fra Toyota og Across fra Suzuki. Bilen er nesten som eneggede tvillinger .

På utstillingen i Tokyo var også toppsjefen i RSA, administrerende direktør Frank Dunvold på plass.

Etter å ha sett bilen for første gang, er RSA-sjefen imponert over den kommende elektriske modellen.

– Denne bilen er ikke bare starten på en ny æra for Suzuki, det er også en bil som vil passe perfekt for norske kunder. Med imponerende rekkevidde og 4x4, vil EVX bli et attraktivt valg som familiebil, sier Dunvold.

Hva rekkevidden er, sies intet om. Og pris i Norge er nok ennå ikke fastsatt.