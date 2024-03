– Audi Q6 e-tron representerer neste generasjons elbil fra Audi og setter helt nye standarder innen rekkevidde, ladekapasitet, kjøredynamikk og design, forteller Harald Edvardsen-Eibak, direktør Audi Norge.

På mange måter kan denne bilen treffe det norske markedet svært godt. Den plasserer seg mellom Q4 e-tron og flaggskipet Q8 e-tron og har en startpris på 759.900 kroner inkludert quattro-teknologi.

I en pressemelding fra Audi opplyses det om 270 kW ladehastighet og en WLTP-rekkevidde på opp til 619 kilometer. Audi Q6 e-tron kommer med en standard utstyrspakke som blant annet inneholder oppvarmet ratt, adaptiv cruise control, elektrisk bakluke inkludert komfortnøkkel, navigasjon, forvarming av batteri og 360-omgivelseskamera – i tillegg til hengervekt på hele 2,4 tonn.

Audi lover at en helt ny digital brukeropplevelse i nye Q6 e-tron. Foto: Audi AG

På veien til sommeren

Q6 e-tron og SQ6 e-tron har salgsstart i slutten av mars. Startprisen på SQ6 e-tron er 949.900 kroner.

- Vi vet at dette er en modell mange har gledet seg til, og vi forventer å se de første bilene på norske veier allerede i løpet av sommeren, forteller Edvardsen-Eibak.

Systemeffekten er på 285 kW (388 hk), og forbruket er etter WLTP-standard mellom 19,4 og 17,0 KWh per 100 km, avhengig av modell.

SQ6 e-tron vil få en systemeffekt på hele 380 kW (517 hk) med boost-funksjon/launch. Her vil modellene ha et WLTP-forbruk på mellom 18,4 og 17,5 kWh per 100 km.

– Vi vet at dette er en modell mange har gledet seg til, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør Audi Norge. Foto: Audi

Korte ladestopp

Audi Q6 e-tron vil gjøre akselerasjonen fra 0 til 100 km/h på 5,9 sekunder. Tilsvarende for SQ6 er 4,3 sekunder. Toppfarten er respektive 210 km/h og 230 km/h.

Takket være 800-volt-teknologi og en maksimal ladeeffekt på 270 kW som standard, vil Audi Q6 e-tron kunne gi korte ladestopp. Rekkevidden kan økes med opptil 255 km på bare ti minutter ved en kompatibel hurtigladestasjon. Tilsvarende kan batteriet lades fra 10 prosent til 80 prosent på rundt 21 minutter. Modellen kommer også med muligheten til å forvarme batteriet.

Audi Q6 e-tron plasserer seg som nevnt størrelsesmessig mellom Q4 e-tron og Q8 e-tron. Lengden er på 4,771 meter, bredden er 1,993 meter og høyden er 1,648 meter.

For første gang kan passasjeren følge et eget passasjerdisplay fra Audi i Q6 e-tron. Foto: Audi AG

Plass til ski

Bagasjerommet er på 526 liter, eller 1529 liter med nedfelte seter. Baksetet er delt i 40:20:40. Med andre ord, her er det plass til ski og andre lange gjenstander. Foran finnes ytterligere en 64 liters frunk.

Audi forteller mye om svært avansert teknologi i nykommeren. Blant annet det som betegnes som ny digital stage med MMI panoramadisplay og MMI passasjerdisplay.

Audis selvlærende stemmeassistent, Audi Assistant, er basert på kunstig intelligens. For første gang vises denne også som en avatar i bilens sentrale MMI-display og i head-up displayet. Stemmeassistenten forstår mer enn 800 talekommandoer.

Audi Q6 e-tron markerer starten på den største modelloffensiven fra Audi noensinne og er den første elbilen fra Audi som produseres ved hovedfabrikken i Ingolstadt. Neste modell ut fra PPE-plattformen fra Audi er A6 e-tron som har verdenspremiere senere i 2024. I Norge selger Audi nå kun elektriske modeller og RS-modeller.