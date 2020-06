Prøvekjørt: BMW X1 xDrive 25e: En vinner på pris og rekkevidde

BMW pøser ut ladbare biler for tiden. Vi har prøvd en av nykommerne. Den blir nok en bestselger takket være norsk avgiftsnivå og sedvanlig høy BMW-kvalitet.Pluss en viktig ting til.

Ingen ytre forskjeller mellom den ladbare utgaven av BMW X1 og de fossile utgavene. BMW-genet er tydelig til stede. Foto: Tor Mjaaland

BMW X1 xDrive 25e heter bilen som ikke minst imponerer på elektrisk kjørelengde. For her holder den minst hva den lover når det gjelder billige og miljøvennlige kjøreturer.

Når pris og kjøreopplevelse også er av det hyggelige slaget, betyr det at konkurransen på suv-markedet er ytterligere tilspisset. For her får du rett og slett mye bil for pengene i tillegg til lave driftskostnader på den daglige kjøringen.

Etter diverse fornyelser og forstørrelser – og nå et såkalt facelift – er minstemann i suv-serien fra den tyske produsenten en fullverdig familiebil, med bra plass i baksetet og helt greit når det gjelder bagasjeplass der batteriene stjeler litt høydeplass i forhold til søsknene i X1-serien.

Her er forklaringen på hyggelig pris og lave driftsomkostninger. Den ladbare utgaven av BMW X1 kjører greit fem mil på strøm. Foto: Tor Mjaaland

Klart billigst

Men det nye denne gang er elmotoren som fjerner avgiftene. Det betyr startpris under en halv million kroner, og dermed er den ladbare hybriden klart billigst av X1-modellene. Vår kjøretur viste også at BMW holder minst hva de lover på kjørelengde som er WLTP-oppgitt til 52 kilometer. Med litt fornuftig el-kjøring klarer du nærmere seks mil under gunstige vær- og kjøreforhold.

Og for å fortsette i sporet på hva vi likte, er de totalt sømløse overgangene mellom elektrisk og fossil drift rett og slett imponerende. Den «lille» tresylindrede bensinmotoren på 136 hestekrefter tar seg av driften på forhjulene, mens el-motoren på 95 hk har ansvar for bakhjulsdriften. Totalt har du 220 hestekrefter å rutte med, og det holder til under sju sekunder fra null til 100 km/t. Bra! Og du skal ha langt bedre hørsel enn undertegnedes om du merker og hører overgangen mellom de to motorene.

Lastehøyden er lavere enn i de fossile utgavene. Men bagasjekapasiteten er likevel bra. Foto: Tor Mjaaland

Gøy i sportmodus

Du kan velge mellom tre kjøremodus – eco, sport og comfort. Men den viktigste knappen heter eDrive. Her kan du velge mellom ren elektrisk kjøring, hybrid eller lagring. Dermed kan du starte og kjøre elektrisk til batteriene er tomme, for så å produsere og lagre dersom du er på vei mot et område som krever nullutslipp.

I elektrisk modus er den ikke noen racer, men kvikk opp til 80 km/t. Vil du ha det litt gøy bak rattet, velger du sportmodus og da hører du at bensinmotoren er med på moroa.

I hybrid modus hjelper bilen deg til mest mulig økonomisk kjøring. Har du lagt inn reisemålet på forhånd, skifter den mellom elkjøring og fossil kjøring ut fra hva som er best for lommebok og miljø.

I forsetene er det sedvanlig høy BMW-komfort. Foto: Tor Mjaaland

Hyggelig forbruk

Batteriet er ikke voldsomt i størrelse, rundt 10 kWh der 8,8 av dem er tilgjengelig. Men med forbruk på rundt halvannen kilowatt på mila, kommer du langt før bensinmotoren må ta over.

Vi har hørt bileiere klage over høyt bensinforbruk på ladbare biler når batteriene er tomme. BMWs valg av bensinmotor virker klokt og betyr at selv på langturer kommer du ikke særlig over halvliteren på mila. Har du kjørt på strøm i det daglige, blir årlig gjennomsnittsforbruk kanskje på et par desiliter.

Bakseteplassen til to er svært bra. Og skiluka liker vi. Foto: Tor Mjaaland

Norske bileiere elsker suv og strøm. Her kombineres det på en kvalitetsmessig og ikke minst økonomisk fornuftig måte fra BMW. Det betyr at med diverse utstyrspakker, for det må du regne inn i prisen, kan du får en bra utstyrt ladbar X1 for rundt 550.000 kroner.

God bonus

BMW er ikke blant de aller rauseste når det gjelder utstyr på grunnmodellene. Det gjelder også her. Så kjøreassistentpakke med adaptiv cruiseholder og navigasjon er vel et must og koster til sammen rundt 25.000 kroner.

Den lille knappen eDrive er nøkkelen til hva slags elektrisk kjøring du ønsker. Foto: Tor Mjaaland

Her har vi valgt å spare strøm til vi har mer bruk for elektrisk kjøring. Foto: Mjaaland, Tor

For mange kan ladbar X1 være et alternativ til dyrere og litt mer luksuriøs X3. Lavere hengervekt og et noe enklere x-drive-system trekker ned, men minst 150.000 kroner i prisforskjell i X1s favør er god bonus for folk flest som er sultne på en ladbar suv i premiumklassen.

Kjøreegenskaper

Overraskende kjapp med begrenset motorkraft, direkte og morsom å ratte i sportmodus, stillegående og behagelig på langtur.

Design

BMW løper ikke løpsk når det gjelder design. Selv med facelift er det små forskjeller fra tidligere modeller. Men klassisk BMW-utseende er vel kanskje det mange ønsker seg?

Økonomi

Her er BMW X1 xDrive 25e en vinner. Prisen er hyggelig til BMW-suv å være, og med rundt fem mil kjøring på strøm reduserer du årlige driftskostnader med flere tusenlapper.

Pluss

Høy kvalitet, kjøreglede og bra med plass til familien i en bil som overrasker positivt også på åpris og elektrisk kjørelengde trass i beskjeden batteripakke.

Minus

Noen vil nok bli skuffet over tilhengervekt på bare 750 kg. Og utgangsmodellen er rimelig strippet for utstyr. Du kommer raskt 100.000 kroner høyere på endelig prislapp.

Fakta Fakta Bil: BMW X1 xDrive 25e

Pris: Fra 487.000,-

Pris prøvd bil: 639.000,-

Motor: Tresylindret bensinmotor

Effekt: 136 hk

Dreiemoment: 220 Nm

Elmotor: 95 hk

Dreiemoment: 165 Nm

Systemeffekt: 220 hk

Toppfart: 193 km/t

0–100 km/t: 6,9 sek.

Forbruk: 0,21 l/mil

Lengde/bredde/høyde: 445/182/158 cm

Egenvekt: 1745 kg

Bagasjevolum: 450/1470 liter