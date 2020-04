Prøvekjørt: Renault Clio. Her er det kjøreglede og fransk kvalitet

Vi vet at Renault lager racerbiler i verdenstoppen. Nå vet vi at Renault har tatt med seg kunnskapene i nye Clio og skapt en bil som overgår det meste når det gjelder kjøreopplevelse på svingete sørlandsveier.

Femte generasjon Renault Clio er ny både ut- og innvendig. Det har vært en vellykket fornyelse. Foto: Tor Mjaaland

Vi har sagt det før, og gjentar det gjerne: Franske ingeniører kan mer enn å lage fly i verdensklasse! Altfor mange norske bilkjøpere går glipp av biler på høyt teknologisk og designmessig nivå når de vanen tro velger tysk, japansk eller svensk.

Vi har kjørt nye Renault Clio, faktisk Europas mest solgte bil i februar i år, knepent foran VW Golf, og kom tilbake med et smil om munnen. Nå hadde riktignok salgssjefen pent bedt oss ta en tur på svingete veier, åpenbart trygg på at det var et både velment og godt råd sett fra hans side.

Renault løfter kvaliteten på bilene. Det merkes godt på interiøret der hardplasten er borte. Foto: Tor Mjaaland

Og femte generasjon Clio kjørte som et lyntog på skinner på de smaleste og mest svingete Randesundsveiene vi fant. Hadde veien mellom Frigstad kirke og Tømmerstø vært stengt for annen trafikk, kunne det blitt enda mer moro. For nye Clio med en 130 hester bensinmotor er noe av det morsomste og mest kjøreintense vi har opplevd av biler i normalklassen.

«Her kommer jeg», sier en fransk tøffing som stortrives på svingete sørlandsveier. Foto: Tor Mjaaland

Bagasjeplass

I tillegg er den stillegående og imponerer på bagasjeplassen som også må være best i klassen med tett på 400 liter volum. Nyeste generasjon Clio er ikke større utvendig enn forgjengeren, men har altså økt bagasjeplassen vesentlig. At benplassen til baksetepassasjerene ikke er formidabel, spesielt om føreren rager høyere enn undertegnedes 1,75 meter, er en realitet Clio deler med flere biler i dette segmentet.

Bagasjevolum på nesten 400 liter er klasseledende. Foto: Tor Mjaaland

Renault har bevisst satset på å løfte kvalitetsopplevelsen. Vi tror nye Clio må være det beste eksempelet på det. Her er det ikke snakk om hardplast og billigste materialvalg. Dashbordet har øverst skum-polstring, og også det midterste laget er polstret. Det samme gjelder dørpanelene. Her er stil og sikkerhet i fin kombinasjon.

Benplassen bak er begrenset, ikke minst om det sitter lange folk foran. Foto: Tor Mjaaland

Stor skjerm

Også når det gjelder skjermer, multimedialøsninger og brukervennlighet har nye Clio tatt nye steg. En gedigen 9,3 tommers skjerm dominerer på dashbordet, og den viste seg å være enkel å lære også for et delvis digitalt fossil som denne gang satt bak rattet.

Finner du ikke dørhåndtaket til bakdøra, må du lete oppe til høyre. Diskret og lurt plassert. Foto: Tor Mjaaland

Clio kommer med valg mellom 100 og 130 hesters bensinmotor. Sistnevnte med en syv trinns automatkasse. Bilen vi kjørte het Intens, billigste har navnet Zen, mens topputgaven heter R.S.Line. Utstyrslisten i Intens var lang og imponerende. 360 graders parkeringskamera, handsfree parkeringsassistent, oppvarmet ratt, speiling av smarttelefon, filskiftvarsler, filholderassistent, trafikkskiltgjenkjenning, aktiv nødbrems med fotgjenger- og syklistgjenkjenning og automatisk aktivering av nær- og fjernlys, er eksempler hentet fra den rikholdige utstyrslisten som også utgaven Zen har mye av.

En stor 9,3 tommers skjerm dominerer på dashbordet. Foto: Tor Mjaaland

Sportmodus

Den velutstyrte 130 hk-utgaven vi kjørte har en pris rundt 320.000 kroner. Velger du mindre motor, litt mindre utstyr og manuell girkasse, er startprisen rundt 245.000 kroner. Uansett mener vi at du får bra mye bil for pengene.

I tillegg får du litt ekstra moro og møter Formel 1-genet til Renault om du setter bilen i sportmodus og presser litt ekstra på i svingene. I ei tid der bekymringer og lokale, nasjonale og internasjonale kriser truer, får Renault Clio deg for noen minutter til å tenke på litt hyggeligere ting. Og det er jo ikke slik at alle skal ha elbil, selv om også denne epidemien herjer for fullt. Iallfall på hjemmebane.

Forsetene gir god sidestøtte om du fristes til å trø til litt ekstra i svingene. Selvsagt under forsvarlig farts- og trygghetsgrense. Foto: Tor Mjaaland

Fakta

Bil: Renault Clio Intens

Pris: Fra kr 245.000,-

Prøvd bil: 320.000,-

Motor: 1,3 liter turbo bensin

Effekt: 130 hk

Dreiemoment: 240 Nm

Toppfart: 200 km/t

0–100 km/t: 9,0 sek.

Forbruk (WLTP): 0,52 l/mil

Utslipp CO2: 119 gram/km

Lengde/bredde/høyde: 405/179/144 cm

Bagasjevolum: 391 liter

Vekt: 1248 kg

Kjøreegenskaper

Her gir vi høy karakter til nye Clio. Racerbilgenet fra Renaults fartsbiler har de klart å føre over i en helt normal personbil. I tillegg er den behagelig stillegående.

Design

Mange biler i denne klassen likner på hverandre. Vi synes Renault har klart å lage en stilig bil som skiller seg litt fra de mange tøffe konkurrentene.

Økonomi

Med et forbruk rundt halvliteren, så er det behagelig lavt på en bil med en sprek 130 hestekrefters motor. Innkjøpsprisen på rimeligste modell er hyggelig lav, 320.000 for bilen vi prøvde er helt greit.

Pluss

Kjøreegenskapene, kvalitet på interiør og høy utstyrsfaktor løfter nye Renault Clio til en tøff utfordrer for de mange tyske og japanske konkurrentene i denne klassen.

Minus

Lite benplass i baksetet vil nok noen si når forsetene står i bakre stilling. Ellers lite å trekke for hos nye Clio.