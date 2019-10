September: Over 50 prosent elbiler

– Vi synes det er veldig gøy å se mottagelsen Model 3 har fått på Sørlandet og ellers i Norge. Det bekrefter at bilen treffer godt på praktiske egenskaper, teknologi, sikkerhet og pris. Vi ser også at Supercharger-nettverket vårt med snart 800 ladestolper i Norge er en viktig grunn til at kundene velger oss.

Det sier en svært fornøyd Even Sandvold Roland med tittelen senior Communications Manager, altså kommunikasjonsjef i Tesla Norge. Tesla er på topp foran Volkswagen når det gjelder mest registrerte bilmerke i årets ni første måneder, og Model 3 er suverent på topp blant de enkelte modellene med 13859 nyregistreringer mot Volkswagen Golf med 7912.

Både i landet som helhet og i Kristiansand var over 50 prosent av de nyregistrete bilene i september elbiler.

Staale Frydenlund

Høyt nybilsalg

I Kristiansand distrikt leder fortsatt Volkswagen på merkestatistikken 123 biler foran Tesla etter at tre fjerdedeler av bilåret er passert. I september var imidlertid Tesla klart på topp, og Model 3 hadde mer enn tre ganger så mange nyregistreringer som nummer to på statistikken, Nissan Leaf.

I Kristiansand er det fortsatt høyt nybilsalg, opp seks prosent i september sammenliknet med fjoråret, 1,5 prosent opp for hele perioden januar-september. De to merkene som vanligvis tar første og andreplassen, Volkswagen og Toyota, ligger henholdsvis litt over og litt under fjorårets resultater.

Volvo leverer

Volvo leverer og leverer i 2019, opp nesten 50 prosent sammenliknet med fjoråret og knepent slått av Volkswagen i Kristiansand i september. Og skal vi dvele litt ved prosenter, kan jo nevnes at Jaguar har økt med 1050 prosent siden i fjor takket være elbilen I-Pace.

Også Hyundai har hatt en solid økning, igjen takket være elbiler. Av 159 nyregistreringer er 127 av bilene utstyrt med elmotor.

Andelen elbiler i Kristiansand ble historisk høyt i september takket være voldsom leveranse av Tesla-biler. 51,7 prosent av nyregistreringene i Kristiansand i september var elbiler. På landsplan ble elbilandelen enda et hakk høyere, hele 54,5 prosent.

Elbiler topper

Tre elbiler er på topp på den lokale statistikken for september. Øverst troner Tesla Model 3 med 84 biler foran Nissan Leaf 26 og e-Golf 23 biler. På fjerdeplass finner vi Volvo V60.

Bare 11,5 prosent av de nye bilene i september hadde bensinmotor. Dieselandelen havnet på 16,7 prosent, plug-in på åtte prosent og selvladende hybrider på 13 prosent.