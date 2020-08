Prøvekjørt Renault Captur: Endelig en plug in i kompaktklassen

Den er selvkjørende på overraskende høyt nivå, lekker innvendig og en maskulin tøffing utvendig. Og har et utstyrsnivå mange konkurrerende bilselgere vil kaste lengselsfulle blikk etter.

Nye Renault Captur er en kompakt crossover eller suv som kommer både som bensin- , diesel og ikke minst som plug-in utgave. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Og så er den fransk, den kompakte crossoveren Renault Captur med solid bakkeklaring og høy sittestilling. Men franske biler er det mange norske bilkjøpere som ikke har på handlelisten. Vi har sagt det før, og gjentar det gjerne: La fransk ingeniørkunst og design på høyt nivå få en sjanse! For både hos Renault Captur og flere av dens «landsmenn», får du valuta for pengene.

Hos mange bilforhandlere blir sluttsummen mange titusener og gjerne hundretusener høyere enn utgangsprisen. For alt utstyret du ønsker, både for komfort og sikkerhet, tar de seg godt betalt for.

Slik ser nye Renault Captur ut bakfra. Foto: Tor Mjaaland

På kjøpet

På nye Renault Captur Intense, som Fædrelandsvennen fikk prøve et av de aller første eksemplarene av, får du hele utstyrspakka med på kjøpet. Og den er ikke liten. Vi har allerede nevnt at bilen langt på vei er selvkjørende, ingen problemer å la bilen stå for kjøringen på E18 fra Lillesand til Kristiansand. Jo forresten, er utfordring dukker jevnlig opp: Nemlig beskjeden om at du må holde hendene på rattet. Hvilket vi selvsagt gjorde.

Med kameraer rundt hele bilen er det lett å holde oversikten. Foto: Tor Mjaaland

Kameraer rundt hele bilen gir topp kontroll i for eksempel trange bygater i Lillesand der vi var på tur, og nye Captur lukeparkerer uten at du må bidra selv. Kollisjonsvarsling, automatisk nødbrems, full ledbelysning med automatisk skifte mellom full- og halvlys, filskiftvarsler, trafikkskiltgjenkjenning, oppkopling mot android auto og apple car play, og sikkert mye mer vi ikke kommer på her.

Enkle valg

Fra førersetet har du en ni tommers multimedieskjerm vendt mot deg og en midtstilt berøringsskjerm på 10,6 tommer. For en ikke helt ung og langt fra heldigital fører, er det herlig når valg som skal gjøres er så enkle og intuitive som på denne bilen.

Her er status for alle sikkerhets- og førerstøttefunksjonene. Foto: Tor Mjaaland

Skjermen viser at Captur er klar for automatisk parkering. Foto: Tor Mjaaland

Men det er mer å glede seg over når det gjelder nye Captur. Vi kjørte en kjapp bensindrevet utgave med en 1,3 liter motor med 155 hk. Den blir ikke bestselgeren i Norge. For endelig kommer det en ladbar utgave også i segmentet for kompakte suv-er. Den er ikke mange ukene unna Norge og lover 65 kilometer elektrisk rekkevidde på bykjøring, rundt 50 på landevei. Og med forventet null i avgifter, må den bli vinneren både når det gjelder pris, krefter og ikke minst kjøreøkonomi.

Her er baksetene skjøvet maksimalt framover med bagasjevolum på hele 536 liter. Foto: Tor Mjaaland

Et løft

Praktisk er den også, nye Captur som hos forhandleren sto ubeskjedent parkert ved siden av utgående modell som har vært Europas mest solgte i sin klasse. At nykommeren innebærer et solid løft både i design, utstyr og størrelse, er det ikke tvil om. Du kan for eksempel enkelt justere baksetene slik at bagasjerommet har plass til rundt 530 liter. Det må være «verdensrekord» på en bil som bare måler 4,23 meter fra støtfanger til støtfanger. Da er riktignok beinplassen i baksetet borte, men det finnes mange kombinasjonsmuligheter som gir hyggelig bagasjeplass.

Plassen i baksetet er helt grei til å være en bil på bare 4,23 meters lengde. Foto: Tor Mjaaland

155-hesteren er kjapp nok på veien. Og velger du sportmodus, blir den en kvikk terrier, men langt stillere enn slike hunder av og til kan være. «Lettkjørt» er første stikkord som faller oss inn etter en tur på motorvei, i trange bygater og på svingete lokalveier.

Girvelgeren er plassert på et flyvende konsoll. Stilig og gir plass til lading av mobiltelefon under. Foto: Tor Mjaaland

90 fargekombinasjoner

Innvendig preges det av myke stoffer og en tøff stil. Et «svevende» konsoll for girspaken gir plass til trådløs lading av mobilen under denne. Du kan velge mellom ni forskjellige belysningsfarger innvendig, mens muligheten er elleville på utvendig kulør. Her skal det ifølge Renault være 90 forskjellige fargekombinasjoner til rådighet.

Her er det kommet klar beskjed om at hendene skal på rattet av sikkerhetsgrunner. Foto: Tor Mjaaland

Endelig priser på den ladbare utgaven er ikke klare. Vi tipper den havner rundt 350.000 kroner. Renault er som sagt først ute med en slik bil i denne klassen mange nordmenn elsker høyt og intenst. Vi kan ikke forstå annet enn at den ladbare utgaven vil bidra til at Renault får en ny bil som kan hevde seg i konkurransen om bilkjøpernes gunst. Elektriske Renault Zoe har vist at nordmenn er i stand til å tenke fransk. Det bør de fortsatt gjøre.

Kjøregenskaper

Lettkjørt, stillegående og faktisk ganske sprek. 155 hk på cirka 1200 kilo gjør bilen morsom å kjøre.

Design

Nye Captur har fått mye ros fra mange siden de første bilene ble vist fram for noen måneder siden. Fortjent, mener vi. Tøff utenpå og stilig innvendig. Fine detaljer vi ikke ser på andre biler.

Økonomi

Fædrelandsvennen var så tidlig ute med å prøve bilen at prisen ennå ikke er fastsatt. Et forbruk på 0,62 l/mil er slett ikke galt på en 155 hk motor. Om noen uker kommer ladbar utgave. Den blir billig i drift.

Pluss

Her er det mye positivt å trekke frem: Tøft og stilig design, høyt utstyrsnivå, stor bagasjeplass og god oversikt fra førersetet. Fransk teknologi på høyt nivå, rett og slett.

Minus

Ikke så mye å trekke for på denne bilen. Litt dårlig utsikt gjennom bakruta. Benplassen bak forsvinner når bagasjerommet utvides maksimalt.

Fakta Fakta Bil: Renault Captur Intens TCe 155 EDC

Pris Ikke fastsatt

Motor: 1,3 liter bensin

Effekt: 155 hk

Dreiemoment: 270 Nm

0–100 km/t: 8,6 sek

Toppfart: 202 km/t

Forbruk: 0,62 l/mil

Utslipp: 139 gram/km

Lengde/bredde/høyde: 423/180/158,5 cm

Vekt: 1266 kg

Bagasjevolum: 422–536 liter

Tilhengervekt: 1200 kg

Bakkeklaring: 17,4 cm