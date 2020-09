Prøvekjørt VW Golf 1,5 eTSI Style: Åttende generasjon Golf har blitt heldigital

Den er åttende generasjon i bilen som har vært så populær at den har skapt en egen klasse, Golf-klassen. Og den har alt du kan trenge og mer til av en bil i 2020. Likevel blir vi litt nedstemt.

Åttende generasjon Volkswagen Golf har ikke fått de store utvendige endringer. Det er vi vant med fra Volkswagen. Man endrer ikke for mye på en verdenssuksess som Golf har vært i tiår på tiår. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Vi har kjørt nye Volkswagen Golf 8 med en herlig 150 hestekrefters mildhybrid bensinmotor. Første blikk forteller at heller ikke denne gang er det revolusjon når det gjelder utvendig look. Ingen tvil om at det er en Volkswagen Golf.

Innvendig er det en kraftig modernisering der dashbord og infotainment er siste skrik, overtatt fra luksusbilen Audi A8. Golfen virkelig blitt heldigital. Mer om det senere.

Men hvorfor ble vi ikke i perlehumør etter noen timer bak rattet bilen? Svaret er rett og slett at denne bilen hadde fortjent å havne høyt på salgsstatistikkene, men blir det ikke på grunn av norsk bilpolitikk. Når de ladbare utgavene av nye Golf snart dukker opp, slipper de unna de rundt 70.000 kronene i avgifter som vår testbil blir ilagt, selv om den har en liten elmotor i tillegg til bensinmotoren og heter Golf 1,5 eTSI ( e- for den lille elektromotoren).



Største nyhetene finner du på dashbordet. Nye Golf har blitt heldigital med nye skjermer og uten knapper. Her er det iphonen som har dannet skole. Foto: Tor Mjaaland

Verdenssuksess

Forbruk og utslipp er på det moderate nivået, men det er ikke disse bilene norske politikere ønsker for mange av på veien. Hadde de prøvd denne, lurer jeg nesten på om de hadde angret en smule...

Volkswagen Golf ble lansert i 1974, og ble umiddelbart en verdenssuksess da den overtok for den legendariske bobla. De siste par årene har det vært den elektriske utgaven som har vært bestselgeren her hjemme, ut fra ønsket om flest mulig nullutslippsbiler på veiene.

Største utvendige forandringer finner du i fronten og rundt lyktene på nye Volkswagen Golf. Foto: Tor Mjaaland

Da vi satte oss inn i elektriske Golf for noen år siden og hadde kjørt noen kilometer, var konklusjonen at denne lå et hestehode foran de fleste andre elbilene. Den samme følelsen sitter vi igjen med etter å ha vært på tur i 2021-modellen av Golf.

Klistret til veien

150-hesteren passer som hånd i hanske på den ca 1400 kilo lette bilen. Den er kjapp nok, brummer litt aggressivt når du vil kjapt opp i fart og ligger klistret til asfalten på svingete Randesunds-veier. Stillegående er den også. Her er det lite av motor, dekk- og vindstøy.

Golf er etter hvert blitt en ganske romslig bil. Som familiebil blir kanskje bagasjerommet i minste laget, men i mange husholdninger er det sjelden mer enn to personer i bilen. Og da har du nok av plass til rådighet.

Bagasjerom på 381 liter er litt mindre enn hos noen av konkurrentene. Foto: Tor Mjaaland

De største nyhetene ser du først når du har satt deg bak rattet. Det heldigitale dashbordet med touchskjermen strukket ut på siden som en fortsettelse av instrumentpanelet skyves og trykkes på omtrent som på iphonen.

Knapper er «ut»

Volkswagen kaller det Innovision Cockpit med skjerm på 10,25 tommer og muligheter for en rekke valg på utseende og innhold. Ryktene sier at du har 30 fargekombinasjoner til rådighet, 25 hadde holdt for mitt vedkommende...

Knapper er «ut», og for å styre klimaanlegget eller lyd på stereoanlegget, legger man fingeren på en slags «renne» og sveiper den bortover. Det tok noen minutter å bli vant til, men så satt det.

Fingerstyring av lyd og temperatur er nytt og kanskje litt uvant i starten. Foto: Tor Mjaaland

Vi nevnte innledningsvis at en rekke Golf-utgaver er underveis mot Norge. Som nok kommer til å knuse den svært velutstyrte 1,5 e TSI Style-utgaven vi prøvde til en pris rundt 440.000 kroner. Startprisen er på 399.00, mens prisene på de ladbare utgavene ennå ikke er fastsatt.

En «gobil»

De ladbare kommer i en normalutgave med 204 hk, mens GTE-utgaven har kraftigere elytelse og totaleffekt på 245 hk. Med rekkevidde etter strenge WLTP på 58 kilometer. For de som vil ha det ekstra gøy på veien, kommer også en 190 hk med 4Motion, GTI med 245 hk og Golf R med 333 hk og 4Motion. Pass opp!

I nye Golf kan du få nyutviklet adaptiv cruisekontroll der bilen ikke bare holder avstanden til biler foran, men regulerer farten i samarbeid med navigasjonen og demper den foran rundkjøringer og farlige svinger. Foto: Tor Mjaaland

Vi nevner også norsk talestyring, høykvalitet materialbruk, 14-veis justerbart elektrisk førersete med massasje og mye annet å sette pris på i Style-versjonen Den har også forbedret adaptiv cruisekontroll som leser veien foran bilen og tilpasser farten til svinger og rundkjøringer.

Bakseteplassen er god for to personer, tre voksne bør være gode venner om de skal på langtur sammen med to andre. Foto: Tor Mjaaland

Fakta Fakta Bil: Volkswagen Golf 1,5 eTSI Style

Pris: Fra kr 399.000,-

Pris prøvd bil: 464.000,-

Motor: 1,5 liter bensin turbo + 48 volt hybrid

Toppfart: 224 km/t

0–100 km/t: 8,5 sek.

Forbruk: 0,59 l/mil

Utslipp CO2: 134 gram/km

Lengde/bredde/høyde: 4284/1789/1456 mm

Vekt: : 1380 kg

Bagasjevolum: 381/1237 liter

Mildhybridutgaven med 150 hk vil nok selge bedre i mange andre land enn i stikkontakt-landet Norge. De av oss som har fått prøve den, vil nok mene at norske bilkjøpere går glipp av nok en en «gobil» fra Volkswagen-konsernet.

Kjøreegenskaper

Nye VW Golf gir kjøreopplevelse på høyt nivå. Her er den i førersetet sammenliknet med mange utfordrere. 1,4-literen er stillegående, kjapp og gir mer enn nok kraft til en kjapp forbikjøring.

Design

For de som likte den forrige utgaven og gjerne den foran den igjen, er nye Golf antagelig midt i blinken. Små endringer utvendig på en bil mange liker. Innvendig er det nytt og hypermoderne.

Økonomi

Testbilen til rundt 460.000 kroner var fullstappet med utstyr. Så langt er det ikke nødvendig å gå, men vil tro prislappen vil ende rundt 420.000 kroner for mange. De fleste Golf-kjøpere venter nok på de ladbare utgavene som snart dukker opp.

Pluss

Kjent Golf-kvalitet tvers gjennom. Det er vel det beste å si om åttende generasjon av VW Golf. Kjøreegenskapene ytterligere forbedret, infotainment og førerstøttesystemer arvet fra luksusbilen Audi A8 imponerer. Golf er virkelig blitt heldigital.

Minus

Var litt i tvil om fingerstyringen av lyd og temperatur var vellykket, men fungerte jo etter kort tid. Flere av konkurrentene slår Golf på bagasjevolum, men inn- og utlasting er enklere og smidigere enn hos mange andre.