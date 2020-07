Prøvekjørt Maxus Euniq MPV: Kina-elbil for storfamilien

Pass dere, svensker, tyskere, japanere og franskmenn. For kineserne kommer for fullt på elbilfronten. Vi har prøvd flerbruksbilen Maxus Euniq MPV. Og ble imponert.

Maxus Euniq MPV er en voksen bil med massevis av plass, gode kjøreegenskaper, mye utstyr og en hyggelig pris. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Skal du på elbiltur med storfamilien, er ikke valgmulighetene mange når det gjelder aktuelle bilmodeller. Tesla Model X leveres med sju seter, men koster raskt 800.000–900.000 kroner. Nå dukker kinesiske Maxus Euniq MPV opp i Norge, med plass til sju personer og brukbar komfort også aller bakerst.

Men Euniq imponerer på mer enn plass. Til Norge kommer toppmodellen, bra utstyrt, til 399.000 kroner. Da får du en stillegående, rimelig kjapp elbil med rekkevidde etter WLTP-standard på 325 kilometer.

Vi kjørte bilen i behagelig sommertemperatur på motorvei, svingete Høvågvei og i bytrafikken og tror at med eco-knappen inne og full regenerering må det være mulig å klare 35 mil før batteriene må ha mer mat. På vinteren må du regne med betydelig kortere rekkevidde. Ladekapasitet på inntil 120 kW betyr at du bruker en halvtime på å nå 80 prosent av fullt batteri. Også det bra.

Ei voksen frontrute gir glimrende oversikt fra førersetet. Foto: Tor Mjaaland

Stålkontroll

Maxus Euniq var et trivelig bekjentskap, også under fart. På en sterkt sommertrafikkert og forholdsvis smal vei gjennom Høvåg, føler du at du har stålkontroll både på egen og møtende biler. En gigantisk frontrute og høy sittestilling gir bra oversikt, og bilen er direkte og presis på styringen. Euniq er en voksen bil på 4,82 meters lengde og 1,83 meter i bredden. Men selv på trange veier, føles det greit å håndtere bilen. Når produksjonsmodellen snart dukker opp, får den sensorer foran og bak og 360 graders kamera. Det kommer godt med.

Maxus Euniq er kanskje ingen vakker bil, men med design som gir masse rom innvendig. Foto: Tor Mjaaland

Med lite dekk- og vindstøy, ble det en behagelig prøvetur i Maxus Euniq. Du er rett og slett litt konge, eller dronning, på veien i denne bilen. Firehjulstrekk får du ikke, men den leveres med ryggekamera, 360-graders kamera, elektrisk justerbar førerstol, automatisk nødbrems, blindsoneovervåking, parkeringssensorer foran og bak og sikkert en god del til vi ikke oppdaget på førproduksjonsbilen vi prøvde. Den hadde for eksempel ikke trådløs lading av mobiltelefonen, det kommer når leveransene starter i oktober. Greit både for kunde og lommebok med en standardmodell godt fylt opp med utstyr.

Bagasjerom som femseter må være større enn hos de fleste konkurrentene. Foto: Tor Mjaaland

Også som seksseter får du med deg mye bagasje. Foto: Tor Mjaaland

Som sjuseter blir selvsagt bagasjeplassen sterkt begrenset. Foto: Tor Mjaaland

Fargerikt

Og ungene i bilen vil sikkert synes det er morsomt å velge mellom et utall farger på de mange lyslistene innvendig i bilen. I mørket kan det bli stilig, i julisola så vi ikke så mye til fargene. Skinnseter med frisk rød dekor er standard.

Interiøret er enkelt der du styrer det meste via berøringsskjermen. Ikke alt fungerte 100 prosent på denne førproduksjonsutgaven. Det blir nok rettet opp når selve produksjonen starter. Foto: Tor Mjaaland

Med et stort glasstak i tillegg til romslig kupe, får du en behagelig romfølelse i bilen. Plassen i andre seterad er bra, også til lange bein. Seteryggene kan justeres om du får behov for en liten lur. Mange vil nok bruke bilen som fem- eller seksseter, bakerste seterad deles 60–40, og da har du bagasjeplass i massevis. Laster du til taket, har du over en kubikkmeter til disposisjon.

Ifølge produsenten kan den ta hengerfeste med opp til 400 kg og takboks. 400 kg på kroken betyr vel at du kan laste på et par, tre sykler bak. Eller en lett liten henger uten særlig mye last.

Plassen i tredje seterad var større enn på en god del andre sjusetere vi har prøvd. Foto: Tor Mjaaland

Et stort glasstak er standard og gir lys og romfølelse i bilen. Foto: Tor Mjaaland

Treffer

Motoren på 177 hk holder greit til at du har en passe rask elbil. Som selvsagt ikke kan måle seg på sprintdistansen med visse amerikanere. Men har du egentlig bruk for biler som når hundretallet på speedometeret etter tre, fire sekunder? 9,5 sekunder fra null til 100 km/t er helt greit.

På førproduksjonsbilen vi lånte, var det manuell aircondition. Det fungerte ok på en varm dag. Men i dag forventer de fleste automatisk anlegg med innstilling av gradetall.

Skinnseter er standard, og plassen i andre seterad er god. Seteryggene kan stilles etter ønske og behov. Foto: Tor Mjaaland

Etter noen mil bak rattet er vi ikke i tvil om at Maxus Euniq MPV bør treffe et udekket behov når det gjelder elbiler. At den i tillegg til masse plass til folk og bagasje, er velutstyrt og morsom og behagelig å kjøre, er jo greit å ta med på kjøpet. Og så var det prisen da, den er kanskje noe av det aller hyggeligste sett i forhold til hva du får for pengene.

Kjøreegenskaper

Maxus Euniq er lettkjørt, kjapp opp til 80–90 km/t, presis på styringen og med lav dekkstøy. Virker ikke altfor stor i trafikken.

Design

En flerbruksbil som denne blir ikke akkurat vakker. Men designet er praktisk og sørger for mye plass innvendig. Innvendig enkelt og greit, ingen luksusfølelse.

Økonomi

Her får du mye bil for pengene. Innkjøpsprisen for en velutstyrt utgave er fornuftig, og på tur går det som alltid i elbiler billig for seg.

Pluss

Vi gir tommelen opp for massevis av plass, mye bil for pengene, velutstyrt og behagelige kjøreegenskaper.

Minus

Ut fra pris er det lite å trekke for her. Vi ønsker oss automatisk AC, og interiøret kan kanskje virke litt enkelt og billig..

Fakta Fakta Bil: Maxus Euniq MPV

Pris: kr 399.000,-

Effekt motor: 130 kWh/177 hk

Toppfart: 160 km/t

0–100 km/t: 9,5 sek.

Batterikapasitet: 52,5 kWh

Ladekapasitet: 120 kW

Ladetid AC: 8 timer

Rekkevidde: 325 km (WLTP)

Lengde/bredde/høyde: 4825/1825/1778 mm

Bakkeklaring: 16,4 cm

Vekt: 1810 kg

Tilhengervekt: 400 kg

Bagasjevolum (til taket): 1026 l (5-seter)/485 l (sjuseter)