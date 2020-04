Prøvekjørt: Volvo XC40 T5 Twin Engine. Nå er også minste «bukken bruse» elektrisk

Nå har de fått stikkontakt, alle suv-ene fra Volvo. Minstemann XC40 er sist ut, og er en kjappis av en bil med mye plass trass i beskjedne ytre mål. Og med sedvanlig og forventet Volvo-kvalitet.

Volvo XC40 T5 Twin Engine er en spreking av en ladbar suv med hele 265 hk å by på. Foto: Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Kombinasjonen av en elmotor på 82 hestekrefter og en tresylindret drivstoffsnill bensinmotor med 160 hk å tilby, virker vellykket. Vi har hørt fra flere at de har fått et lite bensinsjokk på sine ladbare biler når de skal på langtur godt lastet og den fossile motoren må dra lasset alene. Her bør det gå greit å kjøre langt på litt i overkant av halvliteren på mila også om du skal ut av nærområdet. Regner du på gjennomsnittlig forbruk gjennom året, og er en flink lader, blir bensinforbruket hyggelig lavt for de fleste.

Elmotor og batterier har ikke gått ut over bagasjekapasiteten. Foto: Tor Mjaaland

For det er jo som ladbar bil med brukbar elektrisk kjørelengde, bilen med navnet Volvo XC40 T5 Twin Engine, er aktuell for norske kjøpere. Volvo har plassert sine biler solid i premiumsegmentet, og dermed blir prislappen deretter. Startpris er litt i underkant av 500.000 kroner, noe som betyr at de fleste vil betale fra 530.000 til 560.000 kroner for bilen når den er ferdig utstyrt. I dette segmentet er konkurransen hard, men XC40 som ble kåret til Årets Bil i Europa da den ble lansert for et par år siden, byr på mye for pengene.

Plassen i baksetet er rimelig god, i alle fall til to personer. Foto: Tor Mjaaland

Forhjulsdrift

Noen vil nok stusse litt på at den kun er å få med forhjulsdrift. Vi er vant til at Suv-er fra Volvo stiller opp med firehjulsdrift. Men spørsmålet er jo om vi strengt tatt trenger drift på alle fire hjulene. Men så mye fremdrifts- og støtteteknologi som nå finnes, skal det mye til at du ikke kommer frem dit du skal, selv på tøft føre. Fortsatt er bakkeklaringen høy som på en god SUV på 20 hele cm, noe som betyr god fremkommelighet om snødybden skulle være litt høyere enn vi er vant med på godt brøytede sørlandsveier.

Ryddig og stilig på dashbordet selv om det er litt mer hardplast enn i andre utgaver i Volvo-familien. Foto: Tor Mjaaland

På tur i plug-in-utgaven av XC40 er det store sjanser for at du blir imponert over dette:

* Bilen er usedvanlig stillegående, også når bensinmotoren er med på moroa.

* Bilen er skikkelig kjapp med systemhestekrefter på totalt 265 hk. Det er mer enn nok.

* Bilen har bra med plass både til folk og bagasje. Så lillebroren i Volvo-familien er faktisk en helt OK familiebil.

En passe aggressiv front på Volvo XC40. Foto: Tor Mjaaland

Rask forbikjøring

Litt mer om hvordan motorene fungerer. Du kan velge å kjøre på kun strøm, så lenge det er noe igjen på batteriene. Men trør du gasspedalen inn og har bruk for kjapt å komme opp i fart, koples bensinmotoren inn. Dette fordi Volvo åpenbart mener at elmotor på 82 hk ikke er nok om du skal foreta en rask og trygg forbikjøring.

Elektrisk rekkevidde er WLTP-oppgitt til 46 kilometer. Ut fra våre mil på lokalveier, motorvei og svingete bygdeveier, virker det realistisk når ikke kuldegrader og slapseføre krever for mye.

Ingen tvil om at denne utgaven av XC40 kan lades. Foto: Tor Mjaaland

Den ladbare utgaven fåes, som sine søsken, i utgavene Momentum, Inscription og R-Design. Startprisen spenner fra 488.000 til 528.000 kroner. Før bilen ruller ut av forretningen, har nok kundene tatt med seg en av teknikkpakkene, til henholdsvis 16.900 kroner eller 21.900 kroner, som blant annet inneholder ryggekamera, svingbare led-lys, navigasjon og integrasjon av smartphone. Dyreste pakke har også blindsonevarsler for kryssende trafikk bakfra og automatisk dimming av ut- og innvendige speil.

Ingen forskjell mellom den ladbare utgaven og de tidligere fossile utgavene av Volvo XC40. Foto: Tor Mjaaland

Kvalitet koster

Er du, selger og banken i godt lune, er det mange andre tilvalg du kan gjøre for å oppnå høyest komfortklasse. Menylisten er lang og imponerende.

XC40 T5 Twin Engine er ikke den billigste av de mange modellene. Men over tid er den antagelig den mest økonomiske og miljøvennlige. I alle fall inntil XC 40 Recharge i helelektrisk versjon snart dukker opp. Du får både kvalitet og kjøremoro, som kanskje får deg til å glemme at du har betalt over en halv million kroner for en ikke alt for stor forhjulsdrevet Volvo-suv. Kvalitet koster, som kjent.

Komfort og sittekvalitet foran er på sedvanlig høyt Volvo-nivå. Foto: Tor Mjaaland

Fakta

Bil: Volvo XC40 T5 Twin Engine

Pris: Fra kr 488.900,-

Pris prøvd bil: 580.000,-

Bensinmotor: Tresylindret turbo 1,5 liter

Effekt: 180 hk

Dreiemoment: 265 Nm

El-motor: 82 hk

Dreiemoment elmotor: 160 Nm

Systemeffekt: 262 hk

Toppfart: 205 km/t

0-100 km/t: 7,3 sek.

Forbruk oppgitt: 0,2 l/mil (WLTP)

Elektrisk rekkevidde: 45 km(WLTP)

Utslipp CO2: 46 gram/km (WLTP)

Lengde/Bredde/Høyde: 442/186/165 cm

Vekt: 1871 kg

Tilhengervekt: 1800 kg

Bagasjevolum: 260 liter

Kjøreegenskaper

Bilen kjører slik du forventer av en Volvo. Den er mer enn kjapp nok for folk flest, behagelig stillegående og har en bensinsnill fossil motor.

Design

Den ladbare utgaven er prikk lik modellen som ble lansert for en stund siden. Den har fått fortjent gode tilbakemeldinger på både ut- og innvendig design. Men kanskje ikke like elegant innvendig som de større i familien.

Økonomi

Den ladbare utgaven av XC40 er ikke blant de billigste i segmentet. Men drivstoffkostnadene kan med god lading minimaliseres og gi svært god biløkonomi i husstanden.

Pluss

Lett å gi god karakter for flott design, kjapphet på veien og svært god plassutnyttelse i forhold til ytre mål.

Minus

Prisen er kanskje i høyeste laget i forhold til en del konkurrenter. Mange hadde nok også forventet firehjulstrekk når bilen heter Volvo XC40. Ellers svært lite å trekke for.