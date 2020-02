Prøvekjørt: DS 3 Crossback E-Tence Ny elbilutfordrer med mye fransk komfort

Merk dere bilmerket DS. Det kommer vi til å høre mer fra her hjemme. Nyeste tilskudd er elbilen DS 3 Crossback E-Tence med en god porsjon fransk luksusopplevelse.

DS 3 Crossback E-Tence utfordrer de andre elbilene med fransk stil og design. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

DS er premiummerket i den store franske PSA-familien bestående av Citroen, Peugeot, Opel og DS. På norske veier treffer du ikke mange DS-biler. I fjor ble det registrert totalt 86 nye i Norge, stort sett fordelt mellom DS 7 Crossback og DS 3.

Men nå skjer det noe. Sistnevnte er klar for Norge i elektrisk utgave og som såkalt kompakt crossover. Mens DS 7 Crossback er like om hjørnet som ladbar suv med bra kjørelengde og god plass til folk og bagasje. Begge bilene burde treffe det norske markedet godt, både med tanke på etterspørsel og avgiftssystemer.

En frekkis av en bil, kan vi si når vi retter blikket mot fronten. Foto: Tor Mjaaland

«Stilig frekking»

DS 3 Crossback E-Tence bygges på samme plattform som Peugeot e-208 og Opel Corsa-e. Men som navnet sier, så er denne mer høyreist og med større bakkeklaring. I tillegg er nok luksusfaktoren litt høyere enn hos fetterne eller kusinene fra Opel og Peugeot.

To ting skjer når du for første gang nærmer deg den nye elbilen fra PSA-konsernet: Umiddelbart oppdager du at her har franskmennene lyktes svært godt når det gjelder ytre design. En stilig frekking av en kompaktbil møter deg. I tillegg glir alle fire dørhåndtakene lydløst ut når du med nøkkel i lomma er et par meter fra bilen.

Alcantara i dører og dashbord løfter innvendig design til et fint nivå. Foto: Tor Mjaaland

Innvendig er det tydelig at materialvalg og komfort skal ligge på bra høyt nivå. Stilfullt og fransk elegant, er førsteinntrykket. Her er dashbordet behagelig fritt for knapper og knaster. infotainment og temperatur stiller du ved å trykke på plastskjermen. Akkurat det siste slet vi litt med å vende oss til, det ble noen feiltrykk når fokus helst skal holdes på veien.

Slik ser DS 3 Crossback E-Tence ut bakfra. Foto: Tor Mjaaland

Lydløst

Men ellers er komfortfaktoren høy, du sitter godt, og blir behagelig overrasket over hvor stillegående en elbil kan være. Vi er selvsagt vant med at motorstøy er fraværende i elbiler, men denne må være isolert i særklasse godt.

Sittekomfort i forsetene er det ingen grunn til å klage over. Foto: Tor Mjaaland

Hvordan kjører så den første elbilen fra DS? Du kan velge mellom tre kjøremodus, eco, normal og sport. I sistnevnte modus tar du ut maksimalt med krefter, og her er bilen absolutt på det artigste. Men noen racer er ikke denne, rimelig kjapp opp til 80 km/t, men trenger ni sekunder fra null til ett hundre km/t. Men er ikke det helt greit? Vi har av og til lurt på hva man skal med elbiler som reagerer som sportsbiler. 136 hk på den halvannet tonn tunge bilen tilsier at racerbileffekten uteblir. Den klarer vi oss greit uten og kunne gitt høyt terningskast for kjøreopplevelsen.

Et godt ryggekamera med kameraer rundt bilen gir god oversikt. Foto: Tor Mjaaland

Bra utstyrt

Plassmessig er det topp foran, litt trangere bak, men bra med bagasjeplass i den litt over fire meter lange bilen.

Vi kjørte toppmodellen Grand Chic til 355.900 kroner. Innstegsmodellen So Chic ligger 30.000 kroner under. Men i Grand Chic får vi det meste av utstyr som matrix led lys, head-up display, trådløs lading, nøkkelfri adgang, ryggekamera, 10,3 toms touchskjerm og aktiv filholder. Treårig dekkhotell og dedikert DS-rådgiver 24 timer i døgnet er jo også hyggelig å få med i pakken.

Bagqasjerom på 350 liter er ikke verst for en bil såvidt er over fire meter lang. Foto: Tor Mjaaland

Rekkevidden er oppgitt til 320 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Det er helt greit og slår flere dagens populære elbiler, men kanskje ikke veldig imponerende i forhold til fremtidige konkurrenter. For de fleste vil nok DS 3 Crossback E-Tence være bil nummer to i husstanden. Og da er rekkevidden mer enn tilstrekkelig.

Enkelt design på dashbordet uten knapper og knaster. Foto: Tor Mjaaland

En ny utfordrer

Batteripakken på 50 kWt lades med hurtiglader, med opptil 100 kW effekt. Da lader du 0-80 prosent på 30 minutter, noe som slett ikke er dårlig.

Konklusjonen etter noen timer i bilen er at første elbil fra DS er en ny utfordrer i et hett norsk elbilkappløp. Her får du fransk design, komfort og luksusfølelse, svært behagelige kjøreegenskaper, ok plass i forhold til bilens størrelse, men du må betale litt ekstra for en topputstyrt kompakt crossover fra et land der de lenge har vist at de kan lage elbiler som treffer godt. DS 3 Crossback E-Tence er et nytt sympatisk fransk bekjentskap verd en prøvetur for den stadig voksende norske elbilmenigheten.

Fakta

Bil: DS 3 Crossback E-Tence

Pris: Fra kr 325.900,- (So Chic)

Prøvd bil: 355.900,- (Grand Chic)

Motor: Elektrisk

Effekt: 100 kW/136 hk

Dreiemoment: 260 Nm

Batteri: 50 kWh

Rekkevidde: 320 km (WLTP)

0–100 km/t: 9,0 sek.

Toppfart: 150 km/t

Lengde/Bredde/høyde: 4120/1800/1530 mm

Bagasjevolum: 350/1050 l

Vekt: 1525 kg

Takstativ: Ja

Tilhengerfeste: Nei

Kjøreegenskaper

Komfortabel, stillegående og lettkjørt er stikkord for kjøreopplevelsen. Ingen racer, akkurat, men en elbil det må være lett å bli glad i.

Design

Her synes vi franskmennene treffer godt. Bakfra litt freidig og frekk, totalt svært vellykket både ut- og innvendig.

Økonomi

DS 3 Crossback E-Tence ligger nok litt i overkant av en del konkurrenter der prispresset for øyeblikket er tøft. Men du får mye for pengene. Og kjører som vanlig billig.

Pluss

Vellykket design, høy komfort, svært stillegående og mye utstyr på bilen vi kjørte.

Minus

Litt lite plass til beina i baksetet og en smule småtrøblete for førstegangsbrukere på infotainment og klima.