Hadde bestilt tre uker i USA - nå blir det bobilferie i Norge

Utenlandsferier i sommer må vi trolig se langt etter. Nå er det norgesferie med bobil eller campingvogn som gjelder.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Familien Fosen fra Lillesand håper å kunne leie en bobil i to uker i sommer, men interessen er enorm. – Alternativet blir bilferie og hotell, sier far Jarle, som her prøver en bobil sammen med kona Christine og barna Mina (8) og William (11). Foto: Kjetil Samuelsen

KRISTIANSAND: - Vi hadde bestilt tre uker i USA, med blant annet biltur og Disneyland, men den ble selvfølgelig avlyst. Vi hadde en plan B om å leie et hus i Torrevieja i Spania, men tror vel at den også må kanselleres. Så var det hun minste som ville på bobilferie, sier Jarle Fosen.

Sammen med kona Christine og barna Mina (8) og William (11) har de tatt turen til caravanforhandleren Kroken Kristiansand for å se hvilke muligheter som finnes for sommeren 2020. De ønsker å leie en bobil, slik at de kan farte rundt i to uker. Turistnæringen i sør håper å lokke frostsprengte nordlendinger og andre Syden-hungrige norske turister til sørlandskysten. Men familien Fosen ønsker seg altså bort.

William (11), Mina (8), Christine og Jarle Fosen var tidligere denne uka ute for å se nærmere på bobilalternativene Kroken har for sommeren 2020. – Vi håper å få til en toukerstur, sier de. Foto: Kjetil Samuelsen

Les også – Det begynner å fylles i juli, men gode muligheter ellers i sommer

Les også Slik polerer du bilen: – Glem dyrt utstyr og dyr polering

Setter kursen mot Vestlandet

– Vi bor jo i Lillesand, men vi trenger å komme oss litt bort i sommer etter denne perioden. Vi har bodd i Ålesund tidligere, så vi tenker oss rundt på Vestlandet. Men det blir litt værforbehold, så vi kjører nok der været er godt, smiler far.

Han har kun «vanlig» førerkort, klasse B, så familien kan ikke leie de aller største bobilene.

– Vi er to vokse og to barn, så det kan bli litt trangt. Og det blir spennende å se hvor mange parker og slikt som er åpne. Så vet vi jo ikke om vi får leid en bobil. Vi er jo litt seint ute. Alternativet blir bilferie og hotell, sier Jarle Fosen.

– Det siste er mer min stil, legger kona Christine humrende til.

En som vet hvor sannsynlig det er at familien fra Lillesand får oppfylt bobildrømmen, er Renè Jensen. Han er daglig leder ved Kroken Kristiansand og kan fortelle om en stadig økende interesse etter at det første koronasjokket la seg.

Også hos caravanforhandleren Kroken Kristiansand ble det stille da restriksjonene slo inn. Men etter påske har det tatt seg opp. – Vi har gitt ut mange tilbud på bobiler, flere enn normalt. Så jeg tror mye ligger foran oss, sier daglig leder Renè Jensen. Foto: Jacob J. Buchard

Les også Opel Mokka blir elektrisk

Les også Audi A6 blir ladbar

Nye kundegrupper

– Vi har veldig stor pågang av potensielt nye kunder, som vil vurdere om campinglivet er noe for dem. Det er jo fordi ferien i år blir i Norge. Men jeg tror også folk ser at det kan bli slik i flere år, fordi kronekursen gjør det dyrt å reise til utlandet, sier Jensen.

Til vanlig er omsetningen fordelt 60/40 til fordel for bobil, der det tradisjonelt er eldre ektepar som velger bobil og småbarnsfamilier som går for campingvogn. Koronasituasjonen gjør at denne sommeren kan bli annerledes.

– Det er ekstrem pågang på leie av bobil. Folk vil gjerne sjekke om det er noe for dem, før de eventuelt vurderer et kjøp. Det er snakk om store summer, så det er både forståelig og fornuftig. Samtidig er det mange som kommer nå, som trolig aldri hadde vurdert det om det ikke for situasjonen, sier den daglige lederen.

– Friheten er nok også en grunn. Turen blir til underveis, legger han til.

Vurderer flere utleie-biler

Tidligere år har Kroken hatt fem utleiebobiler. I år er antallet doblet, og interessen kan gjøre at enda flere bobiler blir gjort tilgjengelig for utleie.

– Vi begynner å nærme oss fullbooket, og må vurdere å leie ut flere biler. Vi har vel omtrent sju uker igjen i juli, av de 40 vi hadde totalt. Så er vi spent på om grensene blir åpnet. Normalt er over 50 prosent at utleie til utlendinger, så det kan åpne seg noe der, om grensene ikke åpnes, avslutter Jensen.

Og etter å ha sjekket bookingkalenderen, kunne den daglige lederen innfri familien Fosens bobildrøm.

– Vi fikk leie en bil i to uker. Så nå blir det bobilferie, bekrefter Jarle Fosen. Og dermed kan han og familien se fram til norgesferie i sommer.

Daglig leder Renè Jensen ved Kroken Kristiansand kan fortelle om økende interesse for bobil og campingvogn denne våren. – De store månedene våre er jo mai til august. Ut i fra interessen har vi potensial til å doble en normal omsetning for mai og juni, sier han. Foto: Jacob J. Buchard