Nå er han «sjef» for den norske bilbransjen

Nå er han talsmann for 1301 bilbedrifter i landet med nesten 23.000 arbeidsplasser. Per Helge Gumpen kaller seg helst bilforhandler, sjefen i Gumpens Auto, som nylig overtok som styreleder for den norske bilbransjen.

Nyvalgt styreleder i Norges Bilbransjeforbund, Per Helge Gumpen, mener det er viktig å få bort gamle, trafikkfarlige og miljøfiendtlige biler fra veiene gjennom å øke vrakpanten. Foto: Jacob J. Buchard

Lokalt leder han 11 bil- og motorsykkelforretninger fra Lyngdal til Notodden. Nasjonalt skal 57-åringen lede Norsk Bilbransjeforbund (NBF) i de neste to årene. Han skal ivareta interessene til en bransje som har opplevd og kommer til å møte store endringer.

Til nå har mye dreid seg om verdens raskeste overgang til elbiler, fremover kan det bli endringer i måten nybiler omsettes på. Kanskje setter vårens altomslukende koronaepidemi litt ekstra fart på digitale løsninger også for salg av nye biler.

– Da Norge stengte, ble bilverkstedene definert som samfunnskritiske virksomheter. Det forteller mye, sier Per Helge Gumpen. Foto: Jacob J. Buchard

Kundens opplevelse

– Det viktige er at kundens opplevelse blir best mulig. Også i nye distribusjonsformer. Hvem de møter og hva de etterspør, må være vårt fokus. Derfor er jeg sikker på at lokale punkter også i fremtidens bilsalg må være på plass.

Sier tredje generasjon i selskapet Gumpens Auto der han har sittet i førersetet siden 2001. Han overtok etter pappa Helge som fortsatt er levende interessert i alt som skjer i familiebedriften og bilverdenen.

At han hoppet fra varamann i NBF-styret til styreleder forteller om tillit i en bransje med mange utfordringer, små marginer og de laveste nybilprisene noensinne.

Fikk en nedtur

Selv vil han snakke minst mulig om egen person, men mer enn gjerne om bilens viktighet og nødvendighet i dagens samfunn. En posisjon han gjerne skulle sett at dagens politikere hadde enda mer fokus på.

– Da Norge stengte, ble bilverkstedene definert som samfunnskritiske virksomheter. Det forteller mye, mener styrelederen og snakker seg varm om bilens betydning for bosetting, frivillige aktiviteter, jobbreiser, feriereiser og i det hele tatt å holde samfunnet i gang.

«I utviklingen mot stadig mer selvkjørende biler, får vi del i teknologi som gjør bilkjøring tryggere og mer komfortabel.» (Per Helge Gumpen, styreleder NBF og konsernsjef Gumpens Auto) Foto: Jacob J. Buchard

Men også bilbransjen fikk føle at bilkjøp ikke sto øverst på agendaen fra midten av mars. - Vi opplevde en nedtur, men ser nå at vi er på vei mot mer normale forhold. Med Norges-ferie for mange denne sommeren, ser det ut til at bilkjøp er et alternativ til kostbar utenlandsferie, sier en optimistisk bransjetalsmann som fortsatt tror at 2020 kan bli et bra bilår.

Utfordringer

– Men bilbransjen har også utfordringer når det gjelder miljø og ulykker, medgir bilbransjens nyvalgte talsmann som synes det er viktig å fokusere på den globale innsatsen som gjøres for sikrere biler som ikke skader miljøet.

Han er bekymret over at snittalderen på norske biler fortsatt går i gal retning. Ved utgangen av 2019 var denne økt til 10,7 år. Det betyr at nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken og klimamålene blir vanskeligere å nå med så mange gamle biler i bruk.

– Økt vrakpant vil bidra til at gamle biler kommer bort fra veiene. Samtidig vil det være et viktig håndslag til en samfunnsviktig bransje med mange arbeidsplasser, slår Gumpen fast og er mer enn tydelig, som ellers lavmælt sørlending, på at dagens elbilpolitikk må videreføres om målet på 100 prosent utslippsfrie nye biler i 2025 skal nåes.

Per Helge Gumpen sammen med Kristine Viki , nå delesjef hos Gumpens Auto Øst, etter at Gumpen Gruppen i 2018 fikk NHO-prisen for å være best i landet på fagopplæring. (Arkivfoto) Foto: Kjartan Bjelland

Forspranget

– Og så må det tas et krafttak, bokstavelig talt, på utbyggingen av ladestrukturen, er den tydelige meldingen til politikere og myndigheter. - Det gjelder både i byene og ikke minst ute i distriktene, om vi skal lykkes i å nå nullutslippsmålet.

– Vi ligger kanskje 10 år foran resten av Europa i elbilovergangen. Det er ingen grunn til å gi fra oss det forspranget, slår han fast, NBF-lederen som ikke varsler noen radikal endring i politikken.

– Styrelederen jeg overtok etter har gjort en utmerket jobb. Min oppgave blir å videreføre et godt styresamarbeid og favne alle bedrifter som er involvert i salg av nybil og ulike verkstedtjenester, sier bilbransjesjefen som medgir at mye av døgnet dreier seg oml bil, som gjerne kjører elbil, som for tiden «ratter» en Audi A6 Allroad, «herlg bil, forresten», og som aner at det kan gå nokså mange år til han kan sette seg i baksetet på en totalt selvkjørende bil og la det stå til.

Fjerde generasjon

– Men i utviklingen mot stadig mer selvkjørende biler, får vi del i teknologi som gjør bilkjøring tryggere og mer komfortabel. Det er viktig, sier bilmannen som gjerne tyr til naturen og skiløypene når bil ikke står på agendaen. I det daglige er han en tøff konkurrent for andre aktører, på ski er det mosjon og naturopplevelse som står i fokus.

I Gumpen-konsernet er forresten fjerde generasjon på full fart inn. Sønnen Per Øystein er salgsleder, datter Kristine er controller. Så Gumpen-familien kommer vi åpenbart til å høre mer fra i årene fremover, lokalt og nasjonalt.

- For noen år siden hadde vi et slagord om at «uten bilen stanser Norge». I vår stanset nesten Norge. Da så vi hvor viktig bilen var for at familiene og samfunnet fortsatt kunne fungere. Det gir meg trygghet for fremtiden, sier bilbransjens nyvalgte talsmann, Per Helge Gumpen, konsernsjefen i Gumpens Auto som altså helst kaller seg bilforhandler.