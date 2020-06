Nå smiler de hos Toyota og Lexus

Trass i en tøff periode for bilbransjen, sitter smilene løst i Toyota Sør-huset for tiden. Det er det flere gode grunner til.

Tor Mjaaland

Salgssjef Halvor Åmot (t.v.) og adm. direktør Geir Skogdalen i godt humør etter topplassering på kundeundersøkelse og høyt salg i mai måned. Foto: Tor Mjaaland

To av årsakene til godt humør heter Norsk Kundebarometer og Autoindex. Begge er undersøkelser som forteller om kundenes oppfatning av norske selskaper. De to bilmerkene som forhandles i det store bilhuset i Sørlandsparken, Toyota og Lexus i to separate forretninger, topper hver sin av undersøkelsene.

I årets ferske utgave av Norsk Kundebarometer kjører Toyota fra alle sine konkurrenter og plasserer seg for 15. året på rad blant selskapene med landets mest fornøyde kunder.

På topp

Toyota er på topp blant bilforhandlere og på fjerdeplass totalt på listen over de 153 selskapene som har fått sin kundetilfredshet målt av Norsk Kundebarometer.

Hos Lexus har de også god grunn til å feire. For niende året på rad vinner Lexus Autoindex-kåringen som forteller hvor fornøyd kunden er med bilmerket sitt.

Autoindex henger høyt i bilbransjen fordi den ser på hele kundeopplevelsen bilkjøpere har med en bil og et bilmerke. Mer enn 11.000 bilkjøpere fra Sørlandet og resten av landet har i denne undersøkelsen sagt sin mening.

Kunderådgiver Trond Drange, adm. direktør Geir Skogdalen og selger Lasse Bjørnsen kan fornøyd konstatere at Lexus for niende år på rad har landets mest tilfredse bilkunder. Foto: Tor Mjaaland

Forskjellige

For å klare opp litt så dreier det seg om to svært forskjellige undersøkelser. I Norsk Kundebarometer er bare de 11 mestselgende bilmerkene med (Lexus er ikke blant disse). Totalt blir 152 forskjellige selskaper innen alle bransjer målt på tilfredshet gjennom sju forskjellige spørsmål.

Autoindex er en langt mer omfattende undersøkelse blant 22 bilmerker i det norske markedet. Spørreskjemaet inneholder hele 209 spørsmål fordelt på produkt, kjøps- og ettermarkedsopplevelse og lojalitet.

– Kundetilfredshet har stått i fokus hos Toyota siden jeg begynte her for 25 år siden, sier salgssjef Halvor Åmot.

Han forteller at i de siste 12 årene har Toyota aldri vært dårligere enn nummer to blant bilmerkene i undersøkelsen til Norsk Kundebarometer. Både Åmot og Toyota Sør-direktør Geir Skogdalen er enige om at i en tid med tøffere konkurranse, generelt synkende merkelojalitet og store endringer i bilproduktene, er kundetilfredshet og lojalitet svært viktig.

Begeistre

De forteller at det å begeistre kundene der de ansatte skal spørre hverandre om hva de har gjort for å hjelpe en kunde i dag, står sentralt i arbeidsdagen.

Når det gjelder Lexus og en ny topplass på Autoindex-undersøkelsen, slår Skogdalen fast at den henger høyt i bilbransjen fordi den ser på hele kundeopplevelsen bilkjøpere har med en bil og et bilmerke.

– Vi er like spente hvert eneste år. Nok en gang må vi klype oss selv i armen. En slik tilbakemelding er en helt fantastisk anerkjennelse fra våre kunder om at de setter pris på bilene og servicen våre forhandlere leverer, sier Geir Skogdalen, som også er leder for Lexus i Kristiansand.

Mange ordre

Vi skrev innledningsvis at det er flere grunner til at det smiles i Toyota Sør-huset for tiden. I tillegg til den høye kundetilfredsheten, har april og spesielt mai vist at bilkundene for fullt er på vei tilbake etter at Norge stengte 12. mars.

– Det var ganske uvirkelig det som skjedde rundt 12. mars. Alt ble totalt stille, sier Skogdalen som sammen med salgssjefen kan konstatere at mai er blitt en av de beste salgsmånedene og at antall biler i ordre nesten er fordoblet i forhold til ved årsskiftet.

– Verksteddriften er så å si tilbake på normalen, selv om karosseri og lakk ligger litt etter, og totalt tror vi på en god avslutning på bilåret 2020, sier direktør og salgssjef hos Toyota Sør og Lexus Kristiansand.