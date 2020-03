Barnesete i leiebil: Disse setene anbefales

Disse barnesetene anbefales av Forbrukerrådet.

Man får sjelden bakovervendte barnestoler i «Syden», ifølge Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Før feriene blir Trygg Trafikk ofte kontaktet av foreldre som vil benytte utstyr som ikke er godkjent for barnet å bruke, men som er enklere å ha med på ferie. Kommunikasjonsrådgiver Silje Kristine Hansen forstår at foreldre ønsker lettvinte løsninger på ferie, men mener det ikke bør gå på bekostning av barnets sikkerhet.

– Vi har inntrykk av at noen foreldre rett og slett glemmer å tenke på sikkerhet i bil når de skal reise på ferie, sier Hansen.

Det er en annen trafikkultur i andre land, og i en del av de populære ferielandene nordmenn gjerne reiser til, er kjørestilen mer aggressiv og de har høyere ulykkestall enn vi har, utdyper Hansen.

En veldig god løsning er å ta med egen bilstol på ferie, mener hun. Da vet du at bilstolen passer til barnet, og du kjenner forhistorien til utstyret. I Norge er det anbefalt å sitte bakovervendt til barnet er minst fire år. I Sør-Europa er ikke det like vanlig, noe som gjør at det er vanskeligere å få tak i en bakovervendt bilstol der.

Ta med de gode vanene hjemmefra og sørg for at barnet er godt sikret i bilen, anbefaler Hansen.

Hvilke barneseter kan du ta med deg på ferie? Er det OK å kjøpe brukt? Les Forbrukerrådets anbefalinger lenger ned i artikkelen.

Silje Kristine Hansen i Trygg Trafikk Foto: Eivor Eriksen

Når barnet sitter med kjøreretningen, vil nakke og hode få stor bevegelse i en frontkollisjon, fordi hodet kastes frem mens kroppen holdes fast av selene i barnesetet, ifølge Trygg Trafikk. Det er fem ganger sikrere å sitte bakovervendt. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Fremovervendt og kanskje behandlet røft

Man får sjelden bakovervendte barnestoler i «Syden», ifølge Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

– I tillegg er risikoen for alvorlige bilulykker større i de aller fleste utland. Norge er blant verdens absolutt tryggeste land når det kommer til antall trafikkdrepte per innbygger. Blant annet omkom ikke et eneste barn i trafikken i Norge i fjor, sier Iversen.

Det er derfor ikke ideelt å satse på leiebilselskapenes barneseter. I tillegg til at du risikerer å få utdelt en fremovervendt småbarnsstol, risikerer du at stolen har vært utsatt for fall i bakken og generell røff behandling.

– Et barnesete som har hatt en tøff tilværelse, kan ha mistet sine sikkerhetsegenskaper og dermed ikke fungere som tiltenkt ved kollisjon, sier Iversen.

Barn bør sikres bakovervendt så lenge som mulig, og helst til de er fire år, ifølge Trygg Trafikk. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Fakta Tips for sikring av barn i bil Reglene for sikring av barn i bil er i store trekk de samme i Europa og USA som her. Ta med barnesete eller forhåndsbestill leiebil med slikt utstyr. Må dere kjøre bil uten barnestol, må dere også sørge for å sikre barna best mulig med bilbeltet. Sitt aldri med barnet på fanget. Skal du på chartertur? Sjekk på forhånd om det er belter i bussen og seter til barna. Hvis det er topunkts belte: Sjekk om barnets medbrakte sete kan festes med det. Trygg Trafikk er skeptiske til topunktsbelter både for barn og voksne. Hvis barnet bruker bilpute, bør man droppe puten hvis det er topunktsbelte. Det er påbudt å sikre barn med godkjent barnesete til de er minst 135 cm høye, eller over 36 kilo tunge. Barn bør sikres bakovervendt så lenge som mulig, og helst til de er fire år. Ha aldri beltet bak ryggen eller under armen, og husk å stramme beltene godt. Halvparten av barna feilsikres. Husk å følge bruksanvisningen for utstyret og vær sikker på at det er riktig montert. Kilde: Trygg Trafikk

Tungvint og upraktisk

Det er imidlertid ikke så enkelt å ta med seg sitt eget barnesete på ferie. De fleste bruker i dag babyseter med isofix-base, noe som kan bli både tungt og upraktisk å frakte med seg.

– Heldigvis finnes det mange gode babystoler uten base som festes direkte på bilsetet med bilens belter. Disse er enkle å ta med seg på tur. Men vær også klar over at mange babystoler som normalt festes på en isofix-base, også kan brukes uten isofix-basen. Mange av disse leverer like god sikkerhet når de festes på denne måten og dermed kan basen legges igjen hjemme, sier Iversen.

Bakovervendte småbarnsstoler med isofix-fester er enda større enn babystoler og veier ofte mellom 10 og 15 kilo. Dermed kan det bli vanskelig å få dem med på fly.

– Heldigvis har det nylig kommet et spennende alternativ i denne klassen – en oppblåsbar variant. Denne har gjort det overraskende godt i test og er et langt bedre alternativ enn bilutleieselskapenes slitne, fremovervendte modeller, sier Iversen.

Fakta Ta med deg setet? Dette er Norwegian og SAS’ regler Norwegian: Ett bilsete og én barnevogn er inkludert for barn fra 0–11 år. Man kan ta med barnesikringsutstyr om bord og bruke det, så lenge barnet har eget sete og utstyret er sertifisert og merket. SAS: Bilsete regnes som ett kolli bagasje og må sjekkes inn som vanlig. Hvis barnet skal sitte i barnesete under flyvningen, må barnet ha eget sete.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

Forbrukerrådets anbefalinger i alle aldersklasser:

Babystol (cirka 0 til 1 år):

Beste frittstående babystoler festet med bilbelter: Cybex Aton 5 (2017) og Peg Perego Primo Viaggio i-Plus (2019). Begge stolene fikk 79 poeng og full score i front- og sidekollisjon. Babystoler er for maks 13 kilo, men høyden varierer hos ulike produsenter, minimumshøyde er mellom 40 og 45 cm og makshøyde mellom 75 og 87 cm.

Småbarn (cirka 1 til 4–6 år):

Det varierer fra produsent til produsent hvor lenge barnet kan bruke stolene i denne klassen. Noen kan brukes til 18 kilo, andre til 25 kilo.

Spesialutviklet for reise: Nachfolger Hy5.1 TT er en bakovervendt stol for babyer og barn opp til 18 kilo. Setet er oppblåsbart og veier kun fem kilo. Nachfolger har gjort det overraskende godt i test og oppnådde fire poeng både i front- og sidekollisjonstestene. Det betyr ifølge Forbrukerrådet at den er et langt bedre alternativ enn fremovervendte småbarnsstoler som tilbys av leiebilselskapene.

Beltestoler (cirka 4–6 til cirka 10 år):

Forovervendte beltestoler er for de større barna. De kan brukes fra barnet veier 15 kilo, men Forbrukerrådet anbefaler at man venter så lenge som mulig før man går fra bakovervendt småbarnsstol til beltestol.

Mange brukbare seter: Beltestoler er mindre kompliserte konstruksjoner enn bakovervendte baby- og småbarnsstoler. Hovedfunksjonen til en beltestol er å sørge for å lede bilens sikkerhetsbelte tett over barnets hofte og skulder. Fordi selve kollisjonskreftene i en frontkollisjon tas opp av bilbeltet – og ikke av stolen – er det mindre kritisk å bruke en leid beltestol enn en leid baby- eller småbarnsstol, ifølge Iversen. Når det er sagt, vil de beste beltestolene beskytte barnet best, ikke minst i sidekollisjon. Har man mulighet, vil det beste derfor være å ta med seg beltestolen, alternativt leie en beltestol fra en av de flinkeste beltestolprodusentene; Britax-Römer, Cybex, Kiddy og Maxi-Cosi.

Beste beltestol festet med bilbelter: Cybex Solution M SL (2017) fikk 77 poeng, 4 poeng i frontkollisjon, full score i sidekollisjon.