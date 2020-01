– Skremmer folk bort fra elbil

Hurtigladeselskapet Ionity, som blant annet har ladestasjoner på Kjerlingland og Sira, skrur opp prisene dramatisk på sine stasjoner. «Landeveisrøveri», sier Norsk Elbilforening.

Lynladestasjonen til Ionity på Kjerlingland i Lillesand er en av ladestasjonene som får en voldsom prisøkning. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det kan virke som tysk bilindustri ikke skjønner bæret av det norske elbilmarkedet, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Ionity, som ble etablert av Volkswagen-gruppen, Daimler, Ford og BMW, avslutter Introduksjonstilbudet med 80 kroner for en ladeøkt. Det skal erstattes av 0,79 euro per kilowattime (kWh) som etter dagens vekslingskurs utgjør i overkant av 7,80 kroner.

Ifølge Elbilforeningen har Ionity til overmål valgt å ta i litt ekstra, slik at den norske prisen skal bli 8,40 kroner per kWh. Det gjør at det fort vil koste over 20 kroner per mil å kjøre større elbiler. Lader du på en slik stasjon, blir det mye dyrere enn å kjøre bensin- eller dieselbil.

Skremme

Lederen av Agder Elbilforening, Audun Flateland, frykter at et slikt prishopp kan skremme folk bort fra å anskaffe elbil.

– Da er det viktig å understreke at for de aller fleste skjer ladingen av bilen hjemme til en helt annen pris. Selv ladet jeg to ganger i hele fjoråret på hurtigladestasjoner, sier Flateland, som er tydelig på at Ionity nå har lagt prisen altfor høyt.

– Det er åpenbart at dette er styrt utenfra – antagelig Tyskland – og skal gi egne kunder med avtaler gunstige priser. Men selskapet priser seg jo helt ut av konkurransen her i Norge, legger lokallagslederen i Norsk Elbilforening til.

– Med så sterke reaksjoner det har kommet på prishoppet, tror jeg Ionity må vurdere hele saken på nytt, legger han til.

– Etter de mange sterke reaksjonene på prisøkningen, håper jeg Ionity vurderer saken på nytt, sier Audun Flateland, leder av Elbilforeningen i Agder. Foto: Kjetil Reite

– Et slikt prisnivå for lynlading er uhørt, og betyr i praksis at Ionity priser seg høyere enn fossilt drivstoff. I tillegg velger selskapet å kreve en høyere pris i Norge enn i resten av Europa. Det betyr altså at elbilistene i det mest utviklede markedet skal utsettes for landeveisrøveri for å finansiere videre utbygging andre steder, sier Bu.

Priser seg ut

Det betyr i klartekst at den nye kWh-prisen på 8,40 kroner gjelder for såkalte dropin-kunder som ikke har avtale.

– Det nytter ikke å prise lynladetjenestene likt i alle markeder. Strøm er billigere i Norge enn i en rekke andre europeiske land, og vi har mange flere kunder. Det må selvsagt reflekteres i prisen på lynlading. Ionity priser seg nå ut av markedet, og resultatet vil uunngåelig bli færre kunder, sier Bu som henstiller til selskapet om snarest å revurdere den nye prispolitikken.

– Sammenlignet med prisnivået hos andre ladeselskaper i Norge er prisnivået fullstendig på jordet. Altså er det behov for en ganske kraftig justering for å gjøre Ionity sitt tilbud konkurransedyktig, sier Bu.

Generalsekretæren i Norsk Elbilforening, Christina Bu, betegner prisøkningen som rent landeveisrøveri. Foto: Aksel Jermstad, Elbilforeningen

Undrer seg over kritikken

Jan Haugen Ihle, som har ansvaret for Ionity sitt ladenettverk i Nord-Europa, stiller seg noe undrende til kritikken om høyt prisnivå. Han viser til et svært høyt kostnadsnivå når det gjelder utbygging av lynladere der hvert enkelt ladepunkt koster over én million kroner.

Det er det mangedobbelte av hva en 50 kW-lader koster.

– Jeg oppfatter kritikken mer som et ønske om lavest mulig pris enn at det reflekterer kostnadene ved å tilby 350 kW lynlading, sier Haugen Ihle og minner om at de fleste elbileiere lader billig hjemme.

– Skal da langturene der det er aktuelt med lading fra for eksempel våre ladere også være subsidierte? spør Ihle og viser til at årlige driftskostnader for elbileierne totalt sett blir lave.

– Elbileierne forventer et høyt servicenivå med rask utrykning når det er behov for det. Også det koster, minner Ionity-sjefen om.

Han peker også på at stadig flere elbileiere kan velge langt rimeligere ladetilbud fra Ionitys samarbeidspartnere som Audi, Volkswagen, Mercedes, Porsche, BMW og andre frittstående leverandører av ladetjenester.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 12:11

Mest lest akkurat nå