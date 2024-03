KRISTIANSAND: «Rattakselkrysset er i konstant bevegelse og er en slitedel», skriver Tesla i et brev til forbrukermyndighetene. Bilprodusenten avslo å dekke reparasjonen da en mann fra Kristiansand klagde.

«Jeg fikk problemer med at bilen ikke ville rette seg opp etter at jeg svingte. Bilen ble hard på rattet. Den ble regelrett farlig å kjøre, fordi det var mye motstand i rattet ved svingning», skriver mannen i et brev i forbindelse med klagesaken.

Kaputt rattakselkryss

Dette skriver bladet Motor i en artikkel publisert torsdag.

Bileieren er ikke navngitt, men vedkommende er fra Kristiansand. Han hadde kjøpt en ny Tesla Model S, og fikk etter fire og et halvt år problemer med å svinge med rattet. Rattakselkrysset var defekt.

Tesla kan være ekstra utsatt på norske veier, mener bilfabrikanten. Foto: Tor Mjaaland

Salte og svingete veier

Tesla svarte at dette ikke ble dekket av reklamasjonsretten. Begrunnelsen er at delen sitter langt nede og framme på bilen. Den er utsatt for slitasje og ytre påvirkninger, og hadde i dette tilfellet blitt rustangrepet. Med 117.000 kjørte kilometer mente Tesla at nybilgarantien var utløpt.

De mener også norske veier er ekstra krevende med salt og høy luftfuktighet, og at dette er ekstra ille på grusveier eller ved kysten.

Forbrukerklageutvalget var ikke enig, og ga bileieren fullt medhold. Dermed måtte Tesla dekke de 4400 kronene reparasjonen kostet.

Fædrelandsvennen har torsdag vært i kontakt med klageren. Han sier han er ferdig med saken, og at han ikke har noen ytterligere kommentar.