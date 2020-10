Elektrisk gigant til Motor Forum?

En elektrisk kinesisk luksusbil ser ut til å være klar for Norge. Og da blir det etter alt å dømme salg av bilen i Sørlandsparken. Det bekrefter daglig leder hos Motor Forum.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hongqi E-HS9 er designet av den tidligere sjefsdesigneren hos Rolls Royce, Giles Taylor. Foto: Hongqi

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Er det et bilmerke som virkelig smaker av luksus i Kina, så er det Hongqi. Og den store suven Hongqi E-HS9 er faktisk designet av en tidligere Rolls-Royce-mann. Den er en gigant av en elbil på godt over fem meters lengde og er allerede sett på norske prøveskilter.

Da den nylig ble presentert på bilutstillingen Auto China i Beijing , dukket Magnus Brask Rustad, sjef for Motor Gruppen, som er importør av Renault og Mitsubishi i Norge, opp på scenen. Vel å merke digitalt.

Norge først

Til bransjenettstedet Bilnytt.no uttalte Brask Rustad:

– Anledningen var at Hongqi skulle lansere sin andre elbil, Hongqi E-HS9. Denne bilen er den første elbilen de forbereder for Europa, og Norge er først ute, røpet Magnus Brask Rustad til BilNytt.no.

Daglig leder hos Motor Forum Kristiansand, Alf Jonny Wroldsen Foto: Tor Mjaaland

Og dermed er veien kort videre til Motor Forum Kristiansand og daglig leder Alf Jonny Wroldsen. Han bekrefter at han er informert om planene om import av Hongqi-biler, men at ingenting er avklart med hensyn til forhandlere.

– Men jeg vil jo tro at Hongqi er aktuell i de største byene, og da burde vi ligge godt an, sier Wroldsen. Som flirer når vi antyder at giganten kan bli en ok firmabil.

Øverste hylle

For dette er en elbil på øverste hylle. Ifølge nettstedet Aboutcars.pro er Hongqi E-HS9 en helektrisk SUV som tilbys i to effektvarianter. Den ene har en motor på 221 hestekrefter på hver aksel, den andre har en motor på 221 hestekrefter på forakselen og en på 336 hestekrefter på bakakselen – til sammen 559 hester.

Slik ser Hongqi E-HS9 ut forfra. Her er det trekk mange gjenkjenner fra Rolls Royce Cullinan. Foto: Hongqi

Ifølge nettstedet er bilen 521 centimeter lang, 201 centimeter bred og 173 centimeter høy. Batteripakken skal være på hele 92 kWt. Hongqi betyr Røde Flagg og tilhører det eldste bilkonsernet i Kina, giganten First Automotive Works. Det var ventet at en elektrisk suv skulle være første Hongqi-bilen til Norge, men nå ser det altså ut at de starter med E-HS9.

Usikker Mitsubishi

Tilbake til Motor Forum i Sørlandsparken. Der har usikkerheten vært stor etter at Mitsubishi tidligere i høst fortalte at de ikke lenger ville satse på Europa. Nå kan det virke som siste ord ikke er sagt i denne saken, men daglig leder Wroldsen bekrefter at importøren jobber med nye alternativer, som Hongqi. Og i mellomtiden leverte Motor Forum svært bra på nye biler i september, både når det gjelder nevnte Mitsubishi og Renault.