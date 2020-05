Lyser denne lampen etter hjulskift?

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) er et overvåkingssystem med sensorer som varsler om at trykket faller i dekket og varsel kommer i dashbordet. Foto: NAF

Tor Mjaaland

Hjulskiftsesongen er her og mange har fått sommerdekkene på bilen. Mange opplever også at en varsellampe de ikke har sett før lyser etter hjulskiftet.

– Nyere biler har en egen lampe som varsler at du har lite luft i dekkene eller har punktert, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding fra bilorganisasjonen. Grunnen til at noen opplever at varsellampen lyser etter hjulskiftet, er at luften i dekkene har blitt komprimert mens sommerdekkene har ligget lagret gjennom vinteren.

- Sensorene er ganske ømfintlige på en del biler. Så det er ikke mye feil i dekktrykket som skal til for at varsellampen lyser, sier Sødal.

1. november 2014 kom det et krav om at alle nye biler skal ha Tyre Pressure Monitoring System (TPMS). Hensikten er å øke trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket.

Enkelt fortalt er det et overvåkingssystem med sensorer som varsler om at trykket faller i dekket. Det kan skje ved plutselig temperaturfall fordi luften komprimeres og trykket faller - eller i verste fall har du punktert.

- Lyser varsellampen mens du er på veien, er det viktig å stoppe og sjekke om du har punktert. Har du ikke det, betyr det at du har for lite trykk i dekkene. Sjekk dekktrykket på nærmeste bensinstasjon og etterfyll luft, sier Sødal